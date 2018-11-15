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金钟奖“视帝”傅孟柏：入围金马奖只是一个新的开始！

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2018-11-15 19:56:10

究竟，爱情会被怎样的现实所打败？

按照以往的理解，能够打败爱情的现实，无非和门当户对观念下的身份悬殊有关，或者和经济实力有关。但有一部台湾爱情电影却给出了更为丰富的答案，告诉我们能够打败爱情的现实因素，还有很多。

这部电影没有太多唯美浪漫的爱情细节，反倒飘荡出一股“丧”的味道。它就像一记记重拳，狠狠地打在观看者的胸口，令人有些透不过气来。

它就是：《最后的诗句》

1、《最后的诗句》，最无力的爱情

作为一部主打爱情标签的电影，《最后的诗句》的确贯穿着一条男女情感主线。

学生时代，女主角李晓萍是一个喜欢在操场跑步的女孩，而男主角施人杰则是一个身着曼联球衣、喜欢在球场踢球的男孩。

因为在操场上看了李晓萍一眼，青春期的施人杰情窦初开，一度站在球场上发愣。一次偶然的机会，施人杰和好朋友主动搭讪李晓萍成功，相约一同外出郊游。

时值千禧年的夏天，一同郊游的青春男女们，在山间溪流边玩耍嬉戏，任由彼此的情感单纯流露。在有说有笑的交流中，互生情愫的施人杰与李晓萍，手牵着手，正式开始了他们的爱情。

流水潺潺，树木葱葱，灿烂的阳光穿透树林营造出一种和煦的氛围，满满的青春美好，一如施人杰与李晓萍的爱情。但随着时间的推移，他们的情感却渐渐产生了变化。

起初，在部队服役的施人杰和李晓萍虽然是异地恋，两人的情感却甚为浓烈。女方开始细细地计划着将来的生活，男方也带着一脸的笑意畅想着未来，他们的想法都很简单：工作，结婚，生小孩。

等到真正步入社会，施人杰与李晓萍的生活却未能如计划中那样稳步前行，反倒一而再再而三地遭遇阻力。

先是父亲的自杀，接着是父亲留下的债务引来的黑帮追讨，再接着是工作的变化（从银行职员到房屋销售），重重压力令施人杰心烦气躁，也让他和李晓萍的感情出现裂痕。

面对父亲的死亡，他显得麻木无情，最后一声爸爸都不愿喊出来；面对高额的债务，他拼命地工作却无计可施；面对晓萍对婚姻的渴望，他以自己还没准备好敷衍应付......从对未来充满期望，到对爱情近乎冷淡，施人杰的心态发生了巨大变化，也让他和晓萍的情感发生质变。

他一开始还会愤然抵抗，还对生活抱有希望，但在遭遇一次次打击之后，曾经满腔豪情的施人杰，渐渐失去了自我。

他试图和其他人发生关系以排遣压力，但在看到晓萍“出轨”后愤怒大吵；他尝试着到大陆大干一场，丢下晓萍独自出走，但却被骗得沦为偷渡客。

而就在他返乡之后，他得知了晓萍的一系列不幸遭遇。再一次回到晓萍身边，却彻底地失去了她。带着愤怒和愧疚，他终于鼓起了勇气，去找寻那个“混蛋富三代”，最后却将枪口对准了自己。

他曾是那么的意气风发，对爱情、生活充满期待。他也曾那么的努力，到最后却终究一事无成，在爱情面前无力回天。

面对一副风格简朴的山涧溪水画，他陷入到回忆里，念起了最后的诗句：

只盼一天清晨醒来

我们都是美好的人

有着美好的人生

阳光将拥抱我们

在风中摇曳的脆弱

我将拥抱她

像拥抱一场纯真的梦

2、打败爱情的，是自己

看起来，似乎是现实打败了施人杰与李晓萍的爱情，但其实，真正打败他们这份爱情的，是施人杰自己。

他有阳光、单纯的一面，但更有心高气傲的一面。他痛恨借债做生意的父亲，他鄙视上门追债的黑帮，他不乐意开口向晓萍姑妈借钱，他不愿意弯腰去做一些自己瞧不上的事情......但最后的最后，他却成了自己原先痛恨和鄙视的那类人。

