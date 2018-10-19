好莱坞大片急速救场，你的十一月已被进口片承包

今年的9月10月可以说是市场最为平静的两个月，本该竞争激烈的票房大战突然掩声息气，尤其是近年来刚跻身热门档期的国庆档，没有爆款加持成绩有些尴尬。七天假期中没有一部影片突破十亿，总票房想必去年下跌20%有余，这是继2016年之后，近10年内国庆档大盘第二次出现下滑。

电影市场持续低迷，单日票房已经跌破5000万大关。在9月份较去年有所下滑之后，10月份恐将步其后尘再度下滑。过分依赖爆款的中国电影市场，软肋愈发明显。

一般来说，市场表现低迷时，就总会有进口片这颗速心丸急救一下。这不，短短一天之内，9部引进片罕见地在同一天定档。

这次华纳兄弟多部新片确认内地上映档期，《神奇动物：格林德沃之罪》、《摘金奇缘》，还有《海王》已定档。阿里批片《滴答屋》、迪士尼分账《胡桃夹子与四个王国》、索尼分账《毒液：致命守护者》、英国批片《我的冤家是条狗》、日本批片《名侦探柯南：零的执行人》、迪士尼分账《无敌破坏王2:大闹互联网》也已发布档期。

DC今年的重磅制作《海王》定档12月7日上映，中国观众将比北美提前整整两周看到这部温子仁执导的超级英雄大片。从目前曝光的海报预告来看，这场海洋争霸绝对会是部值得一看的视效大片。

JK罗琳魔法宇宙最新篇章《神奇动物：格林德沃之罪》将在11月16日登陆内地，中美同步上映，喜欢魔法萌宠的观众有福了。

此外，今年北美大热的全亚裔主演爱情喜剧《摘金奇缘》也定档11月30日内地上映，至于观众缘如何那就仁者见智了。

索尼影业出品的超级英雄电影《毒液》也确定11月9日中国内地公映，作为蜘蛛侠最为强大的反派，北美市场表现强劲，可以说是进口爆款的第一种子选手了。

斯皮尔伯格安培林影业出品、凯特布兰切特主演的奇幻大片《滴答屋》据悉定档11月1日，迪士尼的真人电影《胡桃夹子与四个王国》、人气动画续集《无敌破坏王2》分别定档11月2日与11月23日。

大批进口片来势汹汹，内地影迷将迎来一场视觉盛宴,部分影迷欢呼11月简直是好莱坞保护月，准备攒钱“住进电影院了”。

在内地电影市场陷入低迷的情况下下，一大波好莱坞大片的定档，仿佛给低迷的市场吃了一颗定心丸。可是要想真正的挽救局面，真有那么容易吗？

那可不一定！

截至10月14日，内地总票房513亿，虽然超过了去年同期，但要达到600亿的目标，余下的两个半月，还需要87亿票房。

好莱坞特效大片在国内一直有个诟病，那就是观众群基本已稳定，票房表现很难有较大惊喜，但也不会太差。

虽然今年在数量上给人一种震慑，但出爆款的几率依旧不大，进口片能给出怎样的成绩还很难说。

10月末上映的《铁血战士》已经被重启过N次，毕竟在北美市场表现一般，截止目前仅5070万美元，况且有1987年的经典版《铁血战士》珠玉在前，这次能带来的惊喜可能有限，能否将排片持续到11月份还是个问题。

迪士尼的公主改编系列之《胡桃夹子与四个王国》与《无敌破坏王2》两部影片，鉴于之前这两种类型的影片都曾有过叫好不叫座的例子，在市场没有打开之前，票房表现难有惊喜。

日本经典IP系列《名侦探柯南：零的执行人》同样受市场影响，能为此买单的观众群基本已固定。

在几部定档影片中，备受期待的《毒液》可以说最有希望成为爆款，虽然在北美拿到了惨淡的口碑，但市场表现依然强劲，目前拿到1.42亿美元，全球也即将突破4亿美元，有望在内地收割不错的市场份额。

而作为首部在全球横扫了8亿美元票房的《神奇动物在哪里》续集，《神奇动物：格林德沃之罪》虽比不上《哈利波特》系列的强大粉丝属性，但凭借上部超萌动物们圈的粉，相信还是会有很多观众为此走进影院，毕竟突破想象的魔法无疑会是场不错的视觉盛宴。

即便如此，要想在两个月的时间内达到600亿的目标还是有点勉强，尤其是国产影片体量不足的基础上。

11月2日《胡桃夹子与四个王国》上线，与《为你写诗》直接竞争，与10月底的《昨日青空》也间隔仅仅1周，《你好，之华》更是与《毒液》直接撞档，而能扛动票房大旗的国产影片纷纷扎堆瞄准贺岁档和春节档。

可以预见的是，在11月份没有强劲国产片附和的情况下，观众容易出现审美疲劳，单一的类型无法吸引更多的观众进场。

况且好莱坞电影这几年一直在原地踏步难有惊喜，引进片的体量将逐渐趋于饱和，能产生的票房收益可见一斑。

正如新晋导演吴治廷所说，现在的观众对电影越来越挑剔，无论进口片还是国产片都是以内容说话，普通的电影已无法满足需求，追求视觉上的刺激其实已然成为一种隐性刚需，但国产电影始终无法突破这一瓶颈。

特效技术是硬伤，但谁说视觉刺激就必须要靠特效？

作为集制片人、导演、演员三重身份于一身的吴治廷明年将携《终极代码》探索内地动作电影新风格，给观众带来一种全新的视觉盛宴。

自8月底《碟中谍3》之后，好莱坞引进片已经沉寂了一个多月，众多特效大片即将空降11月，你又准备为谁买单呢？