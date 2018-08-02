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全程自嘲自黑，飙车电影《的士速递5》太法式喜剧了！

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2018-8-2 14:44:08

在卢米埃尔兄弟制作的《工厂大门》和《火车进站》首次放映之后，法国就被认为是现代电影的诞生地。

有意思的是，倘若我们追根溯源，在“喜剧电影”这个类型上去寻找它的鼻祖，也会发现，最先创造喜剧电影的，依旧是卢米埃尔兄弟：他们制作的《水浇园丁》，令法国喜剧电影在整个世界电影发展史上有了不可或缺的重要位置。

世人对法国人的印象，最常被提起的，便是他们的浪漫。诚然，“法式浪漫”是法国留给全球大众的一种深刻印象，但在电影领域，“法式喜剧”则称得上是令全球影迷难以忘怀的重要代表。

尤其在全世界都深受好莱坞类型电影冲击和影响的情况下，“法式喜剧”仍有着自己鲜明的风格特点，给影迷们带来一部又一部充满欢乐的电影。《虎口脱险》、《你丫闭嘴》、《欢迎来北方》、《时空急转弯》、《床的另一边》等等，都是令人捧腹的法国喜剧电影。

而在1998年上映的《的士速递》，则不仅成为了“法式喜剧”重要的代表作品，还成了一个经典系列的开端：在随后的十年里，《的士速递》拍摄了三部续集，令“喜剧”+“飙车”的模式成为了一种经典的组合——其中酷炫的极速飙车元素，甚至影响了后来的《速度与激情》系列。

时间一晃，二十年匆匆过去，时隔多年的《的士速递》系列终于又迎来了新的续作。

由弗兰克·盖思堂彼得自编、自导、自演，法国影星马利克·班泽拉、塞尔维 托·埃斯波西多共同出演的《的士速递5》即将于国内上映。此前，该片在法国上映后连续两周蝉联票房冠军，其首日票房甚至碾压了《头号玩家》、《彼得兔》 等热门影片，表现可谓十分强劲。

熟悉《的士速递》系列的观众应该知道，第一部《的士速递》当年一经上映便夺得票房冠军，还拿下七项“凯撒奖”提名。之后推出的三部续作同样笑傲四方，令整个系列成为了影史上最成功的“飙车动作喜剧电影”。

11年后，《的士速递5》终于让这个经典系列再度启程。影片在延续了该系列最经典的“喜剧+飙车”模式之余，还启用了新的双男主：同时担当导演和编剧的主演弗兰克·盖思堂彼得本身就是《的士速递》系列的铁粉，而另一主演马利克·班泽拉也算得上是“看着《的士速递》系列长大”的粉丝，两人对这个经典IP很熟悉，联手塑造的“乌龙组合”足以令观众开怀大笑。

这部新续集大概讲述了一个这样的故事：开车技术一流的巴黎警官西尔万 （弗兰克·盖思堂彼得饰演）因执行任务的方式过于激进，被调任至马赛社区警局。赴任第一天，他就被出租车司机埃迪（马利克·班泽拉饰演）撞了一下，并开车制造了一场热闹的追捕。

之后，为了抓捕在马赛多次抢劫珠宝店的意大利“超跑帮”，希尔万不得不联手憨厚莽撞的出租车司机埃迪，在毫无默契的情况下，合力抓捕嫌犯，上演一出出状况频出、笑料十足的好戏。

《的士速递5》最大的特点，除了刺激的飙车戏份外，就是搞笑。

法国人的搞笑通常有几个这样的特点：

1、他们最喜欢自嘲和自黑，有时候自黑起来，简直不把自己当人，而是几乎都沦为废物——他们尤其喜欢拿警察开黑；

2、“法式喜剧”的表演几乎都有着丰富的表情和夸张的肢体动作，喜怒哀乐在演员的脸上展露无疑，加上搞怪夸张的肢体语言，常常能逗乐观众；

3、“法式喜剧”常常将法国人那种骨子里的幽默体现得恰到好处，既会融入浪漫，又会融入一些人文哲思，还会加入强烈的民族自豪感，看似自嘲自黑，实则充满自豪。

这些特点在《的士速递5》里得到了淋漓尽致的体现。

首先，你会看到片中几乎没有一个正常的聪明人，仿佛每一个人都是“废柴”。西尔万看起来还算正常，但处理事情的时候也难免头脑发热、行为过激；出租车司机埃迪则几乎就是“废柴”的代表，感觉什么事都做不好，但话却很多；其他配角，下到突然蹦出来打劫的小混混，上到行为夸张的马赛市长，几乎都很“废物”。