我们当然可以说，是生活的现实让施人杰变得无力，但换个角度想，倘若他心态放平和一些，一开始就借钱还债，然后和妻子一同努力打拼，慢慢改善，生活是不是就可以变得好起来？倘若他对晓萍再好一些，不要那么自负，不要丢下她跑去内地发展，他和晓萍是不是就可以幸福生活下去？

正是因为施人杰自己，才让他与晓萍的爱情最终走向支离破碎。

很多观众表示看的时候就觉得很生气，认为施人杰这样的人太没责任心、太不能担当，认为李晓萍早就该离他而去追寻更好的生活。可即便施人杰做到那样令人厌恶的地步，李晓萍还是对他不离不弃，足以见得她爱他爱得有多深沉。

显然，最后的结局是令人伤感又唏嘘的。从某种程度而言，《最后的诗句》看似是谈情说爱，实则是勾勒人生的无奈。它所描绘的这个爱情故事，充满了无力感，让人觉得很丧。

影片的时代感也很强，从2000年跨越到2016年，历经三个“领导者”时间段，讲述了男女主人公相遇、相知、相离的过程，更讲述了台湾青年的一种现实生存状态。通过对这种状态的讲述，传递出对社会与时代的反思，折射出“生活总是不尽人意”的内涵，是影片《最后的诗句》“丧”之余的一种力量。

3、“诗人”傅孟柏

导演曹英庭在处理影片《最后的诗句》时，故事完成得刚刚好，节奏也把控得恰到好处，文艺但不闷，沉重却深刻，是一部“丧得引人深思”的作品。

但本片最让我印象深刻的，却是里头的男主角。在走演员字幕的时候，我还着重注意了一下他的名字：傅孟柏。

这种深刻的印象主要源于他的表演：他所塑造的施人杰这个角色，人物形象丰满，性格特征鲜明，很能抓住观众的心，让人爱恨交织，既叹息又怜悯，极易产生共情。

当然了，最先抵达观众眼帘的，还是他帅气的外在形象。棱角分明的脸型，眉眼俊俏的五官，高大挺拔的身材，加上一种低调深沉的气质，让傅孟柏看起来十分的偶像派。

但比俊朗阳刚的外形更让人惊喜的，还是他的演技。尽管他整个人看上去有些木讷，但在表现角色情绪的时候，其对表情、台词、形体、动作的把控，是有一种拿捏得当的节奏在里头的。这使得他的表演有了一种质感，他所塑造的角色也就更加生动立体。

有两场戏印象很深：一场是他被黑帮成员埋进砂石堆里，逼迫他还债，他奋力抵抗，摆出了一副宁死不屈的架势；黑帮老大走过去扇他耳光，他带着愤怒的眼神和昂起的头颅以示反抗；但黑帮老大丝毫不心慈手软，连续地真实地扇他耳光，这时可以看到，原本奋力反抗的施人杰，眼神和表情开始发生细微的变化——从一开始的强硬渐渐变得有一丝畏惧，为后面的妥协埋下了伏笔，整段演出极具张力。

还有一场则是他坐在老朋友的车里，被对方接回家，在路上告诉他关于李晓萍的信息，当他得知了晓萍的遭遇后，整个人的神情前后有着明显的情绪递进的层次变化，很好地展现了人物内心的情感波动。

整体而言，傅孟柏的表演是有质感和层次的，既能演绎出阳关单纯的一面，又能表现出落魄颓废的一面，可以让角色足够动人。也正是因为在《最后的诗句》里有优异的表现，傅孟柏不仅获得了大量观众的认可，也收获了第52届台湾电视金钟奖“视帝”的殊荣。

4、“是金子总会发光”

在去年金钟奖的颁奖典礼上，傅孟柏说：“我才30岁，演员之路才刚刚开始”

回顾他的履历，出演电影和电视剧的时间相对而言是比较晚的。然而，起步晚却走得快，第一次和金钟奖有缘，是2016年第51届金钟奖，凭借《一代新兵之八极少年》入围了戏剧男主角奖，而那次是他首次担当男主角。随后，他又出演了电影短片《衣柜里的猫》和《梅·雨季》，获得了业内外的好评。

