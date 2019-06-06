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大快人心！复仇大戏值得一看!

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2019-6-6 17:23:56

首映当天有一个细节很有意思：在电影结束之后，许多观众像往常一样没等字幕走完就开始往外走，主持人拿起话筒提示说两位主演稍后会到场与大家做交流，话音刚落，许多原本已经走到影厅门口的观众又迅速地折返回来，站在过道边等候着演员赫里尼克·罗斯汉与亚米·高塔姆的出现。

 

果然，等到影片字幕走完之后不久，两位印度演员在主持人的介绍中热情登场，现场一下子沸腾了，掌声与尖叫声持续了许久。这挺让人意外的，一方面是没想到两位主演会出现，另一方面则是没有想到两位演员会如此受欢迎——上一次受到如此待遇的印度演员，还是主演了《摔跤吧！爸爸》和《神秘巨星》的阿米尔·汗。

但比起主演的出场更为“出乎意料”的，还是《无所不能》这部电影带来的观感。

 

坦白说，我个人在去看这部电影之前，没有做太多了解，也没有抱太多的期望。但在看完之后，不禁感慨：又一部令人惊叹的印度电影！整个观影过程不仅有扣人心弦的紧凑感，还有大快人心的畅爽感，着实是一次印象深刻的体验。

如果只是看电影的前半部分，大多数观众可能都会以为这是一部描述唯美情感的爱情片。因为在前面三分之一的剧情里，由赫里尼克·罗斯汉饰演的男主“罗汉” 与亚米·高塔姆饰演的“苏·皮莉亚”给我们上演的，是一出出盲人间的纯真爱情。

 

尽管罗汉和苏都属于双目失明的“盲人群体”，但他们在彼此产生情感涟漪的过程中，却给我们呈现了一幕幕流淌着浪漫与甜美的爱的画面。无论是初初相遇时的心生好感，还是主动追求时的情感递进，抑或是喜结连理后的幸福生活，都呈现了两人心心相爱的甜美。尤其是两人跳舞那一段，配合着音乐、逆光、色彩搭配、舞蹈动作等元素，交织出了十分唯美的画面。

影片在描绘两人爱情的时候，氛围营造与叙事交待都处理得很柔和，足以令观众沉浸到主人公的幸福里。尤其是看到他们拥有这般美好状态时，会在内心里感到欣慰，会期望他们的这种幸福能这么延续下去。

 

正是在描绘了这种美好状态之后，影片突然画风一转，出现了打破这份美好的悲剧。男主罗汉承受了失去挚爱带来的巨大伤痛，并遭遇了严重的不公，由此激发出了愤怒与失望。在发现无法依靠法律程序去解决不公之后，他决定用自己的方式去惩罚“作恶者”。于是，一场精彩的复仇拉开帷幕，将整部影片的基调转向了惊险、刺激、热血且畅爽的境地。

实际上，描绘复仇的银幕作品在影史上有很多。比较经典或知名的就有《不可饶恕》、《老男孩》、《杀死比尔》、《怒火救援》、《看见恶魔》、《非法制裁》、《疾速追杀》等，这些电影多半都是讲述主人公遭受巨大的打击或不公，在无法依靠正常法律途径解决时，才决定用自己的方式去“以暴制暴”的展开复仇。

 

在这类电影里，主人公往往有一种孤胆英雄般的形象塑造，甚至有一个人单枪匹马挑战一群反派的剧情设计，无论是用拳头还是用武器，都足以带给观众强烈的、爽快的观看体验。

和上述这些复仇电影类似的是，《无所不能》也是主人公先经历生活的美好、遭遇不公、愤而自行解决的故事路径，也有主人公单枪匹马逐个击破反派的人物设计。

 

但与以往那些复仇电影很不一样的地方在于：《无所不能》的主人公罗汉是失明的盲人，他的复仇方式依靠的并非拳头或武器，而是靠他的“声音”以及他精心布置所展现的智慧。

 

这种“盲人”运用“声音”展开复仇的设计，是具有创新意味的，足以制造一种新奇感。而主人公复仇的动机又是基于爱和正义的反击，往往能获得观众的认同并带来强烈的“支持心”，甚至引起观众的共情，会在观看的过程中希望他复仇成功，更会在他复仇成功之后收获一种大快人心的观感。

赫里尼克·罗斯汉在印度是一个很受欢迎的男演员，在印度的名气可谓与阿米尔·汗并驾齐驱。他在《无所不能》里塑造的“罗汉”一角，也展现出了他的好演技与个人魅力。

 

在映后交流环节，主持人问及他“在拍摄本片的过程中遇到的最大挑战是什么？”时，他直言演绎“盲人”的那种“失明状态”是最考验表演能力的。凭借着对细节的准确拿捏，他所塑造的“罗汉”很有说服力，也散发了很强的魅力。印象最深刻的莫过于最后那场雨夜高楼决斗戏，表情和动作的演绎都大大增强了影片的戏剧性。

 

此外，《无所不能》虽然在类型上做得很足，但也并不是那种只依赖剧情的套路片，而是在剧情设计与人物塑造的过程中，传递了对社会现实的思考与探讨。

 

影片观照到了印度现实社会里存在的官场腐败、贫富差距、性侵等问题，尽管在表达上没有做到深入的拷问，但也足以引发观众的思考。

整体而言，《无所不能》的剧情设计、节奏控制、情绪调动、动作打斗，都处理得不错。在近期上映的电影里，它是很具观赏性的一个观影选择。尤其是对于喜欢看复仇大戏的观众而言，它很值得一看。

 

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

7.6 

无所不能 (2017)

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无所不能/Kaabil(2017)
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