尤其是社区警局里的几个同事，不仅外形上特点十足，个性特征也很鲜明：有对视几秒就拔枪的，有喜欢搞恶作剧的，有胖到不行却仍然很“饥渴”的，有身形矮小却还蛮机智的......总之这个配置给人的感觉就有点搞笑，加上他们时不时做出的令人意想不到的“奇葩举动”，更是令人忍俊不禁。

这其实就是一种自嘲自黑，把法国警察、政务人员整得都很“废物”，黑得体无完肤。完全不要什么形象，也完全不顾脸面，拒绝高大全、拒绝完美，就是把自己都整得特别低的位置，通过诸多看起来很废物、很蠢笨的细节来制造笑点。但他们却并不会通过卖丑或展示缺陷来博人一笑，反而强调不要歧视，在自嘲自黑中体现尊重。

其次，在表演方面，不仅充分发挥表情方面的丰富，也充分利用了夸张的肢体语言，结合搞笑的桥段设计，传递着一个个令人发笑的点。比如一个看起来简单的进门动作，不仅挎包会挂在铁门上，整个人也倒挂在铁门上，让观众爆笑不已；还比如一个简单的破窗逃跑的动作，明明可以从已经破开的窗户逃跑，却愣是坚持自己“破窗”，令人看得又急又笑。

很多笑点都以类似的表演方式与桥段设计呈现出来，但在这些滑稽、笨拙的行为背后，构建喜剧效果的，却仍然是人物性格与事件冲突支撑起来的。

最后，就像前面提及的那样，《的士速递5》虽然有这样或那样的自嘲自黑，但也仍然融入了法国人特有的浪漫与浓烈的民族自豪感。无论是男主西尔万追求埃迪妹妹时的情意表达，还是“鼻涕男”与“胖大姐”关键时刻的拥吻，都展现了某种兼具喜感的浪漫。

而在片中不断出现的法国足球队队服以及直截了当的那句“为齐达内报仇了”，都很明显地展现了他们的自豪感。他们再怎么自嘲自黑，终归也是以法国为荣的。片中那个抢劫珠宝店的反派团队，被设计成“意大利跑车帮”，最后被绳之以法，正是报了2006年世界杯决赛的仇——当年“意法大战”，意大利最终捧得冠军奖杯。

这其实对于喜好足球的影迷而言，是一个很有意思的梗。而回顾整个《的士速递》系列，其实每一部里面都有足球的元素，那是法国人很热爱又很自豪的一项运动。巧的是，二十年前第一部《的士速递》上映时，法国队就拿到了当年世界杯的冠军；二十年后的《的士速递5》再度重启该系列时，法国队再一次捧得了世界杯冠军奖杯——该片要是在世界杯之后才于法国上映，估计票房成绩会更厉害。

特征鲜明的人物，节奏欢快的叙事，轻松搞笑的剧情，让《的士速递5》这部电影足以令观众笑声不断。但作为“飙车动作喜剧”的突出代表，《的士速递5》自然也承袭了前作最为突出的一个亮点：炫酷的极速飙车。

从一开始西尔万开着奔驰疾驰在巴黎市区的“飙车审讯”，到去马赛第一天就驾车狂追埃迪的“极速追踪”，再到后来与意大利“跑车帮”上演的多次飙车追捕，《的士速递5》足质足量将极速飙车的戏码呈现给观众，带来了一场又笑又燃的观影体验。

当那辆“白色标致407出租车”再一次出现在银幕上那一刻，估计有很多观众都会涌现一些关于该系列前作的观影记忆。它看起来不怎么起眼，相比那些造型优美、造价不菲的名贵跑车，它似乎更具平民气质。

但你却不可小看它，当驾驶它的人熟悉它之后，稍微动几个按钮，它就会大变身。不仅时速可以达到令测速仪都爆表的“比高铁还快”的程度，还能通过“变身”，实现“上天入海”的炫酷画面。

在市区内狂飙竞速，在狭窄的街巷里穿梭自如，在弯曲的山道上急速飞驰，在关键时刻的“飞天如海”，以及追逐、漂移、相撞甚至爆炸等等，《的士速递5》的导演兼主演弗兰克·盖思堂彼得集结了欧洲最会拍飙车戏的工作人员，为观众奉献了一个又一个令人惊叹的酷炫飙车画面。

可以说，《的士速递5》虽然故事上新意寥寥，但在“搞笑”和“飙车”这两个方面表现突出，具备了令观众又笑又爽的品质。尽管不排除有些观众不太能接受类似“法式喜剧”的表现形式，但简单清晰的故事、奇葩搞笑的人物以及激情四射的极速飙车，足以让本片成为这个暑期档一个不错的观影选择。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

标签： 的士速递5(2)

7.0 

的士速递5 (2018)

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的士速递5/Taxi 5(2018)
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