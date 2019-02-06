大笑之后，发现《疯狂的外星人》对市井文化的执着格外动人

每一个时代都有其独特印记的影片，虽然上个世纪是独属于功夫片与警匪片的黄金年代，但是自从中国电影经历了产业化改革之后，曾经万人空巷的功夫与警匪却在当今时代面临着一种失语危机。如今的我们身处最好的时代，因为它繁华且充满无数可能性，但同时这也是一个最坏的时代，因为它喧嚣且压力重重。

于是，在这个“丧文化”乌云密布的都市，轻量化的文化表达成为电影市场的宠儿，喜剧片不断制霸大银幕，创造着一个又一个票房纪录。

是的，我们必须承认，这是一个全民需要喜剧电影的时代，在和平时期，喜剧片给了都市人群痛快宣泄烦闷、拯救自身不开心的理由。

可遗憾的是，喜剧电影市场也一度陷入浮躁圈钱的快餐主义套路，不少劣质喜剧不断透支围观群众的好感度，如今，越来越聪明的观众已经学会不再随便为烂片买单。经过了一轮轮优胜劣汰之后，真正的优质喜剧IP才能够真正存留下来，且获得电影发烧友的点赞和比心。

例如宁浩导演的“疯狂系列IP”，从《疯狂的石头》到《疯狂的赛车》，宁浩导演的“疯狂宇宙”愈加炉火纯青。而今，宁浩导演终于打破藩篱维度，飞向宇宙太空：这个春节档，“疯狂系列”的新作《疯狂的外星人》登上大银幕，给广大观众带来爆笑体验。

放眼这两天的票房战绩，《疯狂的外星人》一直领跑春节档，票房战绩一直稳居首位。这厢票房捷报频传，那厢流量表现也可圈可点。打开微博，《疯狂的外星人》给予了人民群众太多争相讨论的热点，#黄渤沈腾好好笑#、#徐峥 我不是药酒#等话题稳居热搜榜。

那么问题来了，为何在厮杀惨烈的春节档，偏偏《疯狂的外星人》如此具有国民度与话题度呢？究其原因，就在于这部电影完美契合了观众对于春节档的需求，凭借优质喜剧的内核完美圈粉。

辛辛苦苦了一整年，观众们都希望能在电影院好好乐呵一番，所以翻看电影购票APP，尽管今年影院对于影片的定价高于往年，观众们依然心甘情愿地携家带口来到电影院组团观影。而《疯狂的外星人》里“黄渤+沈腾+徐峥”的组合堪称老少皆宜，妥妥的合家欢的卖相，无论是年轻情侣还是老人小孩，都愿意为《疯狂的外星人》买单。

看完电影的人几乎都会表示，黄渤与沈腾这对“神仙组合”简直是太好笑了，两个人“哪怕什么都不用做，只是站在那里就是一堆笑点。”

在世人的固有认知中，总认为文艺片与悲剧电影更能显现演员的演技，国内外大大小小的影帝影后桂冠很少青睐喜剧领域的演员——这也是为什么金·凯瑞与周星驰即便影响了一代人也只能做表演奖项方面的“无冕之王”。

可坦白讲，表演喜剧片的演员是最被低估的一群演员。

也许你认为文艺片里的哭戏更能显现演员功底，而真相恰恰相反，其实相比其他类型片，喜剧片更考验演员的能力。因为演喜剧不仅需要基本功更需要对喜剧有极高的领悟力，演员必须深知如何通过一言一行牵引观众的神经，所以在表演状态里，他们不光要演好这个角色，更要洞察观众们的心理——只有这样才能将每一个笑料精准地传递给观众。

在喜剧片里，包袱必须得响，铺陈的梗也必须得前后呼应上，否则那便是一场巨大的灾难。

在《疯狂的外星人》里，黄渤与沈腾让每一个包袱都响了。这两人一个扮演想当“猴王”却只能悲催耍猴的耿浩，一个扮演喜欢投机取巧却流年不利的沈腾飞。他们各有各的性格特点：一个含蓄，一个张扬；一个保守，一个大胆。从某种程度而言，他们的角色基调是互补的，所以他们的每一幕斗智斗勇也好，翻脸合作也罢，都有一种莫名诙谐的反差感。

无论是黄渤还是沈腾，他们在银幕前的功底都是毋庸置疑的，两人都在喜剧领域天赋异禀，他们太懂得观众的心理，更懂得如何去将台词呈现出最好“笑果”，而且能够纯熟地将台本跟自我诠释的角色浸润到一起，最终将台词化为最佳表现呈现给观众。

所以这两人只要一同框，那就是看不完的笑点。

除了黄渤和沈腾，徐峥的表演依然是令人瞠目结舌的。相信每个走出电影院的观众都会纳闷，为何全场电影中都没有徐峥，唯独只在彩蛋中看到他扮演的“百粮魂”老板呢？直到这两天看到热搜才明白，原来在电影中承担不少笑料的外星人就是徐峥扮演的！在幕后花絮里，徐峥通过面部识别技术刻画了外星人的表情与行为，那些活灵活现的精彩镜头绝对值得二刷。

如此一看，这三位优秀的演员绝对是距离“喜剧之王”宝座最近的一群人。

话说回来，一部优质的喜剧绝不仅仅是笑料的肆意堆积，主题也不是消费苦难跟煽情，而是尽可能地尝试新的可能并在剧本里加入思考与感悟。在这一点上，宁浩导演就做得相当好。

如今的宁浩已经成为最炙手可热的商业导演之一，拥有强大江湖地位的他不再需要通过代表性的“多线叙事”来彰显导演功力。相比“疯狂系列IP”前两部，这一部剥离了当初作为新导演想要被看见的急切。他不再炫技，毕竟他即使用最简单的线性叙事也能讲好一个故事。但不变的是，宁浩的骨子里还是抛却不了对于街头市井文化的执着，他依然热烈地爱着“不同中又带着相似”的小人物群体，给予社会底层人士以话语权。

所以宁浩从来都不屑于故意逗人笑，他是国产黑色幽默第一梯队的高手，他的幽默是一种对人物和人性深刻理解后表现出的真相。在他的电影里，常常设置一个荒诞的情境，将角色们放置其间。这些角色宛如身处命运的迷宫，阴差阳错地面对生活的玩笑，搞笑之余尽显无奈。随着剧情的发展，主人公也会荒腔走板地改变着人生的轨迹。

例如耿浩是一个不成功的耍猴艺人，从老板到朋友，从外国人到外星人，都曾用“你就是一个耍猴的”这句话来讽刺他，羞辱他。可就是这样一个活在社会食物链底端的无名之辈，却坚信“活人不会被尿憋死”，凭着执拗与赌一把的性格最终成为拯救地球的英雄。这便是宁浩的表达口吻，他从不止步于小人物的所谓辛酸、困顿的塑造，而是在人物中书写宿命感与阶级反抗。

综上，这部《疯狂的外星人》不但能够让你在春节档痛快淋漓地笑一场，还能够让你在轻松之余陷入思考，余韵绕梁。所以，如果你要出门看电影，就别错过这部“拯救不开心”的《疯狂的外星人》。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。