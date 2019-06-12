为宣扬女权主义的《阿拉丁》点赞

上班时间偷偷去看电影的感觉不是一般的爽，感觉就像赚了很大便宜，毕竟在看电影的时候单位还是发钱的。

《阿拉丁》真人版除了还原动画版之外，就是宣扬了女权主义，全片除了威尔史密斯的唱唱跳跳，最值一看的就是公主权利意识的觉醒。阿拉伯国家基本都是信仰伊斯兰教义的，区别只在于离原教主义有多远，也许是世俗化的如土耳其，也许严酷如伊朗。记得当年看介绍阿富汗的材料，在塔利班统治之前，苏联入侵之前阿富人生活的也不错，塔利班时期有一张黑镜上的照片，我至今记得，民兵在广场处死违反教义的妇女，束手待毙的女人全身笼罩在黑色罩袍里，看不出恐惧还是解脱。

二十一世纪的阿拉伯世界原教主义的幽灵依旧阴魂不散。联军在伊拉克千辛万苦赶走了ISIS，欧洲就不断发生恐怖袭击。前几天斯里兰卡这个不起眼的小国就是因为被恐怖分子袭击上了头条。

伊斯兰教喜欢绿色，小时候看《一千零一夜》总感觉那是神秘的国度，哪里的人也都很可爱，后来慢慢看到比较原版的故事，就感到一丝冷冰冰的残忍。至今还记得一个故事，有一个幸运的男人娶了一个有钱有势的老婆，因为赤手吃肉后没有洗干净就被割去了左右手的大拇指以示惩戒，要不是初犯，估计就掉了脑袋。似乎很没有道理可讲，尊重宗教或者生活习惯就可以割手指，砍脑袋。注意这是在夫妻之间发生的事情。伊斯兰教义理由很多外人看起来非常残忍的刑罚，进入二十一世纪，在伊朗等国家依旧保留着砍手砍脚、石刑等古代肉刑。从电影角度来说，伊斯兰国家的导演拍一部片子，演员演一个角色搞不好就成了叛国者。甚至欧洲的杂志社画几幅漫画，都有被丢了炸弹。欧洲大街上时常可以看到从头到脚裹在罩袍里的妇女，甚至在大学校园里也不稀奇。不是说在酷热的夏天，个人没有把自己罩起来的权力，而是每个人应该有不把自己罩起来的权力。但是在伊斯兰教义里，伊斯兰信徒的孩子从出生就是信徒，个人没有选择的权利，就算你长大了想改个信仰，那是万万不能的，与之关联的还有和异教徒通婚等等。一旦有人敢冒天下之大不韪，做类似的事情，家人第一个不放过你，因为古兰经上说放任子女违反教义，亲人也要下火地狱，荣誉谋杀在伊斯兰国家屡禁不止。甚至土豪的沙特也有父兄不许男救生员营救女性亲属的例子，有钱没钱都是一样的脑袋。在伊斯兰国家，生为男人罢了，不幸生为女人，简直就是一部奴隶史。

上个世纪美苏争霸，非洲穷的拆骨而炊，阿拉伯国家成绩拉拢了一大批穷国信奉伊斯兰教，《何以为家》里的难民大多是这类人。伊斯兰教义在落后的穷国特别容易传播，因为古兰经只用一种语言解读，千百年来宗教仪式一沉不变，更要命的是，只要信仰古兰经，一辈子所有的事情上面都说了，什么时间干什么都有，对那些文化水平低的人特别有吸引力，因为文化门槛很低。默罕默德死之前，留下遗言，今后不会有什么先知，真主也不会再派人来，把我说的话记好，照做就行了。时至今日，伊斯兰教没有任何改革和进步，这种宗教怎么能适应现在的世界。

《24小时》第一季，一个大学生去了一趟中东，就被洗了脑，回来当恐怖分子，有点夸张，但现在看看那些从欧洲自愿跑到伊拉克、叙利亚当恐怖分子新娘的年轻女孩，让人不寒而栗。

《阿拉丁》的结局除了欢快的舞蹈，还有一个阿拉伯公主掌握自己和国家的命运，她不避讳世俗的目光和爱人拥吻。真希望这部电影能在中东和非洲那些伊斯兰教国家上映，特别能被当地的女性看到，要知道人人生来平等，男人和女人在当今社会真的没有什么不同。