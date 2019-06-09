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《绝杀慕尼黑》：乌拉

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2019-6-9 22:01:40

1972年，德国慕尼黑奥运会男子篮球决赛中，明显弱小的苏联篮球国家队硬抗天下无敌、连续36年不败的美国篮球国家队，最终逆势翻盘，不可思议的凭一分之差险胜对方夺冠，写就体坛传奇。

 

2017年，俄罗斯影人将45年前那场鹰熊鏖战搬上大银幕，上映后成为俄罗斯影史票房榜冠军。

今年当前的国际局势下引进这部电影，广电总局的用意不言而喻。

 

 

体育题材类型片对于爱好者来说通常具备吸引力，如果想把非爱好者观众也吸引过来，则非常考验编导的水平，从这个角度讲，本片的故事层面同样有看头。

 

在如日中天的美国队面前，彼时的苏联篮球队更像一支乌合之众，来自立陶宛、格鲁吉亚等各地区球员素质参差不齐。有的球员严重近视眼压根看不清球路，有的球员心脏病随时可能发作倒下，有的球员为了出席姐姐一场家乡传统婚礼竟要退队....

 

组队初期他们并不团结，就连教练肯担重任的动机也简简单单绝谈不上高尚，仅仅是因为出国打比赛可以尽快挣够钱，给自己生病付不起医药费的儿子做手术！

 

对苏联球员们而言，能多打一场比赛，就能多往家里拿一份薪水，这是正事儿。为国家荣誉而战是他们难以承受的压力，还不如先解决自己艰难贫穷的生活现状来的实在和重要。

 

整个国家，从Z/F/官/员到普通百姓，从新闻媒体到球员自己，没人相信苏联队可以击败不可一世的美国队———除了那位名气不大的教练。

 

 

电影前半段节奏紧凑流畅，主要交代苏联球员包括教练的各自背景，他们由互看不顺眼，到相互了解的组队过程，以及教练如何用各种手段调教这支队伍至最佳状态。
电影后半段，则彻底复刻了当年那场惊心动魄的苏美篮球决赛，场上两支顶级球队获得的每一个球分，从头至尾的激烈拼抢，都被完整呈现在观众面前。

 

不择手段的铁腕美国教练，对应睿智机敏的苏联教练；傲慢强横的美国球员，对应小心隐忍的苏联球员。赛场上美方选手的几个关键非主力角色，虽然寥寥数笔着墨不多，个性刻画鲜明，并未流于脸谱化。

 

比赛尾声，美国队获得至关重要的两分罚球，一片寂静中，蓝球砸在地面时的砰砰声、球员送球出手时手掌与篮球的摩擦声、篮球穿透球网的刮擦声....均被突出放大，由此产生极强的身临其境感，让观众们神经不由自主的被紧紧揪住、呼吸被死死卡住。

 

看得出来，编导在球赛场面的调控、气氛的烘托、人物的塑造上倾注了大量心血！

 

 

终场神奇的三秒钟逆转尤其好看，灵动的镜头从场上苏联球员几近绝望的双眼，游走到观众席上其女友柔情而充满鼓励的眼神，再分别穿越至两个国家电视机前的普通观众、高层官员面前，然后回到赛场。

 

体育竞技影片关键时候使用定格慢镜烘托气氛比较常见，片中这段处理与众不同在于，画面蕴藏的信息量很大，巧妙突破了时空，拉长并充实了短短的命运读秒，将剧力提升至最高点，再予以释放。

 

回想看过的体育励志题材电影，上一次让我感觉充满灵感、印象极其深刻的类似处理手法，出现在好莱坞拍摄的《海洋饼干》....

 

 

虽然我不是篮球球迷，却能丝毫不觉乏味，全情投入的看完这场精彩、紧张、超燃的比赛，并深深为之鼓舞、感动。

 

随着苏联队最终翻盘获胜，相信不少观众会产生投身赛场的冲动，与狂喜中的苏联人共同大声吼出一句——乌拉！

8.2 

绝杀慕尼黑 (2017)

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绝杀慕尼黑/3 Seconds(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8191977/
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