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翔说电影故事：麦当雄系列二之枭雄片鼻祖《跛豪》

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2018-7-30 10:53:03

大家好，点评经典电影，知晓幕后故事，尽在“翔说电影故事”

 

今天我们聊一聊麦当雄的《跛豪》


 

说到枭雄片，是指以江湖枭雄为对象的传记片，集传记、犯罪、剧情和警匪等元素于一身，另外多有港片所特有的兄弟情义、动作甚至情色场面。

 

麦当雄监制的《跛豪》首开风气，是枭雄片的鼻祖。

 

我相信熟悉港片的朋友对于“嘉禾”电影的LOGO，那可是不可磨灭的回忆，创始人之一的邹文怀，从邵氏发迹，而后出走创立“嘉禾”，进而与邵氏分庭抗礼，也可称香港电影界的一代枭雄，有机会跟大家专门讲讲他。

 

此时的嘉禾如日中天，又有院线支撑，麦当雄与其合作也属共赢。

 

1991年的《跛豪》取材于真实人物：吴锡豪


香港黑帮有四大派系，分别是“十四K”、“和胜和”、“四大”、“潮州帮”，而其中潮州帮又有“新义安”、“福义安”、“义群”、“敬义”等几大分支，吴锡豪便是“义群”的领导人。吕乐就曾指说新义安、义群、十四K、和胜和为当年的黑道四大家族，吴锡豪势力可见一斑。


 

电影《跛豪》的扮演者是吕良伟，可以说贡献了至今为止，他个人最精湛的演技。


 

上个世纪六十年代，国内由于一些特殊原因，导致了很多人逃往香港，在上一集中我也有说过。

 

阿豪与其他几个兄弟：阿文、大小虾、阿明，就是在这批逃港者中间。


 

为了生存，阿豪凭借着胆气与狠劲与福建老乡肥彪合作，干掉了石硖尾的客家人势力金牙炳，让肥彪的白粉顺利进入了石峡尾，也让阿豪等人从此踏上了贩毒的不归路......


 

不可否认，阿豪能力超群，与警察大声雄结拜、与记者搞好关系，还找到了贤内助。虽然还入不了雷老总的眼，但是肥彪却日益感觉到威胁。

 

于是肥彪对阿豪，先用别人的鸦片设计陷害，后找杀手解决阿豪，最终阿豪中枪，烙下了残疾，成了江湖中的“跛豪”。

 

阿豪争锋相对，利用阿楣藏毒于胸罩，让肥彪锒铛入狱，并略施小计成功获得雷老总的亲睐。

 

他成了香港四大家族之一，这一刻，他志得意满......


 

可是，肥彪出狱，雷老总让阿豪让出地盘给肥彪，重新洗牌四大势力，也埋下了相互火拼的种子。

 

与此同时，ICAC成立，雷老总被迫提前退休，也希望阿豪能够早做打算。

 

但是，阿豪却想着灭掉其他势力，自己一家独大，却不曾想被大声雄出卖，激烈的火拼，在哑七的拼死掩护下，才得以保命。

 

他怒火中烧，强硬报复，解决了其他三大家族，并手刃了叛徒大声雄，终于他一家为大了。

 

正在他踌躇满志，准备大干一番时，他被自己的兄弟阿明出卖给ICAC，被捕入狱，判刑15年......

 

去年王晶的《追龙》是《跛豪》的翻新作品，但是与麦当雄的《跛豪》相比，他的成功在于以民族大义洗白了人物，讨巧了市场，却也显得谄媚。


 

在麦当雄的跛豪中，我们看到了那个特定时代下：警察与黑帮的互相勾结、黑帮人物之间的勾心斗角以及平常的生活细节个性特点，各色人等粉墨登场就好似交织成一幅香港六七十年代的社会百态图。特别是跛豪等人从开始的兄弟同心到最后的众叛亲离既有强烈的戏剧冲突又有很好的观赏性，确实有种荡气回肠的感觉。


 

说实话，我看了难以入眠......


详细情况请点击视频观看


 

#跛豪/To Be Number One(1991)跛豪
To Be Number One
(1991)

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2239682/blog/8044311/
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醉生胜过独醒

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