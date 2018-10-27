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谁说青春就只有撕逼、堕胎？人家明明是最美好的时光

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2018-10-27 11:06:43

 

如果说《大圣归来》代表了80后90后的热血与不屈精神，那么《昨日青空》则重温了80后90后最为美好的青春回忆。



作为国内首部以青春校园题材的动漫电影，画风清新唯美的《昨日青空》被誉为“2018最美国漫”。


从色彩丰富的自然场景，到色调古色古香的小镇，再到凸显人物的光影效果，所营造出的质感令人感到惊喜，清新唯美的画风堪称一次视觉享受。



片中氤氲小镇“兰汐”的原型来自作者口袋巧克力的家乡浙江兰溪，因此主创人员亲自前往兰溪实地取景。通过细腻的描绘还原大量实景，最终将一座具有怀旧感的中国九十年代江南小镇呈现给观众。



电影改编自口袋巧克力的同名漫画，通过男主角屠小意的回忆，将观众带回到世纪之末的1999年。


从学校旁小卖部里的娃娃雪糕、健力宝、北冰洋，到女主角订阅的《读者》、《萌芽》，满屏的青春符号勾起了每一位80后90后的记忆。



当篮球场上的那一场戏，响起了《灌篮高手》的《好想大声说爱你》时，熟悉的旋律让屏幕前每一位80后90后的内心瞬间热血了起来。



不仅如此，故事精确地提炼了“高考、友情、爱恋、离别”等80后90后青春里最具代表性的关键词。


主人公们之间所发生的故事几乎是每一个80后90后都经历过的青春。


因偶然的机会能够与学霸女同学姚哲恬一起出办板报，而暗生情愫、始终不敢表白的屠小意。



通过一场篮球比赛，屠小意与齐景轩因此结缘成了彼此诉说心声、相互帮助的好友。



在家长们担心早恋的高压下，四个人仍旧瞒着家长们偷偷组团出游。



还有阴差阳错下姚哲恬误以为齐景轩喜欢自己而表白，屠小意撞见后而大发醋意。



没有歇斯底里、没有相互撕逼，一切的情感都小心翼翼地埋藏在自己的内心，这种单纯青涩的情感正是那一代人最为真实的青春写照


或许在今天看来，这样平淡如水的情感处理缺乏激烈的戏剧冲突，但这种最本真的青春年少却是一代人记忆里最美好的时光。


在《昨日青空》里，不仅有青涩懵懂的爱情，还有对梦想的追求与分离时的不舍。

在忙碌的高考背后，其实是无数考生对于人生未来的迷茫。他们不知道到底是应该一起与别人挤在高考的独木桥，还是选择自己的喜好放手拼一把。



《昨日青空》给观众展示了更多的人生可能，姚哲恬通过高考选择自己感兴趣的专业、齐景轩追寻儿时梦想成为一名飞行员，而屠小意则选择放弃高考南下坚持自己的漫画梦。


恰如片中板报上那一句“致每一个终将光芒万丈的我们”，人生不会永远处在迷茫，只要坚持方向不断前进，一定能够迎来最棒的自己。



人生在跌跌撞撞中前行，同时也在跌跌撞撞中面对分离。


恰如片中屠小意的自白：“以为说永远都注定永远，以为说再见就会再见。”年少分别时总以为重逢是件轻而易举的事情，可多年之后才发现人生的世事无常。


屠小意成为漫画家回到故乡、电话里头的花生早已结婚生子、齐景轩如愿成为了机长，而姚哲恬却不知去向。重聚似乎成了一件可望而不及的事情，而这恰恰是《昨日青空》的高级之处。


比起国内近些年来青春题材的真人电影里，充斥才是着大量的三角恋、劈腿、撕逼、堕胎等夸张到令人不适的情节，清新唯美的《昨日青空》才是真正属于80后90后的青春时代。



清新唯美的画风、实地场景的还原，再加上二次元风格的人物形象，不由得让人想起了两年前内地大热的日本动漫电影《你的名字。》。虽然《昨日青空》甚至直接拿来《你的名字。》中的配乐来当自己的背景音乐，看似是一种“拿来主义”，其实这是作者口袋巧克力自小以来对于日本动漫的喜爱，以及他对于日本动漫的致敬。


虽然我们在它的身上看到了很多日本动漫的影子，但是它并不没有生搬硬套，而是讲述了一个真正属于中国人的青春故事。



自三年前热血的《大圣归来》重振国漫之风后，浪漫奇幻的《大鱼海棠》、魔幻现实的《大护法》等国漫电影的相继出现，让内地观众看到了国漫的新未来。《昨日青空》的出现不仅填补了国漫电影在青春题材上的空白，更让我们看到了国漫的无限可能。


青春值得怀念，未来更是可期！


 

6.1 

昨日青空 (2018)

影评(5)

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昨日青空/Crystal Sky Of Yesterday(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8063125/
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