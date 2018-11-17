赌术的最高境界是反赌,而千术的极致,则是《千门女王》

《千门女王》分上下两部，上部《螳螂捕蝉》11月6日上线，下部《黄雀在后》在11月9日上线，影片上线32小时，电影专辑播放量破1000w，受到观众的追捧，这部没有流量明星也没有铺天盖地宣传的影片为何能在众多作品中突围，值得一探究竟。

以千入赌，并不鲜见，《千门女王》却以赌反赌，以千破千，相较于单纯卖弄"赌 片"题材噱头，更多了一些反思的真诚，诚然，近年无论银幕还是网络"赌片"再次翻起热潮，但大多跟风之作，《千门女王》能在短时间之内获得如此播放量，内容质量功不可没--

《千门女王》讲述了女孩清月目睹父亲沉溺 赌 .博 家庭遭遇危机后，幻想靠自己的力量改变自己家人好 赌 风气和自己的命运，于梦中穿越，回到20世纪30年代的上海滩，在这里她结识前赌 王 疯老（骆应钧 饰）修习千术，同时也卷进家族长辈四目郎（海俊杰 饰）与师兄何重千（巫奇 饰）南北赌王的多年斗 争之中，面对上海滩"四大天王" 重重赌术围攻，如何绝境逢生，又如何在国仇家恨的双重围剿下，勘破人性将家族引入正途，《千门女王》在将旧上海滩风貌一一铺陈的同时，开始了自己的筹谋--重拾"下千者"的人性光辉。

赌或千，都非正途，沉迷耽溺，结局只有毁灭，影片在奇幻、动作、情感的多重元素装点中，能够坚持初衷，摒弃诸般诱惑，进而打破各类技法与阴谋的合围，才真正有了激动人心的故事存在。

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