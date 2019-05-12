说实话，你的身材真的不好看。但是，为什么导演要在最后几分钟里让女主随音乐摇摆着跳动起来？无疑，导演是在最后做“自我的展示”。一种自嘲般的戏虐！也可以说是导演自己的一种华彩般的大秀，她要向全世界告白，我虽然爱无能，但是，我会过得很好——

导演本身虽然性冷淡，爱无能。但是，内心却是充满着无限的好奇心的。特别是对人性层面。她不喜欢男人碰自己。她通过三个情境来佐证。第一个是她招男人过来，只为看他自己在那撸管儿。第二个是通过网站认识的阴阳人。通过与阴阳人之间的对话来考证自己的好奇心和探索自己内心到底对性的渴望有几分真实。第三个是通过这个世界上最极致的BDSM做法来调理自己内心对男性的拒绝程度。

无可否认的是。如果全片不是白色调，不用诗意般的台词，不用舒缓的节奏。真的，我们很难想象片子呈现出来会是什么样子！手法真的很讨巧儿。其实，给不给“金熊”都行。给了，叫鼓励先锋意识。不给，一切真的就会显得那么再普通不过了。俗点说，不就是教练技术嘛！全片分成两条线开展。一条表达的是作者自己的感受。一条表达的是社会与残障人士之间的感受。有时候真的很佩服自己的直觉。因为，如果你没有第六感，你没有充满灵性的直觉。像这种片子，你是看不懂的——

看《不要碰我》的同时，我们当然会想起《触不可及》、《飞越疯人院》、《不可撤销》、《潜水钟与蝴蝶》诸如此类的片子。本片与《不可撤销》的区别就在于，导演把体验与感受放在了一个高不可攀的层面。导演重在表达事后的状态。而这种状态是需要观众用心用爱用百分之百纯粹的直觉去体悟到的——在这里，我也要说，欧美导演有一个很好的方面，他们会用一种形式把原本很LOW的东西展现得特别的“雅”。让你感觉一切仿佛都是艺术、文化的催生物一样。而不是用纪录片的手法来展现。全片展现得无疑是一种状态，给观众的无疑是一种体验、感受。与观众之间产生的戏剧张力是一种带有文化色彩的“强烈思辨”！这是非常高级的做法。这在国人导演行列中是非常少见的。

看完全片，我们不得不做如下总结。导演其实就是女主。导演其实就是个性冷淡，爱无能。那么造成导演性冷淡、爱无能的成因到底是什么呢？导演也在片中向我们做了阐释，就是由于家庭与社会与自己内心造成的强烈的异样的疏离感——那么，接下来，导演也非常负责任的做了人情关照。就是给了解决问题的办法。从而，让全片表现得很完整。展现状态——提出问题——解决问题。因为——所以。

同性恋在美国的医学界被定义为精神病的一种。

谁也无法阻挡同性恋人群的衍生。更无法阻挡阴阳人的存在。这是社会文明高度发展的一种必然结果。说白了，就是人活着活着，不知道咋玩了——活腻味了！可是，还要往下活，逼自己往下活——

导演本身就是介于正常人、阴阳人、同性恋人群之间的第四类人——“带有文艺范儿的性冷淡与爱无能的人”。这种人本身是受批判的。导演在这里向我们展示了这类人群形成的成因。无非是让整个社会与大众都来关注残障人群和BDSM人群。当然，导演自己也是需要被关注的，甚至可以说是需要被“拯救”的，最终使其向好的方面发展——当社会关注残障人群和BDSM人群时，社会与残障人群和BDSM人群就消除了疏离感！相反，在三者间则产生了巨大的“心理鸿沟”，从而也就自然的形成了“疏离”——成因找到了，解决办法找到了，整个社会才会达到“超脱自我”的和谐与统一。导演本身与残障人群和BDSM人群形成了类比。

这只能是美好的愿望而已！因为，导演以其极端化的情节已经向我们展现了两类人群的生存状态。一种是残障人群，一种是BDSM人群。而她恰恰没有向我们展现中间地带的那类人群，也就是正常人的人群。所以，导演拍摄本片的主旨并不是一个宽泛的具有广泛意义的且有代表性的。

毕竟，在现实社会中，像导演这种性冷淡爱无能的人还是少数。像残障人群和BDSM人群毕竟还属于某种程度的“边缘人群”。这就提到一个问题。看完全片。我们得到了什么。一个是导演“自我、本我、超我”精神分析层面的另类手法运用。而另外一个也许就是告诉大家，无论谁，你或多或少也生存在一种未知的迷幻的焦虑的忧郁的生活状态里面。无论谁，你或许原本就不知道自己到底是GAY？！还是MAN？！还是WOMAN？！还是EPICENE PERSON——

阿迪娜·平蒂列，不要再拍这种片子了。让全世界知道你是性冷淡爱无能这是一件多么恐怖的事情？！这个世界原本就是颠倒的。有太多的人去关注你这种人了，也有太多的人去关注究竟什么是BDSM了。但是，却有极少的人去关注残障人群！其实，根本就没有多少人活在那所谓的“中间地带”里面——

看完你的片子，我要去吃刀削面。为什么？因为我饿了——