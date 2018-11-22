网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>笑中带泪的精彩 抗争的无奈

笑中带泪的精彩 抗争的无奈

加入收藏

2018-11-22 23:53:34

    

          

           笑中带泪的精彩 抗争的无奈


    观景结束，内心久久不能平静，不能走出的是那段无奈和挣扎，不能走出的是剧中小人物的悲哀。专门找出这首歌，静静地听，那几个剧中人又浮现出来。

吉它响起，接着大提琴低吟婉转又悲戚的旋律带出纤弱又有力的女声“一个乌的黑团团，高高哩哑哑哩，两个魂喘着粗气，烟尘四起，你认得我吗，跟我说那么多句，你要哩尊严，我熟悉……”这是任素汐在电影《无名之辈》中的插曲，也是为电影中的小人物胡广生专门写的歌曲——《胡广生》。胡广生和大头是和命运叫劲的两个劫匪，在抢劫过程中他们巧遇了瘫痪病人马嘉旗，在这个毫无生存欲望的人家里，他们经历了矛盾、挣扎、反省，最后他们仅剩的一点点尊严也在世人的嘲笑中淹没。他们疯狂地要反扑，他们流泪，要报复这个不公平的社会。瘫痪病人马嘉旗也疯狂的叫嚷，这么多年她无法做一个正常人，她憋屈！随着滴答滴答地滴在地板上的尿，他们的疯狂停止了。马嘉旗最后的一点尊严也没有了！他们是如此的相似！一场车祸让马嘉旗从一个正常的女性变成了一个高位截瘫的病人，生活不能自理连自杀都不行；两个心远远大于智商的蠢贼，一次又一次的乌龙，最后连贼的尊严都丢尽。发生在你面前的这个荒诞的、乌龙的、让人捧腹大笑的故事又是如此的生动，每一个人都是有血有肉的喘着粗气的灵魂，每一个灵魂都带着梦想。小人物的悲哀在于，他们挣扎也好，反抗也罢，最后还是逃不脱命运的安排。胡广生最后被警察压着趴倒在地，倔强地抬着头看着夜空绽放的烟花，他的尊严和梦想破碎了！“走走停停不如定定，凄凄切切说句谢谢，等等不必等等，下个清明我去音书祭你……”歌曲结束了。影片《无名之辈》也早已落幕，挥之不去的是那笑中带泪的心酸，是抗争和无奈，是鼠辈想翻出五指山却留下“孙悟空到此一游”的精彩！是剧中胡广生说“过了奈何桥就翻篇”的无奈。

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/5539941/blog/8065303/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

478302名成员9640个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 