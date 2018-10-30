多一个人看，就多了一份自由

小说《1984》写于1948年，乔治·奥威尔肯定算是人类历史上最伟大的预言家，他以超越时代的、如先知般冷峻的洞察力预见了壮观的未来世界：冷酷、全能、能够不停修改历史的高度集权专制制度灾难性的未来，他笔下那些既荒唐又恐怖的情景不断照进了现实，而他只用了两个人的爱情故事，就证明了人类内心所有的阴暗。

1956年时曾有人将它搬上银幕，对原著作了很大改动，改编得并不成功。上世纪80年代，芝加哥一名年轻律师马文·罗森布拉姆说服作者的遗孀，取得了小说的电影版权。

1984年10月，导演迈克尔·雷德福准时地把《1984》这部位列“反乌托邦三部曲”之首的小说搬上了银幕，以向这位天才预言家致敬。电影在伦敦公映后，引起一些国家的不满，但观众反响很大。

小说中1984年的世界被三个超级大国所瓜分——大洋国、欧亚国和东亚国，三个国家之间的战争不断，国家内部均实行高度集权统治。

男主人公温斯顿就生活在大洋国，他是真理部纪录司的干部，有才华，有魅力，在工作中逐渐对自己国家的最高领袖“老大哥”（Big Brother）产生怀疑，成了思想犯，意图改造世界，推翻老大哥。

电影就是在一片震耳欲聋的呐喊声中开始，一群面目狰狞的群众声嘶力竭地呐喊，表达着对叛徒义愤填膺的愤怒，对敌对国咬牙切齿的仇恨，对老大哥无比虔诚狂热的崇敬。

女主人公裘莉亚，年轻性感，有点小雀斑，主动追求自己想要的生活，他主动对温斯顿表达爱情，狡猾勇敢地安排两人见面的机会。对温斯顿思考的大话题，她一听就犯困睡着，她说：“亲爱的，我只对我们自己有兴趣。”

在物质极度匮乏的情况下，她努力搞来一条真的面包、上好的咖啡、真的糖和茶叶以及巧克力，和他一起享受咖啡的香，惊叹巧克力的柔顺细腻，享受着当下，是整个阴暗色调里最温暖动人的一幕，他们见面时那片绿色树林简直让人如劫后余生般地感动。

她一语道破天机：“那些混蛋什么都有”，乌托邦宣扬人人平等，而实际上却是等级森严，特权意味着一切。就像奥威尔的《动物农庄》中写的那样：“在这里所有动物生来平等，但有些动物比其他动物更平等。”

她就用一顿美食、偷偷化一次妆、穿一次裙子、主动爱一个人这些小小的方式，来追求自己想要的生活，反抗那种铁幕下的奴役。

问题是在一个所有的一切都被奴役的地方，一举一动都被电幕监视着，所有个人的权利都被干涉剥夺，所有的观念、思想都被控制，能用的词语越来越少的社会，温斯顿的反抗显然是以卵击石，加速被摧毁，在“友爱部”内部清洗的思想改造后，最后成了肉体尚在、精神灭亡的“思想纯洁者”。

他的心中已没有人性，没有爱，他也亲手摧毁了裘莉亚，那是对思想罪的最大惩罚。即使他们行动自由了，他和她，不过成了一具行尸走肉。

电影中表现摧毁温斯顿的信仰信念时，似乎少了点书中给人带来的令人震撼的恐惧，有些关键情节没有表现出来，比如日记、新话、温斯顿对奥勃良的复杂感情，比如他寄托在无产者身上的希望。也许二小时的电影在奥威尔的思想面前还是太薄弱了。

奥威尔是少数既是一个好小说家，又是一个好思想家的人，他只用了一句“老大哥正在看着你！”就完全表达出他的思想，将无所不在的监视与控制讲得透彻。

那三句著名的口号：

战争即和平

自由即奴役

无知即力量

而自由的意思是什么？

“所谓自由就是可以说二加二等于四的自由。承认这点，其他一切迎刃而解。”