除了大银幕上的表现，傅孟柏也出现在了内地电视剧中。

今年上半年播出的《真爱的谎言之破冰者》里，傅孟柏出演了男主角靳远的好兄弟少阳。这个角色因为有着足够忠诚与仗义的性格特点，十分讨喜。傅孟柏也很好地驾驭好了角色的性格特点，在剧集播出之后，他也通过少阳一角圈了不少粉丝，并在微博留言里收获了许多好评。

在这之后的小半年里，没有看到他什么消息，等到他再次出现在大家眼中，便是他入围第55届金马奖最佳新人奖的新闻。他所入围的作品，是由肖雅全执导、侯孝贤监制的电影《范保德》

有些媒体用“星运全开”来形容他，但我觉得用“是金子总会发光”来形容更为恰当。毕竟，靠运气只走得了一时，而靠实力，才走得了一世。从预告片看，傅孟柏展现了其深沉内敛的表演风格，将一个讲述父亲亲情的故事，演绎得动人心弦。

这部电影风格上偏稳重，节奏舒缓，属于需要静下心来感受的类型。傅孟柏通过张弛有度的表演把控，很好地诠释了范大齐一角，的确很值得期待。

倘若他能摘得最佳新人奖的桂冠，对他的演艺事业而言，无疑是一个很好的助力。但他本人则觉得，自己能够入围就已经很满足了。也许起步晚走得快之余，走得稳才是他本人的追求。

5、低调而努力的阳光大男孩

虽有佳作傍身，但提起傅孟柏的名字，很多人可能还比较陌生：一方面是他的作品在内地上映较少，另一方面也是因为他平时较为低调。

但是翻起他的微博，会发现这真是一位“宝藏”男孩。

这位出生于1987年的“大龄青年”，毕业于台北艺术大学戏剧系。大学时期就属于那种多才多艺的男同学，不仅擅长演戏，还很会画画。

倘若你有关注他的微博，就偶尔能看到他画画的照片。

有意思的是，在成为演员之前，傅孟柏的心愿其实是成为一名摄影师。

他本身很爱摄影，学生时代很喜欢摆弄相机，属于典型的摄影发烧友。即便是到了现在，已经成为演员的他，外出拍戏也都会带一箱子的相机装备，以便随时满足摄影的趣好。

偶尔出演下MV，在田馥甄的《你就不要想起我》，“彩蛋”般的出现，胡子拉碴的文艺男青年，就是他。

在生活中，傅孟柏常常沉浸于自己喜欢的事物里，显得格外专注。他喜欢骑着摩托车去放飞自己，也喜欢修理自己的那几台“老车”，享受拆卸零件的乐趣。工作间隙，他甚至会花一两个小时，细细的打磨一块手表，去观察和体会这种“严谨”的工艺。

他也喜欢运动，坚持健身锻炼，并且严格管控自己的饮食。他还喜欢宠物，尤其钟爱狗狗，无论在哪，一旦遇见狗狗，他都会展现其温柔的一面。

无论是生活中的各种喜好，还是工作中的各类表演，傅孟柏内心所看重的，是通过这些喜好与工作，获得沉淀。

他曾在接受采访时说：“这些年下來，我的生活和人生观並沒有因为演员而有什么太大的改变，顶多是因为工作的关系去了很多不一样的地方，遇见了许多不同的人，而不同的剧本角色，也带我活过了很多平行世界，我很享受这些过程，也喜欢每部戏结束后的自我沉淀。”

这种态度是难能可贵的，尤其是在越来越浮躁的当下社会，能够坚持自己内心的追求，能够懂得通过生活和作品去沉淀自己，这本身就是一件很酷的事情。

而正在慢慢沉淀自己的傅孟柏，还会有《爱在星空下》、《QQ上的访客》、《缉魔》等作品面世。他到底具备多大的潜力呢？不妨让我们拭目以待！

PS：文字为作者【木易电影】原创，图片均源于网络。

标签： 金马奖(110) 傅孟柏(2) 最后的诗句(2)

最后的诗句 (2017)

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最后的诗句/The Last Verse(2017)
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