“伟光正”专业户变小偷？还记得《天下无贼》里的贼老二吗?

如果你是国剧迷，你可能不记得尤勇智（原名尤勇）的名字，但你一定见过这张粗犷沧桑又充满正义感的脸庞。他是《红日》中的铁血战将沈振新，是《十天十夜》中的刑 警 队 长孔亮，是《平凡的世界》中德才兼备的革 委 会副 主 任田福军。这位实力派老戏骨，由于气场强大，天生自带一股凛然正气，在几十年演艺生涯中无数次扮演警 察和军 人，被誉为“警 察 专业户”。因此，听闻他加盟了郑云导演的电影《站住！小偷》，饰演笨贼四人组的一员时，影迷们纷纷表示惊讶。

其实，这并不是尤勇第一次“弃明投暗”。2004年，在冯小刚执导的贺岁片《天下无贼》中，尤勇曾塑造过一个经典恶贼形象——盗窃团伙中的贼老二。老二表面对葛优饰演的黎叔忠心耿耿，背地里却心生不满，不但与女贼小叶（李冰冰饰）争风吃醋，还伙同其他强盗策划了劫车事件，企图吃两锅饭。最后被警察带走时，老二向黎叔喊话的场景令观众们不寒而栗，演技精湛足可见之。多年后再谈起《天下无贼》，尤勇表示，老二是个活在夹缝中的人，一面要奉承上级黎叔，另一面要对付刘德华饰演的王薄，处境复杂，演起来其实很难。而且，影片众星云集，自己的角色很容易被大咖们的星光掩盖，经冯小刚提醒，尤勇找到了灵感，全程操着纯正的陕西方言飙戏，把一个又蠢又坏的奸角演绎得入木三分，酣畅淋漓。

即将于2019年暑期档上映的尤勇新作《站住！小偷》是拥有粉丝数量超过7千万的中国电影新晋导演郑云执导的第一部院线电影，该片讲述了小贼肖强（郑云饰）为医好女友小月的眼疾，带着姐夫和小弟营救失踪富豪申凌，希望得到其家人提供的500万赏金，一路上鸡飞狗跳，发生了许多令人啼笑皆非的故事。尤勇饰演男主肖强的姐夫，从片方曝出的剧照看，他头裹白毛巾，一副憨厚朴实的老农打扮，在大街上疯狂奔命。不知尤勇会不会在片中飙几句陕西话，再现《天下无贼》时的风采呢？自带强大黑色幽默气场的尤勇与郑云这位擅长新媒体创作的喜剧电影人一起合作会碰撞产生的火 花？从目前已获知的剧照和花絮可以看出，此次尤勇在影片中的状态与扮相完全颠覆了之前所有影视剧中的角色形象，据说尤勇在这部作品中付出也挺多，在戏里戏外主动帮助新人成长，在表演方面做好引领和指导工作，另外在片场受伤简单处理后还以最佳状态面对镜头坚持拍摄，其敬业精神不言而喻着实令人折服。

除尤勇之外，电影《站住！小偷》主创阵容还云集了梁小龙、吴启华、李彩桦、方青卓、陆树铭、书亚信、王双宝、方舟波等实力派艺人，这片是否能如郑云粉丝所期待的一样为影迷们奉上一场视觉盛宴？有待该片公映时一见分晓。