《哪吒之魔童降世》：用爱感化魔性

经过一轮点映后，国产动画片《哪吒之魔童降世》收获了来自第一批观众的好评，眼下的豆瓣评分是8.8分。同样，在我心里，它是一部可以和几年前的动画片《大圣归来》相媲美的佳作，一样的燃爆感人，一样的故事坚实，一样的视效惊人，一样的好笑动人。

好作品从来都是稀少的。好的国产动画片似乎更为难得。除了硬件上的技术落后于美国和日本这个客观原因以外，我们的动画片在艺术软实力方面如主题立意、剧作结构、人物叙事等同样和美国、日本差距甚远。直到《大圣归来》横空出世，我们终于等来了期待中的国产动画该有的样子，就在我们期望国产动画可以乘着这股大圣般的热血和气势一飞冲天时。随着接下来的《大鱼海棠》、《风语咒》、《白蛇：缘起》等一再的折戟沉沙，所有这些不过在不断的证明这样一个关于动画片的朴素真理：再炫目的特效也无法拯救不给力的故事和人物。

《哪吒之魔童降世》是一个新编的神话故事，有点像是鲁迅的小说《故事新编》这种改编路数，就是用现在的审美眼光和想象力去重新改编这个被连环画、动画和电视剧讲述了多次的哪吒故事。重新塑造的人物演绎出全新的故事内容。哪吒被魔丸附体成了混世大魔王，灵珠附体的敖丙成了人见人爱的救世英雄，一向仙风道骨的太乙真人现在成了一个贪酒糊涂的胖老头，法力高强、口才极佳的申公豹被改造成受出身制约、严重口吃的大反派。原先的哪吒故事是一个英雄少年降妖除魔的神话故事，现在的新版哪吒则变成用爱感化魔性的人性故事。

新版哪吒善恶集于一身。新版故事的设定是：天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，可堪大用；而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。由于被调包，哪吒携魔丸出世，成了秉性顽劣的“魔童”。他也曾渴望友谊和认同，但人们的偏见阻碍他成长为一个心灵健康的少年，孤独使他转变为令人头疼的“问题儿童”。时不时的伤害和误解更使他感受到人间的冷漠和隔阂。他身上的魔性呼之欲出了。和敖丙建立的真诚的友谊，又唤起他对人世间的善意。申公豹将真相和盘突出，他终于意识到自己命中注定的凄凉命运，并蜕化成魔王哪吒。关键时刻，他知晓了父亲李靖愿意以命相抵，解除他身上的魔咒。在伟大的亲情和友谊的包围下，他成功的遏制住魔性对心灵的统治，从一个愤怒的“问题儿童”转变为一个肯为百姓牺牲性命的“超级英雄”。新版哪吒实际上是一个超级英雄痛苦的心灵成长史。如果说，漫威和DC英雄是美国人的超级英雄，那么，哪吒和大圣便是中国人的超级英雄。

“如果命运不公，那就跟它斗到底。”这是《大圣归来》里爆燃的台词，是大圣抗击命运的反抗精神，同样也是《哪吒之魔童降世》里诸多人物的行动逻辑。申公豹勤奋修法，功力高深，却因为出身豹族，不受元始天尊的赏识。他一手策划调包事件，制造立功表现的机会，目的在于升入十二金仙的尊贵行列。他实际上也是意图改变命运，只不过手段实在不够光明。少年敖丙出身龙族，其父辈们一生功勋显著，镇压了无数的妖魔鬼怪，却被天帝下令一辈子困在海底镇压各路凶恶的妖怪。敖丙被家族寄予改变命运的厚望，不再重蹈家族先辈们一生在海底镇压妖怪的人生道路，升入天界光耀门楣。敖丙身上是否有当下万千学子通过努力改变命运的影子呢？魔童哪吒先天的被书写好了人生轨迹，但他在亲情和友情的感化下，终于喊出了“是魔是仙，我自己说了才算”“我命由我不由天”“什么魔丸转世就是魔童、什么三年后难逃的天雷劫，都去你的！”因为爱，他获得了克服自身缺陷的勇气，从而走向了不同的人生轨道。

不时点缀其间的“无厘头”喜剧元素起到了活跃剧情的效果。无厘头，原是广东佛山等地的一句俗话，无厘头喜剧则是周星驰开创的一种喜剧手法。“无厘头”的语言或行为透过其嬉戏、调侃、玩世不恭的表象，直接触及社会内涵。导演饺子也曾说过他是周星驰的粉丝。

太乙真人操一口浓烈的川普，憨厚贪酒，法力不高，关键时刻又能大义凛然，这个形象是否有些周星驰经典电影《大话西游》里啰里啰嗦的唐僧的影子？陈塘村里有个身材健硕却有一颗少女心的大汉，这个人物显然是周星驰电影里“如花”的直接搬用了。哪吒在受到村民排挤时唱到：“我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐。”这是他孤独而痛苦的心境写照。这里我们仿佛又看到周星驰喜剧中那些小人物在逆境中坚强、乐观而自嘲的身影。

奇观场面紧贴叙事，不再是为奇观而奇观。好莱坞大片之所以能在全球呼风唤雨，不得不说，其凭借雄厚的资本和领先的技术手段所营造的奇观场面起了重要的辅助作用。中国电影人深深的懂得这个道理。自张艺谋的《英雄》开始，中国式大片开始在国内的电影市场上攻城略地。虽然许多大片故事薄弱牵强、漏洞百出，但仍无法阻挡观众对大片（实际上是奇观场面）的饥渴和热情。然而，经过国内外优质大片的多年熏陶以后，现在观众的审美眼光已然成熟了。他们对弱智故事+惊人特效已经产生了免疫。君不见，中外合资的视效大片《长城》就遭遇了票房滑铁卢。之前的几部动画《大鱼海棠》、《风语咒》、《白蛇：缘起》，它们之所以在票房表现上不尽如人意，其中一个原因就在它们没有把握好叙事和奇观的主从关系。叙事是根本、是肉体，奇观是贴在叙事上的美丽的外衣。《哪吒之魔童降世》中有许许多多的奇观场面，如江山社稷图中的奇景；海底龙宫底下囚禁的万千妖魔；哪吒敖丙在陈塘村的大战等等。这些场面都是随着剧情铺展自自然然的出现，没有脱离剧情而自我表现，显得随意而克制。克制是成熟的表现。

《哪吒之魔童降世》即将在7月26日的院线全面上映。它是主创团队历经五年的呕心沥血之作，它是国产动画的新的高峰，它理应成为今年暑期档的票房黑马。