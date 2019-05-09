哪个瞬间意识到要多陪陪父母？这部法国喜剧让我深有感触！

我想是年龄的增长让我越来越注重父母亲的感受了吧，就在最近这几个月里，至少有两个细节让我深刻地思考起陪伴父母的职责。

第一个细节发生在年初回家过春节的时候。

我的母亲打小就是一个性格很独立的女性，为人处世很有主见，自己能处理的事务，基本不会让他人帮手。这种独立的个性源于她年少时期的艰苦经历。在她还年幼的时候，我的外公外婆就早早地故去了，留下她和我两个舅舅、一个姨妈相依为命。因为家境贫寒，四兄妹不得不过早地学会独立生活。为了不让肚子饿着，四兄妹经常分开行动：有人负责上山挖笋、摘野菜，有人负责下河捉鱼、捞河虾，有人负责到田间地头捡拾他人剩下的稻谷或红薯，有人负责到处搜罗鸡鸭羽毛送到收购站换点小钱。

在上世纪六七十年代，母亲生活的环境里其实也没有多少真正日子过得宽裕的。家家户户都比较贫穷，几乎每个年少的孩子都被迫早早地成熟。我的母亲便是在保障四兄妹不被饿死的生活压力下，早早地养成了独立的性格。在我们的成长记忆里，母亲做事总是雷厉风行，性格坚强独立，似乎很少有脆弱的时候。这让我和我妹妹至今都觉得她是一个了不起的母亲。甚至还一度形成了“不用太担心她，她什么都可以搞定”的印象，以致于我在北京漂泊多年期间，对家里总是很放心。

可这些年回家，已经越来越明显地感觉到她开始在我们面前变得“柔弱”了起来。尤其是今年年初回家过春节，以前从来不会喊着我一块陪着看电视聊天的她，居然会多次要求我多在家待着，陪她看看电视聊聊天。她总喜欢跑到镇上逛逛街买买衣服，以往要么是她自个儿独自去逛个大半天，要么就是由我父亲陪着。而这次春节期间的某一天，她拉着我陪她去买衣服，说是一定要我帮她挑一挑。起初我还不太乐意，想着在家烤烤火看看比赛。但她那眼神里透着一种做儿子的难以抗拒的期望，似乎只有我陪着她去，她才能心满意足。

在陪着母亲逛商场的时候，她会挽着我的手走来走去，脸上洋溢着喜悦。特别是碰到熟人的时候，她会格外的高兴。当别人问及“这是你儿子啊？”的时候，她会非常自豪地回答“是啊！”。

仿佛母子之间有一种奇妙的心灵感应似的，每当母亲非常自豪地回答时，我都能真切地感受到她内心的那种满足感。她还是像以往那样，总觉得我没衣服穿，或者总是买不到料子好的衣裳，走在商场里，她还是会拿几件衣服让我试一下。就在她一排一排地挑适合我穿的衣服的时候，跟在后面陪着她的我，看到了她头上几根扎眼的白头发，看到了她渐渐佝偻起来的身型，看到了她仔细挑选衣服时，那双眯起来的眼睛周围趴着的皱纹。

就在那一刻，母亲在前面兴致勃勃地选衣服，我却在后面不禁鼻子一酸，内心里突然意识到，自己的母亲似乎一下子就老去了许多。也正是在那一瞬间，我意识到自己应该多陪陪她。我知道，母亲那独立坚强的性格其实一直没变，只是因为我们做子女的长期没能陪伴左右，在她也发觉自己在老去时，便会格外珍视我们回家的时间。那个挽着我手的朴实动作，不仅仅饱含着一份母爱，更饱含着一种珍惜：要紧紧抓住和孩子相处的时间！

