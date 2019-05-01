《下一任：前任》 丨 爱过，错过，方有所踪





很多人以为此生都不会拥有的爱情，到最后，大约都会如期而至。

如果彼此深爱多年，然后真的可以如愿在一起，会是件幸福的事吧。

有些事情，可能就是冥冥中的夙愿，而有些故事，就好像后来的我们，渴望嫁给爱情。

无论是初恋情侣，还是知己蓝颜，总之在我们长大以后，都喜欢泛泛的统称为「前任」。

前任？！熟悉的味道，熟悉的配方。没什么不好的。

——「题记」





2019。春季。四月。

很多故事在神奇的际遇开始，又在神奇的时间结束。

「复联 4」完结，IG再夺冠，鸣人当上了火影。青春，自此行将远去。

青春是什么。与四月相遇。青春是任性，是炽烈，是幻想，是莫兰蒂。似乎每一段动人的青春，一定与爱情有关。假如有一种爱情方式，可以美好的落款青春，去电影院看一部有关青春爱情的电影，再好不过。





本期推荐的电影，叫做《下一任：前任》。影片主要讲述了女主角林心恬在追求爱情的道路上一直时运不济。由于不能在对的时间里遇见对的人，总是和相爱的人相遇又错过，爱而不得。似乎在每一个人的懵懂岁月里，都会有这样一段或者多段的爱情刻骨铭心，正如剧情里所述，一次次的事与愿违无果而终，似乎都在不断地证明：恋爱 SOP有多甜，分手SOP就有多虐。





其实早在 2019年初，网络上就曾经出现过谣传，某些微博营销账号为了蹭流量，蹭热度，将《下一任：前任》与“前任攻略”系列进行捆绑并登上热搜。当时，《下一任：前任》片方即刻回应：（此部电影）有前任，无攻略，一切非官方的「不负责」行为均是侵权行为，势必追查到底。而就在4月26日晚间，话题“前任4”再次登上热搜，内容如出一辙。因此，不实的内容给许多影迷朋友带来了误导，更对影片本身权益造成了严重损害。此次《下一任：前任》不同于以往的“前任攻略”，其设定更加的清奇有趣，从“清纯的暗恋”到“简单的交往”，从“爱神的守护”到“有情人终成眷属”，戏里戏外，无不透露着对于爱情的考量与斟酌。特别是自带萌甜属性的台湾腔，像是一壶陈酿的甜酒，囊括着成年的意料之外与情理之中，又包容着年少的青涩与甘美，着实见证了湾湾导演陈鸿仪对于纯爱的理解以及执镜力道的把控。





演员方面，除却硬汉李东学的领衔与老牌大姐大蓝心湄的加盟，郭采洁与郑恺的一段情戏对飙，真的是让大部分观众「飙」出了爱情背后的酸甜苦辣。有人说，爱情最害怕的是错过，但是错过之后，或许仍会有相遇的一天。而爱错一个人，就犹如刀尖舐血，如履薄冰。吾川（郑恺 饰）的 “他有外遇”，林心恬（郭采洁 饰）的“哽咽泪奔”，当何洁演唱的主题曲《前任》音乐响起，是崩溃，是遗憾，是青春耗尽，还是薄情寡义。婚姻走上不归路，别无选择，悔不当初，人生学会了未雨绸缪，却始终逃不过风险存在。





身为娱乐圈中当红的流量小生，郑恺，距离上一次票房狂轰 19.42亿，还是2017年年底上映的《前任3：再见前任》。现在的郑恺，已经不再是昔日里被网友吐槽“扛不起票房”的「花瓶明星」，从目前的剧情来看，此次“前任”已非彼日的“前任”，它一直在强调爱情的真心，而非套路的走心，因此，极大程度的避开了“攻略”的暗示。而郑恺此次与郭采洁的“对手”，能否真正与“从前”划清界限，超越以往国产青春爱情电影的演绎，也的确让我着实期待。





庆山在早年对于最好爱情的解释里这样描述：有两个独立的房间，各自在房间里学习，工作。一起找小餐馆吃晚饭。散步的时候，能够有很多话说。青春与爱情，很多时候，就好像一个人走很远的路，直到见到另一个人的出现。而旅途的过程，颠簸曲折，铭心刻骨。看过了许多部青春爱情电影，或许也未曾遇见心仪的那个人。但这个春天与《下一任：前任》相遇，大概也是值得纪念的事情。





说不定， Ta就是前任呢？

真的说不准。