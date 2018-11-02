《我要静静》广受好评，看完之后果真名不虚传

每天总是忙于各种事情，已经很久没有时间来看一部电影。既然没有时间到电影院去，我决定自己在家里面通过视频软件去看一部电影放松放松。打开了爱奇艺，我在选择了《我是静静》这部电影。会选择这部电影，主要也是听到身边的朋友有在谈起，说这是一部值得一看的电影。

反正我也在纠结要选择什么电影，干脆就直接看这部《我要静静》。电影讲的是两个年轻人的爱情，刚开始还以为是那种很传统的爱情片。看完之后，发现它果真名不虚传，是很值得去观看的电影。林森和王静静是这部电影的男女主角，采用新人演员，在演技上还是可圈可点。

身患罕见疾病的王静静，为了去治疗自己的疾病，同时也为了能够去追求从小到大的梦想，她离开了家乡湖北来到了更为繁华的广州。在这个现代化的城市里，静静是看到了很多和之前十分不一样的东西，更感受到与以往不同的生活方式。在一次夜店之行时，静静认识了林森。林森是广州非常普遍的IT行业工作者，经常会到这样的欢场里面去玩。但是，他来这里也只是由于内心的空虚，情感上得不到满足，而放纵自己在欢场之中。

两个人机缘巧合的认识了，与众不同的静静更是吸引住林森的目光。很快，这样一对身份背景、知识教育层面都不同的两人相爱了。爱情来临总是没有原因，更不会因为各种外在因素而让人抗拒。相爱之后的两人，在一起过了一段幸福的时光。好景不长的是，静静的父母知道了女儿的事情，并对他们的感情表示强烈的反对。

胳膊总是拧不过大腿，反抗不了的静静只能够不辞而别，独自离开广州回到了湖北家乡。得知静静离开之后，林森到处去寻找，但都没有结果。半年之后，林森做出一个重大决定，他要到湖北去找回自己的女孩。去往湖北的路途，林森也是经历过不同的事情。甚至还被警察误会是黑社会团伙，在他的努力下，林森终于还是来到了静静生长的地方，见到了自己的女孩。

单单是看剧情我觉得还是很吸引的，看了电影之后更被里面的取景所吸引。它是在非常美丽的群山里面拍摄，让我们这些没有见过太过大自然风光的人也是无比向往。深山村落虽然落后，但也有着我们所不了解的趣味，更有着都市化城市所没有的宁静。当你是在面临着繁忙的工作，各种让人烦恼的事情，总是希望有这样一个地方可以让你去游玩，让你暂时躲避现实的压力。

《我是静静》被那么多观众所喜欢，更受到了那么多好评也不是没有道理。不仅电影好看，通过电影映射出来的爱情观也是值得我们去追求、赞赏。更有甚者，电影《我是静静》的场景也是非常吸引着我们都市生活中的人。