这个春节，我在家多待了一个月。

而另一个让我产生触动的细节，则发生在我回北京之后的一次与父亲通话的过程里。

我的父亲脾性相对温和，但作为一家之主，对我们兄妹的教育却很严厉。他总说并不希望我们能成就多大的事业，只希望我们能学到好的东西做一个好的人。父亲对待他的父母极尽孝义，对待他的妻儿充满爱意，这都潜移默化地给我制造了良好的影响。他的人生信条里视勤劳上进为重要品性，打小就督促我凡事都要努力。

印象最深的是第一次担收割完的谷子，那时候大概十岁上下，身板还很瘦小，父亲就教我如何使用扁担担起两只箩筐装起来的谷子。在炎炎烈日下，父亲先将谷子从打谷机里盛出来放入箩筐里，等到放入三分之二的量了（怕我承受不了太重的重量，所以未放满），用箩筐的挑绳缠好扁担的两头，亲自示范如何蹲下、如何把扁担放在肩上、如何平衡好位置、如何迅速站起以及如何有节奏地挑着走起来。一套动作示范完之后，他便让我半蹲在两个箩筐中间，然后把扁担放上我的肩膀，亲手将我的两只手摆到恰当的抓扁担和挑绳的位置，然后鼓励我挑着走起来。

（如上图这种箩筐，哈哈）

我那时候虽然心里不太敢挑那么重的谷子，但又生怕父亲批我胆小怕事，更怕他指责我不够勤奋太懒散，只好硬扛着也完成了挑谷子的任务。父亲也许早就不太记得这种小事，但我却记得很清楚，因为那时候我觉得我自己算是长大了，成了家里干农活的一个重要劳力了。等到我参加了工作，逐渐有钱贴补家用，我就渐渐让操劳了大半辈子、已经有高血压的父亲不再去干任何的体力活，就好好地在家养养身体打打牌。

我一直以为父亲会很享受这样修养的生活，从没问过他到底喜不喜欢待在家里看看电视打打牌的日子。直到三月里的一次通话，我出于父亲身体考虑，建议他也不要打太多的牌，坐久了对身体也不好，不如多去干点别的。然后父亲叹了一口气，说自己也不太想老打牌，但是除了偶尔打打牌，还能做些什么呢？

我突然被这一句话给问住了，我好像真的没有仔细考虑过父亲独自在家（母亲在深圳帮妹妹带孩子，父亲独自一人在老家）平时都会做些什么。除了下午出去和老友们打打牌，他其余时间的生活是怎么安排的呢？又能做什么安排呢？他们那一代人本身精神娱乐活动就很少，待在家里没人陪伴的时候，可能真的会很无聊，甚至很孤独吧？

一想到这个，我的心里就一紧，无限的愧疚感便汹涌而来。父亲最近几年的心愿就是希望我能尽早成家生娃，我却迟迟未能遂愿。加上一年到头大部分时间都在北京漂泊奋斗，缺乏对他的陪伴，大概也让他如母亲一般对我抱有更多诸如陪伴陪伴的朴素期望吧。尽管父亲从未说过类似“你回来陪陪我”这样的话，但每次通电话或通视频的时候，他那种越来越“听我的话”的温和态度，都会让我觉得心怀愧疚。

尤其是最近的通话结束语里，他都会叮嘱我一定要保重身体，并说上一句这样的话：“你现在是我们整个家的全部支撑”。

突然间，我有一种重担上到肩膀的感觉，仿佛又回到了多年以前父亲教我用扁担挑谷子的下午。只是，我的肩膀上担起来的不是两筐谷子，而是父母二位双亲寄予我的期望，更是我应该多陪陪他们的自我反思。

上述两个细节让我有了许多关于陪伴父母的思考：比如对居住城市的选择，比如对将来事业的规划，比如对婚姻生活的期盼，比如多腾出时间去陪伴他们，如此这般，都开始围绕着“多陪陪父母”这个核心想法展开。

有了这些思考，内心也会对父母有了更多的关怀，对外界的一些事物的感知也因此变得更为敏感。前两天去参加电影《欢迎来北方II》的媒体观影，原本是一部意在让观众轻松欢乐的法式喜剧片，却愣是让我看得眼含热泪。

