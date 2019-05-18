网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>《大侦探皮卡丘》：去到哪里也要找我爸爸

《大侦探皮卡丘》：去到哪里也要找我爸爸

加入收藏

2019-5-18 23:16:40

 

 

先说一下，甭管这片子好不好看，如果你真的想看（或者不得不看），如果你不是在大陆以外看这电影，还是建议你看英文版。不是瞧不起中文配音，而是这片子里有些台词就是按死侍式的冷幽默编的梗，没有瑞恩雷诺兹演绎真的不太行。具体为什么不太行，下文会提及。 

 

 

其实看《大侦探皮卡丘》不用担心什么情怀向的问题。这片子相比动画，除了宝可梦的基本设定，并没有什么关联；相比同名游戏，除了主角的名字和会说话的皮卡丘，也没什么关联。没挖坑，没留尾巴，你们只管看着……乐？

 

 

说到看着乐，其实这电影也不只看皮卡丘卖萌，有几个场面还是经得起3D眼镜的考验的，比如擂台上的乌龙对决、山崩地裂，还有那场高楼对战。剩下的…… 

 

 

很多人说这是在毁精灵宝可梦的IP价值。其实它毁的还有主创的价值。导演之前的代表作是梦工厂的恶搞向动画《怪兽大战外星人》，为皮卡丘配音的瑞恩雷诺兹更不必说，本以为他俩会通过解构（甚至恶搞）精灵宝可梦制造充满颠覆性的喜剧效果，要真是这样那也算是创新，可没想到成片别说颠覆了，连笑料都只剩下魔墙人偶的哑剧动作和那句“皮卡皮卡”。哦对，说到笑点，那个和史密斯父子同姓的男演员真的搞不起节奏，其实在皮卡丘出场前，有几场戏本来就是留着演出喜剧效果的，愣是给他演成了冷场……

 

 

总之，宝可梦迷要真想通过看电影回顾童年时光，还是再看一遍《精灵宝可梦：就决定是你了》吧，好歹还是本家出品的；至于路人观众，我也不知道最近还有什么电影可以推荐去电影院看，反正，等，给我接着等！

 

 

 


（文章首发于公众号“食梦狂人”）


7.1 

大侦探皮卡丘 (2019)

影评(22)

收藏(509)

大侦探皮卡丘/Pokémon Detective Pikachu(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/15746866/blog/8190790/
--------------------
什么都有的时候，就是什么都没有的时候

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

479056名成员9768个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 