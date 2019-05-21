操着一口大叔音的皮卡丘真的只剩贱萌贱萌

对于90后来说，没有人会忘记童年记忆里那只萌到可以清空血槽的黄色大松鼠——皮卡丘。

真人版《皮卡丘》不仅让昔日里那些神奇各异的宝可梦们以全新形态出现，更唤起了许多90后童年的回忆。

当所有人坐在荧幕前满怀期待的时候，那只曾经萌翻众人的皮卡丘一张嘴就瞬间惊掉下巴。一口大叔音还带着贱贱的气息真真令人意想不到。

显然，真人版的《大侦探皮卡丘》与我们曾经的记忆是完全两个不同的故事。

沿用“精灵宝可梦”的世界观架构，构建了一个如同“疯狂动物城”、人与宝可梦共存的“莱姆市”。故事的内容也从我们熟悉的对战模式变成了侦探悬疑片，男主角与皮卡丘通过寻找男主角父亲的死亡真相为出发点，进而揭露了一起大阴谋。

开头制造悬念、探秘解密的过程，无疑是悬疑电影最能够吸引观众的地方。

但本片中那只充满贱萌气息的“皮卡丘”以反差萌的形象，无不在告诉观众“我是一部轻喜剧”。为了制造喜剧效果，剧情只空有悬疑元素而没有深化悬疑效果，低能的探案过程、毫无波澜的流水线叙述，让故事的悬念变得毫无悬念，甚至能够直接猜到结局。

流水线套路化的剧情无疑是观众最熟悉的好莱坞爆米花味儿，套用“精灵宝可梦”这样的大IP，无疑打的、卖的是“情怀牌”。

因为对于喜欢精灵宝可梦的粉丝来说，萌既是正义。

当浑身上下毛茸茸的皮卡丘，一会拉拢着耳朵、可怜无助，一会皱着眉头、奶凶奶凶，时而萌时而贱的样子立马俘获观众的内心。

不仅是我们最为熟悉的皮卡丘，电影也通过其他宝可梦来制造视觉奇观。

戏精本精的魔墙人偶贡献了一堆的表情包、脑壳疼到会爆炸的可达鸭让人难以想象渺小的身体蕴含了巨大能力、强悍躯体的喷火龙完美诠释如何被实力打脸，还有能够排山倒海的土台龟，更有能力超绝的超梦。这些宝可梦的出现，配合现代电影技术，所呈现出视觉奇观对于粉丝们来说，绝对是值得的。

以娱乐大众作为出发点，本片走的是反差萌的路线。人设的反差萌极好地营造出了喜剧氛围，让观众不断犯花痴、惊叹、大笑不断。

毋庸置疑，凭借着“精灵宝可梦”这样经久不衰的大IP能够不断吸引观众的入场，但是对于后续的开发却没有起到一个好头。空有《疯狂动物城》的野心，却讲着一个套路化的故事，想要利用IP的情怀来赢得观众的喜爱显然是一种不切实际的想法。

无论是普通观众还是真爱粉丝，谁不都不喜欢这样一个经典的IP变成失望的回忆，就像片中的“皮卡丘”那样，一张嘴就是只有贱萌。