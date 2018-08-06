



《狄仁杰之四大天王》是徐克执导，陈国富监制，赵又廷、冯绍峰、林更新、阮经天、马思纯、刘嘉玲等主演的动作奇幻电影。该片于 2018年7月27日上映。









导演徐克 2010年执导电影《

狄仁杰之通天帝国

》豆瓣评分 6.4分，2011年执导并参与编剧电影《龙门飞甲》豆瓣评分6.7分，2013年执导并参与编剧电影《

狄仁杰之

神都龙王》豆瓣评分 6.5分，2014年执导并参与编剧电影《智取威虎山》豆瓣评分7.7分，2016年参与编剧电影《三少爷的剑》豆瓣评分4.8分，2017年执导电影《西游伏妖篇》豆瓣评分5.5分，同年参与编剧电影《奇门遁甲》豆瓣评分4.4分。









编剧张家鲁 2010年参与编剧电影 《 狄仁杰之通天帝国 》豆瓣评分 6.4分，2011年参与编剧电影《转山》豆瓣评分7.9分，2012年参与编剧电影《太极1：从零开始》豆瓣评分5.7分，同年参与编剧电影《太极2：英雄崛起》豆瓣评分5.9分，2013年参与编剧电影 《 狄仁杰之 神都龙王》豆瓣评分 6.5分，2015年参与编剧电影《寻龙诀》豆瓣评分7.5分。









编剧陈国富 2010年参与编剧电影 《 狄仁杰之通天帝国 》豆瓣评分 6.4分，2012年参与编剧电影《太极1：从零开始》豆瓣评分5.7分，2013年参与编剧电影 《 狄仁杰之 神都龙王》豆瓣评分 6.5分 。









看这部电影主要是因为有优惠活动，所以看看这次徐克电影是否有进步。









目前该片票房刚突破 5亿豆瓣评分6.5分，言归正传讲电影。





（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）