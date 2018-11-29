



《蜘蛛侠：英雄归来》是 2017年 漫威影业 与 哥伦比亚影业 联合出品， 索尼电影娱乐公司 发行的一部科幻动作电影 。 由 乔恩 ·沃茨 执导， 汤姆 ·赫兰德 、 迈克尔 ·基顿 、 小罗伯特 ·唐尼 、 玛丽莎 ·托梅 、 雅各 ·巴塔伦 、 乔恩 ·费儒 、 劳拉 ·海瑞尔 、 赞达亚 ·科尔曼 等主演 。 该片于 2017年7月7日在北美公映，9月8日在中国大陆公映。









导演 乔恩 ·沃茨2014年执导并参与编剧电影《小丑》豆瓣评分5.8 分， 2015年执导并参与编剧电影《玩命警车》豆瓣评分6.3分。









编剧 约翰 ·弗朗西斯·戴利2011年参与编剧电影《恶老板》豆瓣评分7.0分，2013年参与编剧电影《超级魔术师》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《天降美食2》豆瓣评分7.1分，2014年参与编剧电影《恶老板2》豆瓣评分6.1分，2015年参与执导和编剧电影《假 期历险记》豆瓣评分 7.1分。









编剧 乔纳森 ·M·戈尔茨坦2011年参与编剧电影《恶老板》豆瓣评分7.0分，2013年参与编剧电影《超级魔术师》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《天降美食2》豆瓣评分7.1分，2014年参与编剧电影《恶老板2》豆瓣评分6.1分，2015年参与执导和编剧电影《假 期历险记》豆瓣评分 7.1分。









看这部电影主要是因为比较喜欢看这种科幻片，加上有活动所以看一下效果如何。









该片历史票房突破 7亿豆瓣评分7.3分，言归正传讲电影。





（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）