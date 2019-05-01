网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>《下一任：前任》 丨 爱过，错过，方有所踪

《下一任：前任》 丨 爱过，错过，方有所踪

加入收藏

2019-5-1 21:28:10


很多人以为此生都不会拥有的爱情，到最后，大约都会如期而至。

如果彼此深爱多年，然后真的可以如愿在一起，会是件幸福的事吧。

有些事情，可能就是冥冥中的夙愿，而有些故事，就好像后来的我们，渴望嫁给爱情。

无论是初恋情侣，还是知己蓝颜，总之在我们长大以后，都喜欢泛泛的统称为「前任」。

前任？！熟悉的味道，熟悉的配方。没什么不好的。

——「题记」


 

2019。春季。四月。

很多故事在神奇的际遇开始，又在神奇的时间结束。

「复联4」完结，IG再夺冠，鸣人当上了火影。青春，自此行将远去。

青春是什么。与四月相遇。青春是任性，是炽烈，是幻想，是莫兰蒂。似乎每一段动人的青春，一定与爱情有关。假如有一种爱情方式，可以美好的落款青春，去电影院看一部有关青春爱情的电影，再好不过。


 

本期推荐的电影，叫做《下一任：前任》。影片主要讲述了女主角林心恬在追求爱情的道路上一直时运不济。由于不能在对的时间里遇见对的人，总是和相爱的人相遇又错过，爱而不得。似乎在每一个人的懵懂岁月里，都会有这样一段或者多段的爱情刻骨铭心，正如剧情里所述，一次次的事与愿违无果而终，似乎都在不断地证明：恋爱SOP有多甜，分手SOP就有多虐。


 

其实早在2019年初，网络上就曾经出现过谣传，某些微博营销账号为了蹭流量，蹭热度，将《下一任：前任》与“前任攻略”系列进行捆绑并登上热搜。当时，《下一任：前任》片方即刻回应：（此部电影）有前任，无攻略，一切非官方的「不负责」行为均是侵权行为，势必追查到底。而就在4月26日晚间，话题“前任4”再次登上热搜，内容如出一辙。因此，不实的内容给许多影迷朋友带来了误导，更对影片本身权益造成了严重损害。此次《下一任：前任》不同于以往的“前任攻略”，其设定更加的清奇有趣，从“清纯的暗恋”到“简单的交往”，从“爱神的守护”到“有情人终成眷属”，戏里戏外，无不透露着对于爱情的考量与斟酌。特别是自带萌甜属性的台湾腔，像是一壶陈酿的甜酒，囊括着成年的意料之外与情理之中，又包容着年少的青涩与甘美，着实见证了湾湾导演陈鸿仪对于纯爱的理解以及执镜力道的把控。


 

演员方面，除却硬汉李东学的领衔与老牌大姐大蓝心湄的加盟，郭采洁与郑恺的一段情戏对飙，真的是让大部分观众「飙」出了爱情背后的酸甜苦辣。有人说，爱情最害怕的是错过，但是错过之后，或许仍会有相遇的一天。而爱错一个人，就犹如刀尖舐血，如履薄冰。吾川（郑恺 饰）的“他有外遇”，林心恬（郭采洁 饰）的“哽咽泪奔”，当何洁演唱的主题曲《前任》音乐响起，是崩溃，是遗憾，是青春耗尽，还是薄情寡义。婚姻走上不归路，别无选择，悔不当初，人生学会了未雨绸缪，却始终逃不过风险存在。

 


身为娱乐圈中当红的流量小生，郑恺，距离上一次票房狂轰19.42亿，还是2017年年底上映的《前任3：再见前任》。现在的郑恺，已经不再是昔日里被网友吐槽“扛不起票房”的「花瓶明星」，从目前的剧情来看，此次“前任”已非彼日的“前任”，它一直在强调爱情的真心，而非套路的走心，因此，极大程度的避开了“攻略”的暗示。而郑恺此次与郭采洁的“对手”，能否真正与“从前”划清界限，超越以往国产青春爱情电影的演绎，也的确让我着实期待。


 

庆山在早年对于最好爱情的解释里这样描述：有两个独立的房间，各自在房间里学习，工作。一起找小餐馆吃晚饭。散步的时候，能够有很多话说。青春与爱情，很多时候，就好像一个人走很远的路，直到见到另一个人的出现。而旅途的过程，颠簸曲折，铭心刻骨。看过了许多部青春爱情电影，或许也未曾遇见心仪的那个人。但这个春天与《下一任：前任》相遇，大概也是值得纪念的事情。


说不定，Ta就是前任呢？

真的说不准。


5.5 

下一任：前任 (2019)

影评(50)

收藏(129)

下一任：前任/Passed By(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8256069/blog/8189870/
--------------------
文字，是一种信仰。我为我的信仰而活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

479038名成员9763个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 