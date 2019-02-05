红海行动、我不是药神、影等电影问鼎2018年度国产十佳

2018年的内地影市以“破600亿总票房目标”欢喜收官，回望一整年的内地影市，哪些佳片备受瞩目与好评？又有哪些佳片值得我们二刷三刷呢？

接下来请大家跟随我的脚步一起回望2018，看看年度十佳，国产进口哪家更强。

（本片单有极强的个人喜好，非喜勿喷）

— TOP.10 —

《狄仁杰之四大天王》

时光网：6.9





看到这个评分，可能很多影迷朋友无法理解，凭啥还能上年度十佳？甚至有不少朋友在心里在骂我眼瞎吧！

不可否认，《四大天王》在整体剧情有着不小的问题，甚至在类型片上界限变得模糊了。

纵观这个系列的质量和评分都还比较平稳，而作为系列三部曲终章的《四大天王》虽并没有带来一个系列结局，但在魔幻武侠系列上仍旧算得上国内一流制作。

《四大天王》之所以值得被夸赞的地方，不仅仅是其国内一流的特效，更在于徐老怪的那份天马行空。在国内武侠片没落的今天，徐老怪还能够保持这份活力已经实属难得。

— TOP.9 —

《影》

时光网：7.4





《影》可以算是老谋子的回归之作了，在《长城》烂遍海内外后，老谋子终于意识到自己真正擅长的所在。

“权谋+武侠+太极元素”是《影》最大的亮点，每一个元素也都是张国师的拿手好戏。

以黑白奠定影片色调、武器设计的巧妙，以及在武打动作上的设计，《影》给人一种熟悉感，一种《英雄》的似曾相识感觉。

不可否认，《英雄》是老谋子的巅峰，《影》虽未超越巅峰却也仍旧体现了老谋子国内一流导演的实力。

— TOP.8 —

《找到你》

时光网：7.4





作为一部聚焦已育妇女的现实题材作品，不仅剖析了女人在工作家庭之间的两难平衡，也向社会发出了“女人是保姆还是生育机器”的灵魂拷问。

都说“三个女人一场戏”，这部《找到你》通过三个已育女性交织在一起的困境，向人展示了当下社会女性的无奈与痛苦。

《找到你》值得被2018所铭记，因为女性需要的关爱不应该只是停留在嘴上，更不应该是表里不一的行动。

— TOP.7 —

《一出好戏》

时光网：8.0

“奇迹先生”黄渤的处女作确实不俗，这部《一处好戏》不仅像是一部人类社会发展简史，更是一部对于人心贪婪与欲望进行拷问的的佳作。

— TOP.6 —

《江湖儿女》

时光网：7.8





贾科长的片就是“铁打的涛姐，流水的男演员”，其实就连他那小镇风格都从未变过。

《江湖儿女》聚焦的是“侠义”，一个江湖的侠义。片中对于“侠义”的定义是不分男女的，无论是谁都不该忘记许下的承诺。

在现代社会中，或许“江湖”可能不复存在，也可能变作另外一种形式存在。但我们仍旧不能忘记“义气”与“侠义”的存在。

或许《江湖儿女》的票房不如人意，但不容置疑的是贾科长的电影还在提醒着我们，时间在走、社会在变，但有些传统不能变。

— TOP.5 —

《暴裂无声》

时光网：7.5

忻钰坤导演的这部《暴裂无声》虽然很看着很压抑，但无论是表演技巧还是叙事结构上，都很棒。

而在这部故事的背后是，是对社会阶级的讨论。三个社会阶层之间的相互排斥、斗争成为本片最大的看点，如何打破阶层之间的固化与压迫成为了这部电影带给观众的思考。

— TOP.4 —

《无双》

时光网：7.8





《无双》不仅在国庆档成为口碑票房双逆袭的电影，更是近年来少有的港片佳作。

《无双》配备了所有港片的类型元素，双雄配置、枪战动作戏、剧情反转等元素无一缺席，之所以本片能够受到如此之高的好评，在于整体制作的高水准。

虽然港片辉煌的时代已经过去，但是能够重新见证辉煌也不失为一种幸运。

— TOP.3 —

《我不是药神》

时光网：8.8

全民狂热的《我不是药神》竟然不是第一？在个人看来，《药神》虽以现实人物事件进行改编，但为了戏剧化而刻意制造的反派形象却失去了对待现实事件的公允。

被定义为“魔幻现实主义”其实也有些过于夸赞的成分，什么是“现实主义”？什么又是“魔幻现实主义”，恐怕当下还难以说清楚。

当然，这部电影之所以如此受追捧，还是因为其在上映后引起了社会的广泛议论与关注，从而推动了整个社会对于“疫苗”的关注，甚至推动了某些关键性政策，而这才是其真正的价值所在。

— TOP.2—

《狗十三》

时光网：8.4





作为一部迟到了五年的作品，在当下看来依旧极为具有社会意义。

孩子成长阶段的亲子关系如何处理，恐怕是困扰了几代人的难题。而《狗十三》这部电影向我们展示了一个极具普遍性和代表性的家庭与故事，这样的故事仍旧在千千万万的家庭中上演。

《狗十三》是国内电影中少有的把镜头对准成长青春孩子的家庭亲子的题材电影，如何关注青春期孩子健康成长？又如何处理好亲子关系？不仅仅是导演所要告诉观众的警醒，更是每一位家长需要反思和思考的问题。

— TOP.1 —

《红海行动》

时光网：8.1

继《湄公河行动》后，林超贤导演的《红海行动》在故事、人物、战争场面可以说是全方位升级。如果说《湄公河行动》是国产现代战争题材的试水，那么《红海行动》则代表了该类型的进一步深入。

另外本片作为一部爱国主义题材电影，并没有像题材与故事都颇为相似的《战狼2》那样过于夸张化，也不过于塑造个人英雄主义形象，更没有刻意去煽动爱国主义情绪，而这点才是这部电影最为难得的地方。





在2018年年度票房前十里，前四席被国产电影所包揽。随着口碑与票房的双重进步，国产电影在票房收入上不再需要靠着以量取胜，单片吊打成为可能，这我们也对国产电影的未来充满了更多希望与信心。