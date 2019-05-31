沉痛哀悼华语cult大师牟敦芾仙逝

时光网讯 据香港媒体报道，中国台湾导演牟敦芾于5月25日在美国费城家中病逝，享年78岁。牟敦芾前妻黄贵蓉和他的女儿牟佳代发讣闻，当中提到：“牟敦芾遗体将由其妻顾植女士择日安葬于顾氏家族在纽约之墓园。谨此告知所有牟敦芾今生的相识相知、亲朋好友，永和玩伴弟兄们，影剧界前辈，电影工作伙伴和关心他的作品的各地观众们，牟敦芾感谢大家此生对他的宽容和支持。”

牟敦芾原名牟文远，1941年出生于山东，很小就随父母来到台湾，青年时代入国立艺专编导科学习拍电影，首次执导作品《不敢跟你讲》即声名鹊起。可惜这部处女作受到了国民党当局的禁映，据说原因是太过政治化。（2018年台湾影展曾经放映过该片，可惜残缺了一本胶片）至于此后他去中南美洲拍电影的传闻，后被证实是假的。

1977年牟敦芾签约香港邵氏公司成为旗下导演，首个工作就是执导《香港奇案》系列中的一集《枪》。影片故事围绕一个青年偶尔捡到一支枪而引发谋杀案展开。显然，拍犯罪电影对牟敦芾而言正是得其所哉，注重罪犯心理变化，狂热渲染戏剧冲突和火爆场面，邵氏对他的娴熟手法极为满意。《枪》与桂治洪的《奸魔》凑成最新一集《香港奇案》系列公映，反响良好，牟敦芾也被寄予厚望，成为如桂治洪那样的邵氏少壮派主力。不过，当时可能谁都没想到，不久之后，牟敦芾确实总与桂治洪相提并论，但名衔是“邵氏最热衷视觉暴力的两大cult导演”！

同年，牟敦芾也匿名执导了粉红片《红楼春梦》中的一段，其大胆程度令人咋舌。这部电影仅仅上映一周就遭人投诉而禁映，但票房很好。不幸的是牟敦芾的当时的女友胡因梦看不惯他的重口味作品，马上离他而去，转而投入了李敖的怀抱。

情场失意没有阻碍牟大师的事业发展，他拍了几部风格各异、口味较轻的电影，但反响平平。直到1980年，竟有五部他的作品陆续上映，其中有公司安排他完成的金庸先生的《连城诀》，虽然牟导演不喜欢当时最火的武侠片，但也超额完成任务，这部电影的叙事结构和小说差别很大，风格也非常凌厉，今天看起来也比同时代的同类电影要精彩得多。

还有那部争议极大的《打蛇》，简直是华语cult片的NO.1！这部电影中的各种奇观、剥削镜头，挑战了观众的生理极限，所以没多久就被禁了。值得一提的是，这部电影后来被制成DVD在香港发售仅一周，就再次因为争议太大而禁售了！可以说《打蛇》就是华语影坛中的《salo》！

1983年，邵氏江河日下，牟导演转投影星夏梦女士的电影公司，开始在内地影坛发展，他拍了武打片《自古英雄出少年》，获得了内地观众的极大好评，其中的“小丈夫”形象深入人心。这部电影在2012年被改编成了连续剧，主演是释小龙，以及不久后卷入桃色凶杀案的女星--白静。

1988年，牟敦芾一生中最重要的电影《黑太阳731》问世了！这部电影当时火的一塌糊涂，也成了日后不少人心中久久无法摆脱的梦魇！很多人至今都不敢再看第二遍。这部电影用了真正的尸体，极尽逼真地展现了各种侵华日军的暴虐行径，真是惨不忍睹。这部电影之后又出了两部续集，牟导演没有参与，可以说是狗尾续貂，不足挂齿。

1995年，牟导演拍摄了《南京大屠杀》，可惜因不合时宜而没有被广泛放映，牟敦芾的导演生涯也就此终结。他随后移居美国，不问世事。

2008年，一个美国年轻导演找到了牟敦芾并采访了他，第二年他意犹未尽又采访了牟敦芾，并决定把这些素材剪辑成电影，这部电影于2010年问世，叫《交谈的牟敦芾》。

尘归尘，土归土，cult大师注定了命运多舛，桂治洪的晚年也在异国度过，早早被人遗忘。可惜大师没有太多的机会施展拳脚，即使如今中国的电影产业这么发达，也没有人请牟敦芾出山拍点什么。好吧，就写到这里吧。