演反派就一定会招观众讨厌？演员曹征用实力证明并非这样！

无论在哪个时代，反派人物都是影视作品里不太受待见的角色。不仅角色不讨喜，演员也会受到牵连——许多刻画反派很成功的演员，常常被观众误会，因角色而讨厌演员。

但演员曹征却制造了另一种效果。无论是在民国大戏《红高粱》，还是古装大剧《芈月传》，这个被著名导演郑晓龙一路pick的男人，在电视里可谓“把坏事做绝”。



但意外的是，《红高粱》中的泼皮无赖钱玉郎、《芈月传》荒淫君主楚怀王，反而让曹征圈粉。甚至被网友起了 “寡妇终结者”、“最有味道帝王”等外号，这其中有什么奥秘呢？

【1、因为角色“太贱”，差点错过郑晓龙】

2013年，电视圈迎来了“剧王级”项目。导演郑晓龙、原著莫言，主演周迅要联手打造电视剧版《红高粱》。面对这样的阵容，大多数演员都会想去试镜，曹征也不例外。



当时曹征竞选的角色是九儿的初恋“俊杰”，但是郑晓龙看到曹征后，却认为他的形象气质更符合戏里的“点睛人物”钱玉郎。

可看到剧本后，曹征却打了退堂鼓。因为这个角色坏的由表及里：几度调戏九儿、勾搭嫂子淑贤，还侮辱余占鳌的老婆恋儿。唯一的闪光点，大概就是帮九儿斗嫂子淑贤。

因为在钱玉郎身上找不到任何共同的价值观和世界观，曹征婉拒了郑晓龙导演。幸好郑导演慧眼识珠，坚持认为他就能把这个角色演好、演活，这才让曹征接演了这个“贱反派”。后来回想起来，还真是因为角色“太贱”而差点错过了郑晓龙导演。



接下这个角色之后，曹征做了不少扎实的功课，对角色也有了更为深刻的理解。要知道，“钱玉郎”这个角色在戏里属于功能性的人物设置，戏份也有限，想要出彩，着实不易。曹征为了能把这个角色演出特点，可谓使出了浑身解数，愣是将角色演出了某种可爱感。

在片场，曹征就一直保持着一种“贱贱”的状态。因为“钱玉郎”人品太差，所以在戏里成了挨打最多的“苦主”，被九儿、义父、恋儿抽过大耳刮子，还被余占鳌按在床上锁喉，就连“相好”淑贤也打过他。

为了凸显戏剧效果，每次演员们都真打。可打完后，曹征不仅不诉苦，还“贱贱”地说：“我的脸能受得了，就怕迅姐的手受不了。”



如此对待角色的态度以及演戏的做派，让曹征在剧组博得了“无敌小贱人”的外号，甚至还让不少同事以为他本来的面目就是这样。不过，只有曹征自己知道，他表现的这样“赖皮”或“贱萌”，就是为了拉近自己和玉郎的距离，因为“要演好角色，你首先就要爱上他。”

如此这般的表现，让曹征不仅获得了导演郑晓龙的认可，也收获了大量观众的好评。就连《红高粱》的编剧赵冬苓都这样评价他：“曹征这孩子，他不演坏人真是可惜了。”

而在“钱玉郎”之后，曹征还有一个角色深入人心，那就是《芈月传》里的楚怀王。

曹征本来最喜欢的角色是杀伐决断的秦王，但他最终获得的角色却是昏庸好色的“楚怀王”。

本来有些崩溃的曹征，在熟读剧本后发现，撇开楚怀王的好色与无能，他也有可爱善良的一面，对郑袖的偏爱，以及几次帮芈月摆脱险境，都让他不是一个特别招恨的“反派”。

为此，曹征在表演时赋予了楚怀王许多“接地气”的表演方式。为了表现他的好色，曹征设计出了“色眯眯的眼神”和“痞痞的坏笑”，还申请导演增加和爱妃郑袖“你追我呀”的污桥段。

在戏剧的前几集，一沓主演还未完全登场的时候，曹征就因为精湛又可爱的表演被网友玩坏。不仅被制作成表情包，楚怀王的“狐臭”也被调侃“有异味为啥不用胰子”，还被不少观众评为”最有味道帝王”，实在是演出了意想不到的效果。

