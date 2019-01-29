是黑人才有种族歧视？太天真了

在很久以前就听说过黑色党徒，开罗人亚当司机演了新片，讲的是关于马丁路德金、反对种族歧视的故事，由一通打给3K党的电话引起的“血案”，据说还是走喜剧风的。当时的我码住等看，只到他提名了奥斯卡最佳影片...OK那就看看吧~

影片被打上了3个TAG：传记、喜剧、犯罪。别被这个迷惑了。黑色党徒着实是个传记片，由罗恩的真人真事改编的，（因为结局被迫销毁资料，现在才说也挺惨的）里面剪辑到的现实素材也有很多是真实的（比如川普，啪啪打脸啊），剧情确实有笑点，（结局我差点和人物一起笑到喷），但是这部电影绝对不是单纯的搞笑喜剧片。你笑的越开心，回想一下，就越打脸，越值得深思。

看过了太多以马丁路德金民权运动为背景的平权影视作品了，反对种族歧视这一点已经快说腻了。这部电影的切入角度也很奇特--一个不甘被埋没的黑人警察，意外给3K档打了一通电话，想要加入，电影通过3K党和警察这边的“白色”与大学平权组织和两位男主这边的“黑色”的对比，完美地讲述了这个“黑色”“党徒”的故事。

抛开平权等等的思考，这还是个有趣的小故事：像演双簧一样，黑人当电话里的Ron，犹太人当见面的Ron，合作组织了3K党在城市的一次大规模袭击。看似是想说，黑人和犹太人联手就能够打败这些迫害的人，“哪里有压迫哪里就有反抗，反抗的人联手起来就能打败大BOSS”。但这并不是这部电影想表达的全部。

从Flip这个角色说起，他虽然是犹太人，但是并没有接受犹太文化，不说的话就是个地地道道的美国白人。一开始的他一直是“被迫”参与这项卧底任务的状态，他明确表态自己喜欢黑人明星，但是对这场黑白战争不感兴趣。他甚至都完全融入了角色，不把自己当犹太人看。但是几次接触了之后，他感受到了所谓的“义务”，只要你是这个种族的一员，血液里流淌着这个种族的血，那你就有义务去捍卫这个种族的尊严。他和Ron合作给了3K党重重一击，这个结局是很美好的。

再来说里面的种族歧视。本片最大的是白人对黑人的歧视。这在当时的时代背景下不奇怪，白人想要黑人滚出美国，还他们一个白人美国，黑人想要平权，想要平等的受教育、工作、生活的权利。在结尾，用真实的影像资料暗示目前（川普的某些言论、3K党的游行）的社会问题，影片反对种族歧视、平权、反战反暴力的目的达到了。隐藏在对黑人的歧视之下的就是对犹太人、对女性的不平等待遇。Flip入会被怀疑是犹太人还要用测谎仪，女主诱导腐败警察上钩的结局也是大快人心。如果说男女平等是一个老生常谈的话题，那么对犹太人的歧视，二战集中营的这段风波过去后，很少提及。这让我们意识到了这个问题：还在以为种族歧视只有美国白对黑么？非裔、墨西哥裔、巴基斯坦裔、亚裔、犹太裔、毛利....世界上这么多不同的种族，相互的仇恨还不少吗？每一个都想让对方滚出自己的地盘，看到不是自己肤色的人种就会另眼相看，另一种态度对待。说好的“地球村”呢？嘴上说着我不歧视，但实际去做还是有偏差。激进的歧视就会演变成3K党这样的恐怖组织，何必呢？

没有人生来就选好了正义或者罪恶的一边。就像Flip接触到自己的民族遭受迫害一样，他感受到了义务才选择了正义的一边，去反抗3K党。而3K党的成员虽然是罪恶的，但也是因为失业、受到某一人种的排挤、或个人原因才变得越来越激进。这时就应该默念一套社会主义核心价值观，PEACE & LOVE，肯定没错。包容啊，才是唯一的解决之道。

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说完了严肃的话题，关于影片的奥斯卡提名我是这样认为的。最佳影片应该没有机会了，毕竟各方面挺好的但没有什么特别出彩的地方。剪辑感觉很棒，尤其是马丁路德金演讲，灯照到黑人脸上的一闪一闪的镜头，很有“被压迫”的感觉，很有凝聚力。原创配乐也还OK，里面有些很“黑豹”的鼓点。当然男配亚当司机的演技也是没话说，演出来了那种一开始事不关己，到后来为平权而战的感觉。