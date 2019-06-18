那些“玩具”的温情瞬间

一转眼，《玩具总动员》系列已经陪伴了我们24年。小时候看过电影后追着父母要胡迪和巴斯光年玩偶的孩子们早已长大成人，踏上了自己的人生轨迹。伴随着电影系列的继续，那些被我们逐渐遗忘的玩具，那些陪伴我们成长的欢乐，那些再也无法回溯的童年时光，被再一次唤醒，沉浸在电影里，享受我们独有的“玩具情感”。

系列从小主人安迪拿着一屋子玩具自编自导一场抢劫案中开始，随着一首You've Got A Friend In Me，玩具的世界呈现在我们眼前。牛仔警长胡迪的带领下一屋子玩具自成世界，过着自己的生活，直到新玩具太空战警巴斯光年的加入，就此展开了一系列的冒险之旅。它们一起经历，一起成长，一路伴随小主人安迪从童年到大学。

当胡迪被冷落，想赶走巴斯，两个玩具发生意外，来到了邻居玩具虐待狂熊孩子的家里。那些外形看似可怕，被熊孩子虐待的残破不堪的玩具们伸出了援手，帮助胡迪和巴斯从熊孩子手中逃脱，也顺便教育了熊孩子不要虐待玩具。变“活”的玩具们还致敬了《科学怪人》It's alive梗。

当有点死心眼，一心以为自己是拯救宇宙大英雄的巴斯发现自己实际是个量产的玩具时，他不愿相信这个事实，选择从熊孩子家二楼起飞，结果摔断了手臂。最后为了追赶安迪的汽车点燃火箭一飞冲天时，胡迪说出了巴斯飞行时的台词，两个同患难的好友此时心意相通。

被旧货商艾尔抢走的胡迪遇见了女牛仔杰西，被卖往博物馆，巴斯一众前来营救。在即将起飞的飞机上，胡迪冒着危险救出被困在箱子中的杰西，在跑道上被掠过头顶的飞机惊吓到时胡迪那句let's go home，带曾被主人抛弃的杰西一同返回安迪家。

从旧货商艾尔手里救回胡迪后，巴斯询问胡迪是不是担心安迪长大，胡迪说不担心，而且就算安迪长大了，他还有巴斯这个好朋友，直到永远。

离开家去大学的安迪无法取舍要带走的玩具，内心非常挣扎，想要把剩余的玩具藏到阁楼，防止被妈妈送走或扔到。这是所有孩子最终要面临的问题，向自己的童年告别，独自踏上未知的旅程，充满了不舍。安迪对玩具的爱，这十一年间，就如小时候扛着胡迪的在院子里玩耍一样，未曾变过。

被玩具熊Lotso抛弃后，胡迪一众面临垃圾处理厂的焚烧炉，在最后时刻，这群相伴已久的家人，互相牵手互相陪伴，共同面对了它们的世界末日。

在安迪去捐赠出自己玩具时，小女孩邦妮看到了箱子里的胡迪，纵使有不舍，看着同样对玩具充满爱的邦妮，安迪将胡迪交到了女孩手中，完成了传承，这是玩具们最好的归宿。大家在一起，看着安迪远去的身影，和它们一直陪伴的孩子做了最后的告别。

玩具们在童年里扮演着不可替代的角色，孩子将感情灌注在其中，赋予它们生命与想象力，那些天马行空，那些奇异幻想，都是通过玩具来实现。

回首那些旅程中，有惊险，有欢乐，有危机，有感动，玩具之间的感情，主人与玩具的感情，亦如陈年老友，随着时间愈加深厚。