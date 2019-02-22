精彩又不乏柔情，科幻巨制《阿丽塔：战斗天使》好在哪？

由二十世纪福斯出品，科幻电影大师“卡神”詹姆斯•卡梅隆编剧及监制、“鬼才”导演罗伯特•罗德里格兹执导的科幻动作视效巨制《阿丽塔：战斗天使》 今日正式在国内上映了。

看完之后感觉有点惊讶，影片不仅在动作戏里融入了大量中国功夫的元素，还铺排了十分动人的情感线，令观影过程既有精彩刺激又有温柔感动。

詹姆斯·卡梅隆构架的未来世界，想象力、世界观与价值观令人叹服，整部影片传递的主题围绕“勇气”、“付出”、“爱”展开，即使科幻外衣再炫酷，内核依然是人性里那些最朴实最动人的点。

罗伯特·罗德里格兹作为本片导演，展现了很好的执行力，不但将“卡神”勾勒的世界、人物充分地呈现出来，还不忘夹带私货——片中动作戏之所以有大量中国功夫的元素，都源于他对港片的喜好以及对中国功夫的某种情结。

正是动作戏处理得精彩，才让影片有了很多“很燃、很爽”的体验。“战斗天使”阿丽塔的每一场打斗几乎都足以令人肾上腺素飙升，从街角的第一次展露身手，到猎人酒吧的一对多，再到最后的机动球赛高潮戏段落，既有阿丽塔个人的成长，又有精彩到燃的动作大戏。

于中国观众而言，阿丽塔机甲术里所包含的功夫元素，能够带来更为畅爽的观看感受。罗德里格兹对动作戏的把控实在是好，战斗画面冲击感强烈，动作场面流畅感十足，很精彩。

特效是真的好。从天空城到钢铁城场景的恢宏与庞杂，从阿丽塔的身体形象到表情动作，从追逐戏的速度到动作戏的刺激，都有特效带来的真实感与细腻感。

据相关报道显示，“阿丽塔”这个角色也成为了电影史上首次实现CG和真人“实景同步”的类人类角色。这使得整部影片在先进技术的加持下，几乎所有的动作戏都展现出了“战斗力爆表”的效果。

和昆汀导演关系很好且有着同样爱好（喜欢看港片）的罗德里格兹导演诠释的动作美学，也让影片拥有了酣畅淋漓的观感。

实际上，《阿丽塔：战斗天使》由全球顶级特效公司维塔工作室提供特效制作，融合了CG技术与“表演捕捉”技术，令脸部细节更为灵动。尤其阿丽塔那迷人可爱的大眼睛，据说用了近900万个像素制作——而整部《指环王》才用了15万像素。

此外，主人公阿丽塔的头发、眉毛、雀斑、嘴唇的纹路、额头的汗珠等等细节，都制作得堪称细致入微，足以见得团队精雕细琢的用心。

就像前面提及的那样，《阿丽塔》有恢弘大气的场景，有精彩流畅的打斗，有细致入微的特效，都能给观众带来畅爽的观看体验，出乎意料的是，它的情感处理也非常细腻，足以触动人心。

克里斯托弗·沃尔兹饰演的依德博士对阿丽塔寄予的亲情，雨果和阿丽塔之间的爱情，还有阿丽塔的成长蜕变，包括雨果、绮莲博士的自我认知的变化，都是影片在精彩动作与震撼特效的“硬壳”下铺垫的柔软深情。

在震撼视觉的特效、酣畅淋漓的动作戏、硬核科幻以及柔软深情的四重效果助推下，在卡梅隆、罗德里格兹的光环吸引下，影片在国内首映日的票房便轻松突破亿元大关，大有成为2019春节档后极具冲击力的“票房收割机”的卖相。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。