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【原创】第十六集：《我的第二个家之深造》

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2019-5-24 10:01:10

        我有两个哥哥 ，大哥叫阿力二哥叫阿勤， 我排行老三，大哥和二哥是爸妈一胎所生，而我是家族里唯一的独胎，之后的五个妹妹也是一胎所生，可能是这个原因我是特别受父母的宝贝哦，在家中的孩子里也只有我被爸爸打过一次而已，其余的都是数都数不清啊，特别是不长记性的大哥挨打真的是家常便饭。


        据爸爸妈妈说大哥刚生下来时就四肢健硕，虎头虎脑看似非常健康，而且力大无比，二哥阿勤每次抢奶吃总是甘拜下风抢不过大哥，而且他特别喜欢去挑战那些比自己还重的东西，比如滚石头、推砖头等等。因此爸妈就给大哥取名阿力，可是大哥长大后并没有把它这个力大无比的特长用在对的地方，比如玩个相扑练个摔跤什么的，攻成名就后我们做弟弟妹妹的跟在后头也可以沾个光。


        可大哥在小学时就开始打群架，到了中学更是混在坏同学一起经常翘课，它们被老师教训后竟然打起了老师！为此大哥差点中学都不能毕业，爸爸无数次到学校恳求校长后才勉强同意参加统考，平时成绩差劲的大哥只考取了中专。那天大哥从学校取回毕业证书回到家里后，爸爸对它实施了从未见过的暴打连鼻血都打出来了，妈妈上前去求情也不管用，爸爸一个劲地埋怨是妈妈太宠大哥了，隔壁两家邻居的孩子都考上大专了！就属我大哥最没出息。


        确实后来大哥也是由于文凭低找了好几份工作都碰壁，只能在厂里做维修工，脾气暴躁的它还经常和同事吵架。二哥在大哥从小的欺负下一直都是谨慎小心的样子，说话也是文绉绉的，读书成绩也好老师们都特别喜欢它，每次二哥学校里开家长会，爸妈总是抢着去开，不像大哥学校开家长会爸妈都会推辞说有事不愿去，因为谁去谁被老师批啊！


        所以聪明的二哥不仅以优异的成绩毕业，更是取得了爸妈理想的大专文凭，毕业后在律师事务所谋得了一份好差事后，积极进取的二哥更是白天上班晚上再进夜大深造，经过几年的奋斗取得了本科文凭，使得单位里的领导特别器重它又是升职又是加薪。爸妈更是不厌其烦地向来家里做客的亲朋好友宣传，我耳朵里都要听出老茧了。


        虽然我也是大专毕业，可能是在电影院工作了很多年比较安稳，而且又特别喜欢看电影，感觉把兴趣和工作有缘的结合在了一起特别舒坦，虽然在职位上是不求上进的原地踏步，可权利越大责任越大不是吗？我觉得没有必要这么辛苦，晚上去进修深造本科了太累了！


        当二哥知道我有这种想法后和我语重心长地交谈了好几次,二哥恳切地对我说：“阿灵妹妹啊！趁着自己年轻要多读点书哦，活到老学到老嘛，多读点书装在自己的脑袋里，别人是拿不走的。好比我吧，白天上班已经很累了晚上去读书也是硬着头皮的，没想到我坚持下来了，感觉自己的知识面丰富了思路也清晰了。我在读的时候单位里还没评职称，巧了我刚读出来正好够资格评上，比我晚读的又要等两年才有机会了，你觉得我说的对吗？”


        看着二哥苦口婆心地样子我连忙回答：“对的二哥，你说的我明白，可是我已经在和阿良谈朋友了，晚上一周去三次上课的话又要应付功课和考试，时间不够用啊！”二哥听完我的解释点点头沉默了一会儿说道:“确实每只猫的情况都是不一样的，根据自己的情况来衡量，千万不要勉强决定由自己来做吧。”听二哥这么一说我的心放宽了，心想和阿良才约会了五次温存过三次而已，而且那第三次温存起床后才有了愉悦地神清气爽的感觉，那种莫名的快感似乎才有了上瘾的感觉，真是啥不得啊！我不假思索地回答了二哥:“抱歉，真是没法读啊！”


        在第二天上班到达电影院后，远远望去休息室里只有阿敏和阿良在，它们像是在争辩什么事，到了门口只听见阿良责怪地说：“下次不要再带阿灵到类似放映室这样危险的地方去了，万一出了事你负责吗？”阿敏不以为然地回答：“你管得也太宽了，你认识阿灵多久？我认识阿灵多久？”阿良不服气地嚷道：“有没有搞错？我比你们俩早来电影院上班的！”阿敏想想也是毕竟阿良是前辈，回过头看了阿良一眼把声音降低了音量说道：“放心，我们都机灵着呢！”阿良见阿敏有所收敛矫情地说道：“阿灵是我女朋友，我们已经上床好几次了数都数不清了，所以我特别在乎它！”


        我在门外听到阿良这么说心想：阿良吹什么牛皮啊，这多难为情呢！休息室沉默了十秒钟阿敏突然爆发了：“这有什么稀奇？你和阿灵是肉体之爱，我和阿灵是灵魂之爱！”阿良疑惑地问：“什么意思？”只听见阿敏嘚瑟抢着回答：“原来你不明白？可以去看看《歌剧魅影》，女主真正爱的是那个怪物！”“咚咚咚……”


        争锋相对的时刻我敲响了房门，若无其事微笑地对它俩说:“哦！两位都在，我有好消息要宣布：我要深造了，晚上去学校读书，用知识的头脑武装自己，一周三次要读两年，你们都支持我吧？”阿良顿时惊呆了嘟着嘴皱着眉不情愿地说道：“这么大的事也不和我商量！”阿敏则俏皮地说:“去啊，明天就去报名，我也读！”……







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