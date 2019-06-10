只要活着，就有可能！

体育赛事，本就是一场竞技比拼，而篮球作为集体项目，更是一种对抗性极强的竞赛运动，需要个人能力、更需要相互配合，因为一个队伍就是一个有机的整体，而本片正是展现了这种凝聚力的形成和壮大。

根据体育历史中著名的真实事件改编，还原度很高，比赛中能有几个三次返场，说传奇不足为过，罚球环节和最后的绝杀都以长慢镜头示人，屏住呼吸，心跳加速，世界仿佛都安静下来，时间也仿佛静止了，这一技固然精彩，但也只是结果，我们更多的是从电影中学到责任、信任和爱，虽说是运动剧情片，但绝不简单，你能从许多情感的流露中捕捉到影片细腻的部分，尤其是教练对队员的爱和队员彼此间的信任以及那完美的爱情助力，最后一幕感动至极！

参加过体育训练和比赛的我在整个观影过程中有种莫名的代入感和亲切感，也可以说是运动情怀吧，虽然一看就能猜到结局，但还是忍不住跟着镜头走进整个故事，过程的惊险刺激，让我也仿佛沉浸在比赛现场之中，是那种无法自拔的热血和激情！运动员的背后应该被大众所熟知，我们看到的不是他们赛场上的光鲜靓丽，而是刻苦训练的不易，取得好成绩亦是如此！

俄罗斯在我们心目中是战斗民族也是体育强国，在中俄建交70周年的背景下本片很契合主题了，真的超级精彩，不比同期好莱坞特效大片质量差，值得一看，感谢时光观影团带我超前体验！