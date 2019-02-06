网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>大笑之后，发现《疯狂的外星人》对市井文化的执着格外动人

大笑之后，发现《疯狂的外星人》对市井文化的执着格外动人

加入收藏

2019-2-6 19:25:20

每一个时代都有其独特印记的影片，虽然上个世纪是独属于功夫片与警匪片的黄金年代，但是自从中国电影经历了产业化改革之后，曾经万人空巷的功夫与警匪却在当今时代面临着一种失语危机。如今的我们身处最好的时代，因为它繁华且充满无数可能性，但同时这也是一个最坏的时代，因为它喧嚣且压力重重。

于是，在这个“丧文化”乌云密布的都市，轻量化的文化表达成为电影市场的宠儿，喜剧片不断制霸大银幕，创造着一个又一个票房纪录。

是的，我们必须承认，这是一个全民需要喜剧电影的时代，在和平时期，喜剧片给了都市人群痛快宣泄烦闷、拯救自身不开心的理由。

可遗憾的是，喜剧电影市场也一度陷入浮躁圈钱的快餐主义套路，不少劣质喜剧不断透支围观群众的好感度，如今，越来越聪明的观众已经学会不再随便为烂片买单。经过了一轮轮优胜劣汰之后，真正的优质喜剧IP才能够真正存留下来，且获得电影发烧友的点赞和比心。

例如宁浩导演的“疯狂系列IP”，从《疯狂的石头》到《疯狂的赛车》，宁浩导演的“疯狂宇宙”愈加炉火纯青。而今，宁浩导演终于打破藩篱维度，飞向宇宙太空：这个春节档，“疯狂系列”的新作《疯狂的外星人》登上大银幕，给广大观众带来爆笑体验。

放眼这两天的票房战绩，《疯狂的外星人》一直领跑春节档，票房战绩一直稳居首位。这厢票房捷报频传，那厢流量表现也可圈可点。打开微博，《疯狂的外星人》给予了人民群众太多争相讨论的热点，#黄渤沈腾好好笑#、#徐峥 我不是药酒#等话题稳居热搜榜。

那么问题来了，为何在厮杀惨烈的春节档，偏偏《疯狂的外星人》如此具有国民度与话题度呢？究其原因，就在于这部电影完美契合了观众对于春节档的需求，凭借优质喜剧的内核完美圈粉。

辛辛苦苦了一整年，观众们都希望能在电影院好好乐呵一番，所以翻看电影购票APP，尽管今年影院对于影片的定价高于往年，观众们依然心甘情愿地携家带口来到电影院组团观影。而《疯狂的外星人》里“黄渤+沈腾+徐峥”的组合堪称老少皆宜，妥妥的合家欢的卖相，无论是年轻情侣还是老人小孩，都愿意为《疯狂的外星人》买单。

看完电影的人几乎都会表示，黄渤与沈腾这对“神仙组合”简直是太好笑了，两个人“哪怕什么都不用做，只是站在那里就是一堆笑点。”

在世人的固有认知中，总认为文艺片与悲剧电影更能显现演员的演技，国内外大大小小的影帝影后桂冠很少青睐喜剧领域的演员——这也是为什么金·凯瑞与周星驰即便影响了一代人也只能做表演奖项方面的“无冕之王”。

可坦白讲，表演喜剧片的演员是最被低估的一群演员。

也许你认为文艺片里的哭戏更能显现演员功底，而真相恰恰相反，其实相比其他类型片，喜剧片更考验演员的能力。因为演喜剧不仅需要基本功更需要对喜剧有极高的领悟力，演员必须深知如何通过一言一行牵引观众的神经，所以在表演状态里，他们不光要演好这个角色，更要洞察观众们的心理——只有这样才能将每一个笑料精准地传递给观众。

在喜剧片里，包袱必须得响，铺陈的梗也必须得前后呼应上，否则那便是一场巨大的灾难。

在《疯狂的外星人》里，黄渤与沈腾让每一个包袱都响了。这两人一个扮演想当“猴王”却只能悲催耍猴的耿浩，一个扮演喜欢投机取巧却流年不利的沈腾飞。他们各有各的性格特点：一个含蓄，一个张扬；一个保守，一个大胆。从某种程度而言，他们的角色基调是互补的，所以他们的每一幕斗智斗勇也好，翻脸合作也罢，都有一种莫名诙谐的反差感。

无论是黄渤还是沈腾，他们在银幕前的功底都是毋庸置疑的，两人都在喜剧领域天赋异禀，他们太懂得观众的心理，更懂得如何去将台词呈现出最好笑果，而且能够纯熟地将台本跟自我诠释的角色浸润到一起，最终将台词化为最佳表现呈现给观众。

所以这两人只要一同框，那就是看不完的笑点。

除了黄渤和沈腾，徐峥的表演依然是令人瞠目结舌的。相信每个走出电影院的观众都会纳闷，为何全场电影中都没有徐峥，唯独只在彩蛋中看到他扮演的“百粮魂”老板呢？直到这两天看到热搜才明白，原来在电影中承担不少笑料的外星人就是徐峥扮演的！在幕后花絮里，徐峥通过面部识别技术刻画了外星人的表情与行为，那些活灵活现的精彩镜头绝对值得二刷。

如此一看，这三位优秀的演员绝对是距离“喜剧之王”宝座最近的一群人。

话说回来，一部优质的喜剧绝不仅仅是笑料的肆意堆积，主题也不是消费苦难跟煽情，而是尽可能地尝试新的可能并在剧本里加入思考与感悟。在这一点上，宁浩导演就做得相当好。

如今的宁浩已经成为最炙手可热的商业导演之一，拥有强大江湖地位的他不再需要通过代表性的“多线叙事”来彰显导演功力。相比“疯狂系列IP”前两部，这一部剥离了当初作为新导演想要被看见的急切。他不再炫技，毕竟他即使用最简单的线性叙事也能讲好一个故事。但不变的是，宁浩的骨子里还是抛却不了对于街头市井文化的执着，他依然热烈地爱着不同中又带着相似的小人物群体，给予社会底层人士以话语权。

所以宁浩从来都不屑于故意逗人笑，他是国产黑色幽默第一梯队的高手，他的幽默是一种对人物和人性深刻理解后表现出的真相。在他的电影里，常常设置一个荒诞的情境，将角色们放置其间。这些角色宛如身处命运的迷宫，阴差阳错地面对生活的玩笑，搞笑之余尽显无奈。随着剧情的发展，主人公也会荒腔走板地改变着人生的轨迹。

例如耿浩是一个不成功的耍猴艺人，从老板到朋友，从外国人到外星人，都曾用“你就是一个耍猴的”这句话来讽刺他，羞辱他。可就是这样一个活在社会食物链底端的无名之辈，却坚信“活人不会被尿憋死”，凭着执拗与赌一把的性格最终成为拯救地球的英雄。这便是宁浩的表达口吻，他从不止步于小人物的所谓辛酸、困顿的塑造，而是在人物中书写宿命感与阶级反抗。

综上，这部《疯狂的外星人》不但能够让你在春节档痛快淋漓地笑一场，还能够让你在轻松之余陷入思考，余韵绕梁。所以，如果你要出门看电影，就别错过这部“拯救不开心”的《疯狂的外星人》。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

标签： 宁浩(92) 黄渤(213) 沈腾(29)

6.9 

疯狂的外星人 (2019)

影评(20)

收藏(651)

疯狂的外星人/Crazy Alien(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6246266/blog/8071802/
--------------------
对好电影保持谦卑，对烂电影坚持彪悍http://weibo.com/happymuyi

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

478435名成员9709个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 