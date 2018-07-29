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你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

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2018-7-29 15:48:44

作为开心麻花的重磅新片，沈腾自然是本片最大的亮点。

以往，他一出场就自带喜剧笑果，你想不笑都难。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

一个动作、一个表情，就足以让你笑到岔气。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

《西虹市首富》一出场，这柔软浪骚的身姿瞬间引起全场观众爆笑连连。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

但看完这一次的《西虹市首富》，不由得吐槽：沈腾，你这一次真的“王多鱼（余）”了。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

从《夏洛特烦恼》衍生出来的《西虹市首富》，讲了一个又穷又渣的守门员一夜暴富的故事。在故事套路上依旧与《夏洛特烦恼》并无多大区别，“屌丝逆袭”依旧是这一次的主题。

但与《夏洛特烦恼》不同的是，“夏洛”这个角色最后有一个很明显的剧情反转，那就是“美梦醒了，懂得珍惜现实”。但《西虹市首富》并没有这样的反转，“王多鱼”有钱了，然后变得更有钱了，再然后……就没有然后了。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

作为一部喜剧，缺乏反转带来的最大问题是什么？是主角人物塑造的失败。而造成这个问题的最根本原因是剧情的割裂

以“金钱测试”为主题贯穿的《西虹市首富》一口气讲多了多少东西？暴发户的行为、有钱人钱越花越多、砸钱追女孩子手到擒来、碰瓷见人心、足球场踢假球和金钱换人命考验人性。不难看出主创们加这么多的元素背后，是一个想要讽刺现实的野心。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

但这么多元素结合在一起，给“王多鱼”这个角色带来了多少形象提升？

一点都没有。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

围绕“王多鱼”这个角色其实就两条线：人物成长线和爱情线，可本片在处理这两条故事线可谓极其辣鸡

“穷人乍富”题材，多半会设立一个大起大落来让人物树立起一个正确的金钱观念，以防一夜暴富后为所欲为、坐吃山空。按正常的刻画手法，必定会让人物学习到“千金散尽还复来”的道理。

但《西虹市首富》的处理是什么？前面两个反派还暗中设局想要害“王多鱼”完成不了任务，后面干脆变成设局人强行插入设置人性考验关，游戏庄家出尔反尔，那还玩个P啊！而且这考验关还“演”得不够全，基本上是属于放水严重。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

本片的“爱情线”也是极为糟糕啊！

哦！女主了解到碰瓷的真相就答应了“王多鱼”的演唱会邀请？女主发现前男友趋炎附势心灰意冷转身就被“王多鱼”的烟花表演感动了？“王多鱼”被女主提醒了一下，才喜欢上了女主？女主看到“王多鱼”前来赎人就可以感动到以身相许、为其生子？

这样的爱情套路已经烂俗到了现在偶像爱情剧都不稀罕用的地步，竟然还被《西虹市首富》的主创们拿来用。是编剧们的智商不足，还是拿观众是“收割韭菜”？

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

在这两条线之外，还游离着一条足球线。

最后的足球赛不仅模仿《功夫足球》明显，还硬是要刻意塞入“浪子回头”的催泪弹，除了生硬还是生硬。更何况在剧情发展到后期的此刻，硬是塞入这样的足球赛，是想要表现“王多鱼”内心依旧有着对足球的热爱吗？显然“王多鱼”没这么想过。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

那么，塞入这条足球线还是讽刺万年不起色的中国足球吗？

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

开心麻花这几年凭借喜剧电影迅速崛起没错，但是随着作品的增多，凭借话剧起家的它在电影市场也渐渐暴露出来了弊病，那就是剧情差。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

不可否认，开心麻花的喜剧元素很足，笑果很好。但是想要把喜剧电影做到好，并不是单纯让观众笑到岔气就够了，真正的喜剧会在笑料之中去讽刺现实，留给观众的是在大笑之后沉默的思考。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

《西虹市首富》的评分只有6.8分，但如果只有拼凑出的东西而没有灵魂，那么再任凭沈腾搞笑功力有多深厚，依旧让人觉得很多余。

沈腾，这一次真的“多鱼（余）”了

6.8 

西虹市首富 (2018)

影评(36)

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西虹市首富/Hello Mr. Billionaire(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8044252/
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爱生活，爱电影，我们只为快乐而活

楼主

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2018-7-29 20:48:31

票房却不错~

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Behind every great fortune, there is a crime.
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1 楼

辗转冬夏 1655536

辗转冬夏

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