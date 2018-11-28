这是韩国Top 级颜值也拯救不了的老套啊！

文 / 斯嘉丽

观影评级： C

这部 129 分钟的丧尸片，你从 90 分钟开始看就行了。

真是太 TM 遗憾了！

这还是在 16 年就拍出了《釜山行》的韩国电影么？

太让人失望了。

幸亏我在香港地铁站看到它的广告时，没有一时冲动买票进电影院。我就知道这货不行。当初的《釜山行》翻译成《尸杀列车》，这部《猖獗》翻译成《尸杀帝国》，你说，你是不是来消费我们回忆的？果不其然，让我告诉你有多难看，你就不必浪费流量了。假如万一在内地引进，你也不必浪费电影票。

故事是把丧尸片的环境搬到了古代，明末清初，朝鲜王顺时度势也跟着降了清，附属国没有自主权是可以理解的。皮之不存，毛将焉附？朝鲜王的二儿子大帅哥玄彬欧巴本来就看不上自己老爹的龌蹉手段兴高采烈地去清朝当了质子，接着心怀不满的世子决定举兵抗清，但是被朝鲜王座下超帅的最大腹黑权谋之臣张东健大叔阴了一把。然后世子为了救自己的追随者自杀于御前，质子接到哥哥要求带嫂子离开朝鲜纷争的信，跑回来接嫂子去清朝这个花柳繁华地而展开了故事。听起来好像真的是权谋大戏。不过相比琅琊榜就实在小儿科。所以为什么在韩国首日一骑绝尘高票房我也不理解，总之在我看来，基本等于还没开始宫斗，就结束了。张东健大叔连手指头都没动，就一统丧尸界。智慧在全片一直处于高处不胜寒的境界。所以本来应该是双雄戏码的，但编剧强行拖沓，导致前面 90 分钟都不知道在铺垫什么，作为一部丧尸片，观众内心期待的撕咬一直到 90 分钟以后才开始走向高峰。

玄彬欧巴回到朝鲜以后，先遇到一波张东健大叔派的杀手，杀人失败以后，杀手被丧尸咬了回宫，张东健大叔利用他咬了朝鲜王的女人最后咬了朝鲜王，反正不管玄彬欧巴回不回宫都不影响他谋朝篡位。而玄彬欧巴则顺利回到宫里，在大家没有其他选择下不得不被拥护去跟张东健死磕。最后胜利的故事。

我明白了，这是用拍咱们国内连续剧的方式在拍韩国电影：花开两朵，各表一只。难怪我觉得拖沓了。既然是双雄对决，咱们就不应该让两位主角在各自的故事里陶醉太久，应该早早相遇才可能有冲突。这不是文艺片啊。

所以我猜韩国首日票房高企，大概所有的坚持都是为了舔屏两位帅哥。而我的坚持只是因为，既然开始看了，不看完没办法客观地评价，所以怀着这种心情，一直等到 90 分钟以后，才找到一点看丧尸片的感觉。

而原本应该是双雄之二的玄彬欧巴，实在是非常托拉地到了结尾才开始开挂。前面的几十分钟，到底导演在干什么？我又回去观察了一下进度条，终于明白了，这就是流水账记叙文害人啊。前面四十分钟张东健和玄彬各干各的，一直到了四十五分钟，玄彬才走到前往皇宫的船前。而反观《釜山行》，则充分抓住了丧尸片环环相扣步步不安心的特点。一开头就让丧尸上了车。讲故事的能力真的很重要。不要以为丧尸片把僵尸放出来就完事了。

说起来僵尸制作画面是没毛病的，。都很真实，但是没用啊，我们不是在刷 ins ，看图就行了啊。真没必要铺垫那么长时间才发生矛盾冲突，这不是细水长流岁月静好的家庭小甜蜜，这是宫斗加丧尸啊。不过我也不太失望，因为这两位帅哥都不是我的菜。总之在这几年蜚声国际的韩片里，《猖獗》应该算是比较差的一部商业片。口碑扑街理所当然。观众的品味既然被《釜山行》培养上去了，你想要走回头路没可能了。要不你就换个题材尝试，说不定大家还不会如此苛责，珠玉在前，此片就太过普通了。放在欧美层出不穷的丧尸片大军里，实在不堪一击。

从 90 分钟以后开始的戏剧冲突集中升级以后，也还是有很多 bug 的。

其实只要是电影，作为一个高于生活的艺术片，一定有跟日常生活相比不合理的地方，重点是你要能自圆其说，让观众愿意被你骗。但是，所有的丧尸被咬过以后，都神志尽失，凭什么张东健超凡脱俗还有智商？导演的意思是野心可以战胜丧尸对智商的摧毁能力？这种开挂我们普通善良的老百姓是不服气的。

至于玄彬欧巴一路丧尸杀过去毫发无伤的开挂，我当作主角光环来理解吧，但假如他能够被咬了，然后用自己的正义战胜了丧尸对智商的毁灭，然后跟张东健同归于尽，这片就更有意思了，反正要开挂，没道理就让邪恶那么嚣张对吧。

可惜他没被咬。

至于女性角色，都长的差不多，也没看出存在感，世子的老婆本来是个角色，可惜玄彬出场了八九十分钟都没刷出存在感，更何况她。

该有的搞笑担当也有了，然而也没觉得特别搞笑，不知道是我最近高质量的韩片看多了，还是这部影片真的拍的缺乏新意。总之比起玄彬去年的《骗子》差了十万八千里！

2018 年 11 月 28 日

影片信息

片名：猖獗

导演：金圣勋

主演：张东健 玄彬

上映时间： 2018 年 10 月 25 日

国家 / ；韩国

类型：动作

时长： 129 分钟

当你看电影时

其实在看自己到不了的人生

不如长按下图

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