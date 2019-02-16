就算请来了沈腾，韩寒的《飞驰人生》却飞不太起来啊！

韩寒的第三部电影，不太行啊！

虽说豆瓣评分7.0、接近12亿的票房在春节档也算是不俗，但《飞驰人生》的整体质量明显不如前作《乘风破浪》。

对于观众来说，抛开那个言辞激烈、笔锋犀利的80后作家韩寒，幽默而富有文艺气息的导演韩寒在《后会无期》上映之后赢得一大票粉丝。时至今日，电影里那些金句依旧经得起来回品味，《平凡之路》更是响彻大街小巷。

到《乘风破浪》的时候，除了韩寒的金句与幽默外，我们更看到了他的成熟。90年代小镇青年的似水年华、兄弟之间的患难真情、父子之间隔阂的化解，这些笑中带泪的温情让人不由得对韩寒的导演之路刮目相看。

可到了《飞驰人生》里，我们却突然意识到韩寒终究只是一个从天才作家转型而来的非天才型导演。

虽然请来了近年来大热的沈腾做主演，但是一个个可以堆砌的段子和笑料变如此的生硬尴尬，实在令人笑不太起来。昔日拿手的金句也不再被人瞬间铭记，甚至不如隔壁《流浪地球》那段“道路千万条，安全第一条。行车不规范，亲人两行泪。”来得有魔性，甚至在全国上下引起了一阵热潮。

幽默感的降低、沧桑感的增加，我们在字里行间感受到了曾经犀利无比的作家韩寒，在经历了岁月的成长后变得内敛了，或者说变得收敛了。

从电影整体来看，前后两段的风格非常分裂。前半段的剧情在不断卖弄段子、抖包袱，更像是为了迎合节日氛围。后半段的拉力赛则直接转入了运动竞技风格，落魄英雄渴望再度崛起的励志故事更像是经历中年危机的韩寒的内心独白。

如果风格的分裂能够换来令人拍手叫好的精彩也就罢了，可前半段无法树立起人物、故事也呈现破碎化，而后半段直接变成了一段平淡无奇的电视赛事转播。这样的《飞驰人生》不仅缺乏令人提振亢奋的看点，反倒处处暴露着尬点和尿点。

在人物塑造方面，前后风格不统一导致了沈腾饰演的“张弛”缺乏该有的人物弧光。尹正饰演的领航员、黄景瑜饰演的“林臻东”等配角也塑造出与自身角色定位相符的形象，对于整个剧情的推动作用并不强烈。

最后25分钟的赛车高潮片段，也没有塑造出新旧车王针锋相对的紧张感。拉力赛的特殊性再加上电视转播一样的拍摄手法，给人一种虎头蛇尾的感觉。韩寒只是想要尽力还原出了拉力赛的残酷性，却没有考虑到电影加工所需的戏剧性。

飞不太起来的《飞驰人生》比起《后会无期》和《乘风破浪》要更加私人化，无处不透露着中年时刻的韩寒对于自身的思考和自我救赎。

被禁赛五年、每天在脑海里跑巴音布鲁克20遍，内心依旧对赛车事业有着十足热爱的的“张弛”，其实就是韩寒本人。而复出的“张弛”即便冒着巨大的生命危险也要赢得比赛，其实不是真的要赢过他人而是只想要证明自己，就像韩寒仍旧想要证明自己曾经的辉煌。

但人如果永远不走出自己过去的辉煌，就难以再去创造新的人生。

从《后会无期》、《乘风破浪》再到《飞驰人生》，韩寒的身上永远带着一股小镇青年的执着，心中存着对于世俗的不忿，又渴望实现大梦想的小人物。也正因如此，无法摆脱过去的韩寒活在了自己的影子里，还卖弄情怀的金句、还造作的热血甚至变成了拖累。

至今拍了三部电影的韩寒，在绝大多数人眼里是转型成功的80后作家。可对于“导演”这个角色来说，给韩寒的挑战仍旧巨大。

拍到《飞驰人生》，其实就像“张弛”在赛道里碾压到的那颗石头一样，或许你仍有取胜的资本，可存在的问题却可以瞬间让你从巅峰跌入低谷。