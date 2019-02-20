后知后觉得观看《西虹市首富》有感

原谅我使用这么“古老”的读后感式题目，直接的抒发己见。

作为一个慢慢喜欢上看电影的我来说，最近看电影的频率有点频繁。去电影院看完《影》和《无双》后，就用手机视频软件观看电影聊以打发时间。《西虹市首富》是优酷视频首播后才在手机上看的。

前几天看微博，原来10年前的沈腾青春、帅气、青涩，透着一股认真的劲头。时间真是一把（ ）刀，任凭谁都没办法逆转时空，唯有顺着生命的轨迹往下一站行进。

《西虹市首富》是一个心怀梦想的市井小人物王多鱼寻求财富的故事。故事以金先生试图以金钱收买王多鱼放水守门进行“假足球”比赛而被王多鱼拒绝为开端。王多鱼用他的做人底线换取了一月花光十个亿从而记成三百亿遗产的游戏资格。于是乎，我们看到故事由此展开，我们看到了花式花钱攻略以及一系列的爆笑却饱含情谊的故事。当然我作为一个普通人也感受了一把奢侈的，以花光钱财为目的“撒币”闹剧。

作为喜剧片本片有着非常多的搞笑桥段：王多鱼为了生活扮女装守门的憨娇，碰瓷男把菜篮里的菜洒在空中掉落地上然后缓缓倒地，大翔和恒太最后的一场比赛中斗志满满的教练替补上场却被塑料瓶绊倒的样子，都让人忍俊不禁。片尾的算养育一个孩子花费的片段和王多鱼二爷和金先生的同行伴侣情“二奶梗”也是神来一笔。剧中的笑料比较密集，让观众心情大悦。

《西虹市首富》中有这样一个镜头，一位女士用我耳熟能详的太原话说出了一个经典台词：“这个人，相貌平平还有点土，但是出手一阔，就显得那么英俊，穿个乞丐装就跟真乞丐一样”，这剧台词太带感了，夸人夸赞的那么生动，真的服。

当然剧中讽刺权利，美色，金钱可以利诱一部分或者大部分心智不坚定容易被蛊惑的人的情节，十分的具有现实意义，但是还是会有那么少数的“王多鱼”一样的人，守得住底线，经得住诱惑，记得初心， 有情有义。虽然有着贫、为人看似不着调的气质，人物形象却更加饱满。王多鱼对朋友义气，对薄待过自己的教练可以宽容，对爱人可以舍弃辛苦追求的财富，对他热爱的足球事业不怕失败、一如既往的热情，这都是这个一夜暴富的小人物作为一个人的操守和底线。