《大象》：子弹横飞的美丽校园





《大象》是美国独立电影导演格斯·范·桑特的力作，因其对美国高中校园暴力事件的着力探讨，本片获2003年戛纳国际电影节最佳影片奖和最佳导演奖。

《大象》是一部典型的美国独立电影，区别于好莱坞的主流商业类型片，它没有环环相扣的叙事线索，没有居于中心地位的主要人物，没有犯罪类型片中浓墨重彩的暴力镜头，也没有回避悲剧的光明尾巴。它有的是对校园生活平静美好和阴暗冷酷的辩证眼光，有的是对校园暴力事件成因的冷静挖掘，有的是对于同一事件的多角度叙述，有的是情景交融的诗意空镜头。

本片的主角多达七八位，导演借着这些或普通或典型的高中校园里的男生女生们的日常点滴来对校园生活做全景式的描摹，这里既有平静美好的校园风景，同时亦不乏欺凌、流言、偏见等阴暗角落。有人说，所谓悲剧就是将美好的事物的毁灭了给你看。影片前半部所描绘的平静美好的校园日常和结尾处子弹横飞的暴力场景构成了触目惊心的对比效果，它使人们痛心悲悯、沉思反省。

导演对校园枪击的悲剧成因也做了自己的观察和思考。埃里克和阿莱克斯是校园枪击暴力事件的实施者，但他们并非“天生杀人狂”。在学校里，他们却是校园欺凌的受害者。影片只是表现了他们受到欺凌的短短的一幕，但可以想见，冰冻三尺非一日之寒，他们应该是校园欺凌的长期受害者。长期受到欺凌的后果是，他们逃避到纳粹思想的价值体系中，将欺负他们的同学想象为需要清除的社会渣滓。触手可及的电子游戏中的杀人场面也使得他们将现实中枪杀的严重后果消解掉了。对着校园平面图，他们冷静地筹划屠杀路线，仿佛去参加一场夏令营活动。这是全片最震撼心灵的设计安排，它促使人们反思：两个高中学生为何对屠杀同类如此随意？如此轻松？如此冷漠？

犯罪片中的暴力场景常常成为吸引观众眼球的奇观场面。子弹横飞、爆炸硝烟、血腥打斗一直是犯罪片的标配，它们满足着、宣泄着观众的攻击欲和暴力欲。《大象》中枪击暴力场景的导演设计是反好莱坞的。在这里，人物中弹倒地的镜头往往被虚化处理，血腥残酷的场景也就得到有效规避，从而，它不再是满足类型片观众对攻击欲的暗中宣泄，而是促使观众对悲剧事件保持冷静的间离态度，“让观众对所描绘的事件，有一个分析和批判该事件的立场，调动观众的主观能动性，促使其进行冷静的理性思考。”

格斯·范·桑特导演是个抒情诗人。他的《迷幻公园》、《我私人的爱达荷》以及本片都不注重环环相扣的因果叙事，而注重人物情绪的抒发，日常生活细节的累积，MTV似的唯美画面，寓情于景的诗意空镜铸成他鲜明独特的个人风格。本片同样如此。阴天乌云的空镜头在片中出现三次。第一次在片头，镜头仰拍天空，乌云满布，快速移动，给人不详的预感。第二次在大屠杀前夜，天空阴霾，雷声轰鸣，预示一场悲剧即将降临。最后在片尾，悲剧过后，画面转接阴天白云，配上阴沉悲怆的音乐，见证了一切的天空仿佛也在痛哭和沉思。为人间的大不幸、大悲剧痛哭，为制造这大不幸和大悲剧的原因沉思。