《蜘蛛侠：英雄远征》讲的仍旧是这两个字！

前天晚上看的零点场，昨天晚上打完一场球赛之后，和同样看过零点场的朋友聊到《蜘蛛侠：英雄远征》，对方提到一个观点令我深有同感：在托尼·斯塔克之后，彼得·帕克很有可能成为另一个观众心目中“最为喜欢”的超级英雄。

在我的理解里，这份“最为喜欢”并不仅仅因为彼得·帕克被托尼·斯塔克选为了“接班人”，而更多是因为：我们的“小蜘蛛侠”身上有着许多令人欢喜的个性特点，也有着许多很接地气的真实感——他拥有超能力，但也拥有很多青春年少时才有的欲望与烦恼。

实际上，彼得·帕克本身还是一个有着大多数青春烦恼的男孩。他想玩，想做自己有欲望去做的事情，而不是想着去做自己作为超级英雄“该做”的事情；他想恋爱，想在某个浪漫的氛围下对自己心仪的女孩告白；他很容易吃醋，很容易烦闷，是因为他在乎自己默默喜欢的人在跟“情敌”有说有笑。

他甚至可以不要斯塔克传承给他的“伊迪斯”，只因为一门心思想着去和喜欢的女孩相处，以及，他还会闻自己的袜子......如此这般，都让人觉得，他就是我们生活中真实存在着的“毛头小伙”，是一个有着青春躁动的少年人。

正是这种人物性格的塑造与展现，令我们看到了一个很接地气的超级英雄，一个有时候让人会心一笑的可爱少年。也正是在这样一种人物性格的基础上，《蜘蛛侠：英雄远征》向我们展现了我们的“小蜘蛛侠”在“远征”过程中，真正的成为了“英雄”！

1、

归根结底，这部电影讲述的核心主题，在我看来仍然是这两个字：成长。

两年前《蜘蛛侠：英雄归来》上映时，就曾因为“小蜘蛛侠”那股纯粹的“少年感”而收获了大批观众的喜欢。很多人说，重启系列的《蜘蛛侠》重新定义了超级英雄片，“荷兰弟”汤姆·赫兰德版本的蜘蛛侠将其超级英雄的人生轨迹推到了一个全新的高度。

到了如今的《蜘蛛侠：英雄远征》，我们依然能看到“小蜘蛛侠”身上的那股“少年感”，却又惊喜地看到了他的成长。

在影片前半段时间里，我们看到的“小蜘蛛侠”似乎总是想着去做一些看似很不成熟的、由“内心欲望驱动着”的事情，却很少有自发的出于责任感而去做得事情。尽管在《复仇者联盟》系列里有体现过他作为“蜘蛛侠”的责任，但也多半是出于“蜘蛛侠”这个身份，甚至仅仅源于“命令”或“带领”，很少自发的去承担、去应对。

在《蜘蛛侠：英雄远征》里，他甚至“犯了一个巨大的错误”，也正是因为这个错误，让他经历了挫折、经历了打击。于是在他自己主动去克服这些问题时，他成长了，他成为了懂得“该做什么”的超级英雄、成为了敢于去解决问题的超级英雄。

2、

而在这个成长蜕变的过程中，有一个人必须被提及，亦或说必须被记得，他便是“钢铁侠”托尼·斯塔克。

与“钢铁侠”相关的元素充满了酷炫感，但也传递了更多的感动。好几场戏看似漫不经心，实则充满了致敬与怀念，令人感动。而最为动容的，与那副眼镜有关，更与彼得·帕克自己打造战衣的场面有关（那一段真是有着又燃又哭的效果！）。

托尼之于帕克的意义，相信很多观众都心有体会。当彼得·帕克内心还是一个不成熟的孩子时，他对责任的认知与对未来的理解难免会有些模糊不清。托尼·斯塔克的出现，帮助帕克避开他曾经受过的苦，引领这位少年绕开自己曾走过的弯路。托尼鼓励他，斥责他，教育他，引导他，在他失落溺水的时候给他绳子拉他起来，在他自责逃避的时候又一巴掌把他打醒。

有了托尼的引导，帕克才慢慢找寻到自己，也慢慢明白“能力越大，责任越大”的意义。

而托尼对待帕克那种如师如父的关怀，制造了许多令人倍感温暖的回忆，也制造了不少令人伤感的泪点。当托尼的形象出现在《蜘蛛侠：英雄远征》里那些看似一闪而过的画面之中时，喜欢他的影迷们多半都会在心里涌出回忆和感动。

我不认为托尼在这部电影里的出现是“刻意煽情”，而会觉得这是在凸显帕克的成长之余，也凸显了托尼与帕克之间的“传承”关系。这层关系，推动了帕克的成长，也触动着观众的心弦。

3、

当然了，我们不能忽视了影片当中对爱情线的处理。

在这部电影里，爱情得到了较大篇幅的体现，流淌在帕克与MJ之间的情感之河，有甜美，有搞笑，也更有青春懵懂的味道。每一次彼得·帕克紧张兮兮的样子，吃醋的样子，都是青春少年该有的模样，真实而有趣。

此外，由于剧情的需要，本片有好多戏份用到了特效，无论是“蜘蛛侠”的飞来荡去还是与反派的对决，亦或是诸多大场面的动作戏，都在逼真特效的表现下大大增强了精彩度。布拉格广场那次对抗“火元素”的场面，伦敦桥上那次扣人心弦的高潮大戏，都在特效的加持下显得精彩纷呈，令人看得直呼过瘾。

整体而言，《蜘蛛侠：英雄远征》值得大家的期待。它的故事因为有了反转剧情的设计，令整部影片有了“啊，居然是这样！”的观看体验。

人物表现方面，“荷兰弟”汤姆·赫兰德饰演的“蜘蛛侠”灵气依旧，动作戏酣畅淋漓，文戏也情感细腻，着实叫人喜欢；杰克·吉伦哈尔饰演的“神秘侠”，也很有特点，亦正亦邪的演绎，足以令观众印象深刻。加上前面提及的“成长”主题、与钢铁侠的情感关联、动作、特效、配乐等等，都令这部电影很有观看价值。

对了，有两个彩蛋，很有料，不要错过。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。