这部电影如果仅仅是以一种放松的心态去体验，那必然能从片中的诸多喜感中收获愉悦。导演丹尼·伯恩本身就是法国著名的演员，同时也是非常受欢迎的脱口秀明星，很擅长制造令人捧腹的喜剧笑点。早在2008年推出《欢迎来北方》的时候，就曾通过讲述一个能够消除人们对北方“寒冷可怕”的偏见的故事而吸引大量观众观看，并获得了很好的口碑。如今这部《欢迎来北方II》，不仅再次利用地方偏见与口音差异制造笑点，还通过一种典型的法式幽默传递了关乎身份认同、关乎亲情和解的动人情感。

也正是片中对“身份认同”与“亲情和解”的表达，让我深有感触。由丹尼·伯恩饰演的主人公“瓦伦汀”，青年时代离开位于“北方”的故乡，毅然前往法国大都市巴黎求学深造并展开奋斗。他离开了故乡，也离开了家人，甚至在取得巨大成就之后，竟因羞于承认自己来自“北方”而对众人表示“自己是个孤儿”。他努力地纠正自己的方言发音，一度将自己包装得近乎完美。但在一次“意外车祸”后，他不仅重新取得了与“北方”、家人的关联，也重新找回了自己。

在这个故事里，瓦伦汀的那种“羞于承认自己是北方人，并努力纠正方言口音”的行为，实际上就是一种身份认同上的选择。他希望自己是一个“大都市成功设计师”的身份，而不是一个“口音明显的北方佬”。

这种心态其实并不难理解，我们大多数人，至少我个人在北漂的这些年里，也有过类似的身份焦虑。我也曾羞于告诉别人我来自农村，更是对自己不标准的普通话而深感自卑——每次公开场合做主持或者做节目，我都会提前说自己是个普通话不标准的湖南人，以这种调侃的方式掩饰自己的不自信。甚至在我的父母来北京短住期间，我也不太自信于让他们和北京的朋友们共处。

这种心态让我在看《欢迎来北方II》的时候收获了深深的内疚，我怎么能对自己的家乡、自己的父母如此不自信呢？瓦伦汀的行为让很多观众捧腹大笑，而我却感受到了深深地愧疚，并因此展开了反思。而在瓦伦汀重新回到家乡、回到家人面前，诚恳地向以往不愿承认关系的父亲母亲表示歉意并实现亲情的和解时，我也深受触动。看到瓦伦汀与父亲拥抱在一起，看到他为母亲贡献独具创意的生日祝福，我情不自禁地想到了自己的父母亲，在内心督促自己一定要多给予父母以陪伴、关怀与爱。

我们大多数人为了追求自己的梦想或者追求不错的事业而不得不远走他乡，远离了自己熟悉的故乡，远离了自己深爱的父母。这种漂泊于异乡努力奋斗的过程可能充满着只有自己才能体会的艰辛与酸楚，但却很少会道与他人说。尤其在面对父母的关心时，总是会选择报喜不报忧的让家里放心。

而在漂泊奋斗的时间流淌中，我们回到故乡的时间往往很短暂，而陪伴父母的时间往往也很少很少。这是一个令人伤感的现实状态，也是一个值得我们反思并做好改善的状态。要知道，随着父母年龄的增长，他们内心对于陪伴的需求可能会越来越强。

你在外面追逐梦想固然重要，在外面成就事业固然重要，但也不要忘了，时间的力量总是会让我们清晰地意识到什么才是真正的重要。也许我们总会因为这样或那样的原因而无法轻松地实现对父母的陪伴（比如住房问题、事业问题、婚姻问题等等），但也不能因此而忽略了陪伴的重要性——那是亲情最好的羁绊。

倘若你已经有那么一些瞬间意识到了要给予父母更多的陪伴，那就试着做点什么吧。我总觉得，哪怕只是做出一点点的改善，我们的父母可能就非常满足了。漂泊在外再不容易，也别轻易忘记。

共勉。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。