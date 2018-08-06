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亢龙锏之战

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2018-8-6 0:38:31


《狄仁杰之四大天王》是徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯、刘嘉玲等主演的动作奇幻电影。该片于2018年7月27日上映。



导演徐克2010年执导电影《狄仁杰之通天帝国》豆瓣评分6.4分，2011年执导并参与编剧电影《龙门飞甲》豆瓣评分6.7分，2013年执导并参与编剧电影《狄仁杰之神都龙王》豆瓣评分6.5分，2014年执导并参与编剧电影《智取威虎山》豆瓣评分7.7分，2016年参与编剧电影《三少爷的剑》豆瓣评分4.8分，2017年执导电影《西游伏妖篇》豆瓣评分5.5分，同年参与编剧电影《奇门遁甲》豆瓣评分4.4分。


编剧张家鲁2010年参与编剧电影狄仁杰之通天帝国》豆瓣评分6.4分，2011年参与编剧电影《转山》豆瓣评分7.9分，2012年参与编剧电影《太极1：从零开始》豆瓣评分5.7分，同年参与编剧电影《太极2：英雄崛起》豆瓣评分5.9分，2013年参与编剧电影狄仁杰之神都龙王》豆瓣评分6.5分，2015年参与编剧电影《寻龙诀》豆瓣评分7.5分。



编剧陈国富2010年参与编剧电影狄仁杰之通天帝国》豆瓣评分6.4分，2012年参与编剧电影《太极1：从零开始》豆瓣评分5.7分，2013年参与编剧电影狄仁杰之神都龙王》豆瓣评分6.5分



看这部电影主要是因为有优惠活动，所以看看这次徐克电影是否有进步。



目前该片票房刚突破5亿豆瓣评分6.5分，言归正传讲电影。


（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

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标签： 影评(13212)

7.1 

狄仁杰之四大天王 (2018)

影评(75)

收藏(701)

狄仁杰之四大天王/Detective Dee The Four Heavenly Kings(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8044808/
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