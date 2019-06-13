火云邪神变身山寨金刚狼？郑云新片梁小龙犀利造型亮相

预计于2019年暑期档公映的喜剧动作片《站住！小偷》日前曝光一组新剧照，主演梁小龙的造型亮瞎了一众影迷的钛合金双眼，引发又一波讨论剧情的热潮。派头十足的墨镜和皮革小褂，颈侧盘着龙头纹 身，俨然一副江湖大佬做派。最引人注目的是，梁小龙指间夹着三把锋利的刀 . 片，这造型如此眼熟，莫非是在COS《X战警》中的金刚狼？仔细一看，原来是一只经过改装的指虎金刚刺。

众所周知，梁小龙是香港著名武打明星，曾与李 小 龙、成龙和狄龙并称为"四小龙"，八十年代曾在《大侠霍元甲》和《陈真》中两度塑造威名赫赫的英雄陈真。不过，由于其所发布的爱国言论惹怒了当时的台湾媒体，这位德才兼备的老戏骨被当年港台主流电影圈 封 杀二十余载，2004年才通过星爷的电影《功夫》重回公众视线，年轻观众大多是通过火云邪神这个角色认识他的。在《功夫》片尾，梁小龙假意认输后，从怀中掏出一柄金针冲向星爷，被后者一记如来神掌的掌风震懵。星爷拿过金针，掌心轻轻一搓，夺命的兵器竟绽出了花朵。影迷们纷纷感叹梁老师不愧为传奇打星，武器都打造得这么精巧别致。

关注梁老师影视作品的诸多粉丝们，除了讨论他的造型，也对新作《站住！小偷》的剧情很感兴趣。据悉，该片是中国喜剧电影新晋导演郑云在正能量喜剧领域历练十二载之后，进军院线电影的第一部作品。身兼导、编、演三职的郑云，对这部影片下足了功夫，仅剧本阶段就反复修改了一百余稿，既注重喜剧效果和幽默氛围的营造，又在剧情中设置了许多动作片元素，希望能为十几年来一直关注与支持郑云微电影的粉丝们提交一份特别的银幕答案，为彼此相伴相携走过的青葱岁月献礼，为热爱电影的创作者和观众们提供一次纪念青春、坚持梦想的仪式感影院聚会，为了让观众享受最好的观影体验。该片邀请了梁小龙、尤勇、陆树铭、吴启华、李彩桦、书亚信、王双宝、方舟波等实力派艺人，以及郑云工作室夏乐、陆超、赵 泽 东、天津喜哥等新生代喜剧力量的加盟，粉丝表示对该片的品质很有信心。

遥想2004年，尽管《功夫》叫好又叫座，梁小龙的演技再次得到认可，但毕竟岁月不饶人，英俊青年变成了年近六旬的老人，留给他绽放的舞台并没有想象中的多。之后的几年里，梁小龙陆续友情客串了一些角色后，渐渐又失去了消息，此番再度出山接演《站住！小偷》，自然令影迷们惊喜万分。期待如网友所说"有演技有态度的戏骨梁小龙，遇到喜剧创作能力A+的导演郑云，合作出的作品一定火花四溅。"

《站住！小偷》映期将至，成片效果是否令观众满意，拭目以待！