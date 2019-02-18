网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>流浪地球—一部跨时代的影片

流浪地球—一部跨时代的影片

加入收藏

2019-2-18 19:31:38

好久没写影评了，感觉最近电影看得比较多，还是想把看过的都记录下来，不然感觉像是缺少了点感触。

 

相信大家都看了《流浪地球》。其实我春节并没有看电影，我看到朋友圈一个朋友介绍，说这部片子能超过50亿，我笑着回复他，“别扯了，30亿倒是差不多”。结果不出所料，十几天就有30亿了。所以其实我是在很多人都介绍、评价、感慨过以后，才去看的，所以看的时候难免受到别人情绪的感染，但不影响我对这部电影的真实感受。

 

其实整个故事，像极了一部经典的好莱坞大片，人类遇到灾难→人类想办法克服灾难→但灾难太强大了可能大家无法控制→这时候有个英雄站了出来→历经艰辛万苦、失败努力，最终将大家拉上了诺亚方舟。所以之前看报道，有的演员觉得这不可能是中国人写出来的，其实这句话既表达了人们对于这部电影高的评价，同时可悲的是，大家对于国产科幻电影的刻板印象依然根深蒂固...

 

首先抛开故事，整个画面和构图的唯美，已经超越了之前看的所有国产科幻片，甚至于对于地下城和火车、“火种”等等概念以及在画面上细节的描绘，真的已经说是登峰造极。但不得不承认，在一开始跟着主角的长镜头跟拍，让我着实体会了一把晕车的感觉，虽然画面和设计有了，但是硬件方面还是得跟上。但总的来说，当看一部电影时，让我觉得“为什么对白居然是中文而不是英语、这难道不是美国科幻电影吗”，这个时候，这部国产电影已经成功了。中国电影需要这样的创新之作，不管他有没有借鉴国外电影、不管他会不会出现嘴型与声音对不上等等瑕疵，这样的电影就是我们要的，真正的“大国创造”。

 

另外，想谈一下剧情。

 

感觉《流浪地球》这个名字似乎起的不是很准确，应该叫《拯救地球：如何点燃木星》或者是《流浪地球前传》（如果还有正传的话）。这样说的原因是，本来他想表达的是地球在被人类拯救和自救过程中，在太空流浪的故事，但所有故事几乎是发生在地球上，只有最后地球被拯救后才有一段旁白，“地球开始了流浪，这样的流浪地球计划将维持100代人”。

 

剧情中，我觉得这部电影最像美国科幻片的一点在于，他的铺垫。看美国大片的时候大家都知道，如果一开始交代一样东西的特殊作用，那他最后必然有用，甚至影响结局。这部电影就是这样，俄罗斯航天员的一瓶伏特加，为吴京的最后牺牲奠定了伏笔。（其实我一开始以为是因为伏特加，让俄罗斯航天员害死了太空站才让地球获救，没想到俄罗斯永远是我们的好朋友）有这样的铺垫，就会引导着观众往下看，心里一直想这个东西是干吗用的，最后吐了一口气“哦，故事是这样发展的啊”。

 

最后，想说一下，影片中的情。不管他是过分的煽情也好，还是触动人心深处的温情也好，这部电影如果离开了情，那也不会成为一部好的影片。吴孟达与小女孩的养父之情，男主角对吴京的怨恨之情，救援队员以及俄罗斯宇航员的牺牲之情，让这部电影除了大场面、大动作，还有让人值得回味的地方。虽然说最后，观众肯定预料到那些航天员要回头帮忙，但是真的推顶针时的慢动作加上每个人为了拯救家园眼神中的希望，着实让这部片升华了不少。在灾难真正来临的时候，畏缩是解决不了的，只有团结和奋进，才能披荆斩棘，点燃心中的“火种”。

 

所以说这是一部跨时代的影片，正巧，又是吴京的作品，去年刚拯救了中国海外公民，今年又要拯救地球村的公民，这种看似狗血但又伟大的爱与牺牲，难道不是我们这个时代需要弘扬和奋斗的精神所在吗。

8.0 

流浪地球 (2019)

影评(152)

收藏(1449)

流浪地球/The Wandering Earth(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1452812/blog/8072627/
--------------------
My life is a movie.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

478436名成员9720个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 