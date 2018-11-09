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《毒液》PG-13级更偏于幽默 不离不弃的埃迪毒液先生

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2018-11-9 1:03:42

#毒液：致命守护者/Venom(2018)毒液：致命守护者
Venom
(2018)

　　之前的日子，漫威影业《毒液》在洛杉矶举行首映礼，然而，除了一堆吐槽之外，却也是受到了更多观众的排挤，这部影片虽然未映，但是就口碑来说，已经是让大多数观众们失望了。目前《毒液》的烂番茄目前新鲜度30%(27评)，均分4.6，MTC是32分。而美国自身影评人士便评论称“能看”“不是好片但挺有趣的”，差评多在于平庸，像多年前拍的超级英雄电影，更像模仿。不是大尺度的R级而是PG-13，被指是以笑点冲淡毒液的险恶特质。汤姆·哈迪分饰毒液和寄主埃迪的表演受到赞扬，毒液和埃迪的化学反应、拌嘴吐槽也被认为是最大看点，然而却不想，该片被成功引进，而且也成为了在漫威宇宙中大家欢迎的一部作品。

　　当索尼宣布要拍《毒液》，粉丝们期待的是R级片。一部与通常漫威的合家欢电影不同的作品。但成品是PG-13，更注重幽默，而不是毒液这个角色让人不安的那些特质，当埃迪接受共生体后，他主要就是在做一些好笑的、充满身体喜剧的桥段：不停地吃土豆块！吐在邻居身上！在餐厅里的龙虾水槽生吃龙虾！这让电影很不和谐，就像《蝙蝠侠与罗宾》一样，整部电影在基调上就有矛盾：展现毒液共生体的特质，还是把他的故事变成《死侍》那样的众多笑点。

　　从剧情来说呢，毒液和埃迪之间的关系也让影片的动作戏增色不少，埃迪被追杀时，毒液开始掌控，让追逐的车互相冲撞，它还能防弹。这让埃迪在属于他自己的追车戏里完全变成了乘客，只能不时贡献几句俏皮话。而因为毒液差不多算是不可摧毁的，这让它和它的乘客(埃迪)的动作戏都让人感觉毫无风险却又心惊胆战。

　　全片最抓人情绪的部分是毒液和埃迪之间的关系，汤姆·哈迪和米歇尔·威廉姆斯之间没有化学反应——但是必须为演员们说句话，在埃迪黑进她的电脑之后，观众本来就很难站这个CP了。里兹·阿迈德大可以安心坐下，捋着他不存在的小胡子，说出他被迫说出的那些反派宣言。毒液和埃迪可以获得些许respect，让续集有一丢丢希望，观众搞不好可以不用在意“为啥我要站一个邪恶的外星怪物”，而尽情去享受毒液的滑稽举动。 

　　其实这部电影给了观众两个选择：拒绝或者躺下享受。全力抗争呢，那你的观影感受就只是“不爽”，跟着它来呢，那你可能还能跟它达到共生。

　　汤姆·哈迪的演绎有保证，让这部电影就跟毒液本液一样精分。毒液和他的寄主埃迪之间有一些片段很不错，让人遐想“如果得到更好的把控，这部电影能拍成什么样”？在质疑中，《毒液》再度存活。

　　像是怀旧、倒退的作品，如同近些年来驰骋票房的超级英雄片们的远房表弟，作为一部起源故事，它都显得生搬硬套、无想象力。《毒液》却是标新立异，让人眼前一亮。（文/@编剧高喜顺原创撰写   未经许可搬运必究）。

标签： 毒液(11) 复仇者联盟(222) 漫威影业(4)

7.5 

毒液：致命守护者 (2018)

影评(43)

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毒液：致命守护者/Venom(2018)
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