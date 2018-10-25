超好看的喜剧爱情电影《我要静静》观后感

我要静静-电影-高清完整版视频在线观看-爱奇艺

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很久没有看电影了，基本上都在追连续剧，最近剧荒，找不到好看的连续剧，就想着看几部电影换换口味，我比较喜欢看喜剧片和爱情片，在爱奇艺上无意中刷到了一部电影叫做《我要静静》，这是一部爱情片，也属于喜剧片吧，因为影片中还是有很多笑点的。抛开工作的忙碌，用两个小时来看一部电影，放松一下，也是很不错的体验。

这部电影《我要静静》可以说是本土电影了，由林泓导演，新生代演员吴荻、林燊主演，虽然都不是大牌的导演和演员，但是不得不说这部电影很入人心，让我看完对这部电影有莫名的好感和感动，也给我留下了很深刻的印象，值得五星推荐，不妨在爱奇艺上看一下这部影片，相信是本月不可错过的好电影，也会让更多人引起共鸣。

电影开始是一个不知名的小乡村，电影的取景也是很美的，乡村田野，山清水秀，虽然剧情有些老套，是男主角追寻女主，翻山越岭找到她，两人有情人终成眷属的故事，但是不知道为什么，我还是被打动了，可能是演员的演绎很精彩很自然，总是让我明白了很多，也感受了很多，也更懂得了珍惜身边人，不想再为一丁点的小事和男朋友吵架了。

女主静静是一位乡村姑娘，来到大都市与一家公司的老板林森相遇相知相恋，两人和现实中的男女一样过着甜蜜的生活，直到静静查出自己有子宫异位症，这种疾病，医生嘱咐她早点生孩子，然后一无所知的林森不懂静静的改变，或许是爱情经过热恋之后回归平淡，林森没有发现静静的异常，而静静也因此而离开了林森，回到了自己的老家。准备相亲结婚，当林森知道真实情况后，开着车开过千万里的追寻着静静，凭着静静的照片一个村子一个村子的找寻着自己的爱情。我不得不想，他是靠着什么支撑着他这样大海捞针？是对爱情的信念，是对爱的人的不放弃吧。那么现实生活中呢？又有几人能够做得到？总是遇到一点点困难就分手，在这个快餐式的爱情时代中，一份真挚的情感是多么的难能可贵。

故事的最后，林森找到了穿着白纱吹埙的静静，两人就这么看着彼此，真是一眼万年，结局是美好的，两人终于结婚永远在一起，整个电影有着满满的笑点，也有引人思考的小细节，一千人看一个电影会有一千种感受，除了电影本身的魅力，也和看电影的人的经历和状态情感等息息相关，有人觉得电影讲的是这个道理，有人觉得完全是另一回事，所以很推荐大家看看这部电影《我要静静》，我想这就好比是看书一样的道理，能够从中得到一些收获，对于不爱看书的人们来说，看几部精彩的电影是最佳的选择。希望你看完这部电影也能给你带来一些深深的感触。