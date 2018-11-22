笑中带泪的精彩 抗争的无奈





观景结束，内心久久不能平静，不能走出的是那段无奈和挣扎，不能走出的是剧中小人物的悲哀。专门找出这首歌，静静地听，那几个剧中人又浮现出来。

吉它响起，接着大提琴低吟婉转又悲戚的旋律带出纤弱又有力的女声“一个乌的黑团团，高高哩哑哑哩，两个魂喘着粗气，烟尘四起，你认得我吗，跟我说那么多句，你要哩尊严，我熟悉……”这是任素汐在电影《无名之辈》中的插曲，也是为电影中的小人物胡广生专门写的歌曲——《胡广生》。胡广生和大头是和命运叫劲的两个劫匪，在抢劫过程中他们巧遇了瘫痪病人马嘉旗，在这个毫无生存欲望的人家里，他们经历了矛盾、挣扎、反省，最后他们仅剩的一点点尊严也在世人的嘲笑中淹没。他们疯狂地要反扑，他们流泪，要报复这个不公平的社会。瘫痪病人马嘉旗也疯狂的叫嚷，这么多年她无法做一个正常人，她憋屈！随着滴答滴答地滴在地板上的尿，他们的疯狂停止了。马嘉旗最后的一点尊严也没有了！他们是如此的相似！一场车祸让马嘉旗从一个正常的女性变成了一个高位截瘫的病人，生活不能自理连自杀都不行；两个心远远大于智商的蠢贼，一次又一次的乌龙，最后连贼的尊严都丢尽。发生在你面前的这个荒诞的、乌龙的、让人捧腹大笑的故事又是如此的生动，每一个人都是有血有肉的喘着粗气的灵魂，每一个灵魂都带着梦想。小人物的悲哀在于，他们挣扎也好，反抗也罢，最后还是逃不脱命运的安排。胡广生最后被警察压着趴倒在地，倔强地抬着头看着夜空绽放的烟花，他的尊严和梦想破碎了！“走走停停不如定定，凄凄切切说句谢谢，等等不必等等，下个清明我去音书祭你……”歌曲结束了。影片《无名之辈》也早已落幕，挥之不去的是那笑中带泪的心酸，是抗争和无奈，是鼠辈想翻出五指山却留下“孙悟空到此一游”的精彩！是剧中胡广生说“过了奈何桥就翻篇”的无奈。