2、无论正派反派，千人我演千面

出身在河南焦作的曹征，故乡就有一座“焦作影视城”，《水浒传》等经典戏剧就曾在这里取景。



因为电视剧《曹操与蔡文姬》在家乡取景，还在读高二的曹征就在戏里扮演了一个谋士，并爱上了表演，考上了北京电影学院。



大三那年，他搭档袁立、宋丹丹主演了《家在洹上》，因为在故乡河南拍摄，曹征在戏里表现的收放自如，开始被业内瞩目。

但出道便是大制作的曹征，并没有把好运延续下来。他之后主演的几部作品，不是没有播出，便是平台不理想。他的舍友罗晋、同学刘亦菲都大红大紫了，他还是不温不火。

令人欣赏的是，曹征认为所有的人生经历都是一种磨练，对他来说，能够在光影中传达他对角色的认知，便是最幸福的。

所以，曹征自出道后便坚守一名演员对职业的热忱与专注。在出演《神探狄仁杰前传》时，便以狄光远一角给观众留下深刻印象；而在大型谍战情感剧《独刺》里，曹征饰演的赵峰一角，又以细腻精准的演技成功地演绎了人物内心的挣扎于成长，同样让观众记住了他；到了《战火连天》里，担当主演的他成功塑造了一个颇具人格魅力的草根抗日英雄。

可以说，作为演员的曹征，虽然知名度算不上大红大紫，但就演技而言，的确是不可忽视的实力派！

观众若是能细心观看，可以发现《红高粱》里的“钱玉郎”在不同阶段的语速语调都不一样：最初横行乡里的嘚瑟、中间找到靠山变得柔软，而在和日本人共事时又变得语速慢——这其实是演员自身的一种处理，一方面展现角色是怕他们听不清，一方面则是演员曹征想把原剧本对日本人愚蠢迎合的态度转变为深思熟虑之后的最好选择，以此增强角色的特点，令其更加立体。

《芈月传》里的楚怀王，在史书上的着墨不多，按照导演要求，曹征只要演出他的荒淫昏庸即可。但开拍前，曹征还是到图书馆寻找春秋战国的史料，力图将他数十年的年龄跨度，演得立体丰满。

因为这两部史诗级大戏的热映，很多人记住了“反派”曹征，也有粉丝担心他会一直深陷反派。

对此，曹征曾说：“反派也是不一样的，我介意的不在于是否是反派角色来找我，我介意的是演一个什么样的反派。千人有千面，每个角色的状态都不同。不管是不是反派，角色塑造空间大，这个是重要的！”

曹征最近的一部作品，是2018年上映的缉毒大戏《真爱的谎言之破冰者》。

在戏里，曹征回归正派，饰演一名警察。因为要面临许多案件，所以曹征在拍戏期间读了很多《犯罪心理现场》、东野圭吾等涉案类书籍，因为这样可以让他离角色更近。



好的演员，是伴随角色不断成长的。为每一个角色挖空心思的曹征，收获的除了经历与赞美，还有知识与沉淀。

【3、远离圈内浮华，静心陪伴家庭】

像曹征这样人脉多，资历老的演员，在娱乐圈想出名，并不难。即使不当新闻的主角，随便评论两句热门八卦，也能赢得大量关注。



但出道10年，曹征留给大家的都是一种踏实的印象，他把更多的精力放在了自己的家庭生活里。不拍戏的时候，曹征把时间都留给了家人和自己。

作为两个孩子的父亲，曹征在微博上记录了两个小宝的成长。他会一边推着女儿的婴儿车，一边儿子穿着同款球服；会放下明星的包袱，和孩子幼儿园的家长们玩水枪打成一片；还会经常陪儿子参加冰球比赛，给小家伙鼓励；

除了自己的妻儿，曹征最爱的还有看片、阅读、健身与足球。诸多的兴趣爱好不仅丰富了他的生活，也为他演艺事业提供了足够的积累。

生活中的曹征喜欢阅读，无论是经典名著《古拉格群岛》还是各种人物传记，甚者网络经典小说《将夜》、《江南三部曲》他都有自己独到的见解。媒体曾问起他喜欢的作家，他说这几年最喜欢的就是杨显惠和林达夫妇。

喜人的是，曾在《跨界喜剧王》有过精彩表现的演员曹征，这次也将亮相2019北京电视台春晚，为大家献上新春祝福。在荧屏上塑造令人印象深刻的角色，是曹征演技的一种体现；而在北京台春晚上表演小品节目，同样也需要好的演技。距离新春佳节的脚步越来越近了，曹征将会给大家带来怎样的表演？这很值得期待。

​记得演员周迅和戏骨王砚辉曾在《表演者言》里说演员要“不受虚言，不听浮术，不采华名，不兴伪事”，这四句箴言，很适合专注家庭与表演、远离浮躁和喧嚣的曹征。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。



