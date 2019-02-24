[自动保存2019-02-24 17:52]十年还愿，饱含直白的激情

看到《铳梦》原漫画是孩童时候的一大惊喜，荒凉、末世、残酷、血腥、人性、自我认知...这么多元素混搭出的科幻世界给我对未来有了一种潜藏在内心深处的恐惧感，但随着故事推进，女主人公“加里”以一个现在很多人眼光来看直白、无脑的性格和异乎常人纯洁的内心却助我退散着这片浓郁的黑暗。很多人都觉得《铳梦》是硬科幻，但大家思考一下日系的动漫作品很多选择人机合一这样的题材来做故事背景，与其说是为了构架一个趋于真实的世界观，不如说更倾向于满足作者们心中对人性和人心走向的思考和探索。

单从故事上来看，其实《铳梦》的风格更接近一部热血漫的风格，加里总是充满着激情，虽然世事混沌险恶却总是有着不错的人在对她提供帮助。那些误入歧途的人、作恶多端的人、外表丑恶的人内心都有着脆弱和悲惨的遭遇，成为恶棍是对环境无奈的妥协，是不愿再饱受欺凌揭竿而起，一个有血有肉的反派放到如今已经是诸多故事几乎必用的桥段，人们比起关注打不死的主角现在更愿意去相信一路坎坷的反派是自己现实生活的写照。

那放到如今的电影版，一个接近三十年前的老故事为何会让有着无数好题材的导演徘徊多年后依旧选择了它呢？至少有一点我敢肯定，导演如果不喜欢这个故事，他是不会去拍的。以故事作媒介创作出全新的视觉艺术给观众，这一点这次观影达到了很高的标准，作为漫迷电影中对于原作桥段的还原，压缩时间后故事的改动和挑选都尽了很大努力，我能肯定我的整个观影过程是很享受的，但介于我本身有所了解和满怀激情的期待所以也不能一概而论。那么很多观众所诟病的简单俗套的故事模式和一些不愉快的体验从何而来我也会简单分析一波。

就如我所说的，一个早年的热血故事，它阴沉的世界观和厚重的金属感更重要的是放大人性中柔情与坚毅的精华，正是这样的矛盾对立面才使得“人”之所以为人，而不仅仅只是由外表的血肉和社会的阶层来定义（漫画中上层社会崩塌后的人心更加险恶血腥）。此时问题就来了，很多身边的观众是来看Boom的，还有不少硬科幻迷们把《Alita》当成《攻壳机动队》或者是《银翼杀手》了。那结果是，看Boom的观众压根不想管剧情的爱恨情仇，追寻思考探索的科迷也没能找到几个哲思桥段，然后众说纷纭，blahblahblahblah...但我在这里还是想说一句话，一部电影对一个观众适不适合，只有自己看了才知道，《Alita》的故事虽简单，但无数评论口无遮拦、妄自菲薄，竟然连3、4分的标准也能打出来实在是素质堪忧。

我和身边很多原著党的呼声还是很高的，詹姆斯.卡梅隆即是视效和故事节奏的保证，罗伯特.罗德里格兹作为对我来说也是可信的，不过要说句实话我更喜欢叫他罗伯特五五开。我开始看到预告加里拉着尤浩的手坠在管道的时候，我就知道这一部估计就讲到这， 这也恰好是第一部分的完结。 所以能预测续集的计划或许已在推行，要是能看到电影故事继续往上衍生，Last Order的世界观和战斗就可以说是极其精彩了， 铺垫的庞大世界观往后才开始显露威力。