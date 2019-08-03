《加油，你是最棒的》一部差点被"中二"剧名耽误的好戏

避免悬浮塑料浮夸风是近几年国剧创作的行动指南，但霸道总裁与灰姑娘的故事却在不断变换马甲后层出不穷。观众固然能够躲在童话般的故事中获得一定爽感，但只有真正触及生活真相和本质的作品才能撼动人心。

虽然有着一个"中二"的剧名，但日前登陆湖南卫视播出的"追光小人物，全民能量剧"《加油，你是最棒的》却难得地做到了直抵内心。一个早已过气的选秀艺人，为了看不见出路的梦想艰难北漂；一个泯然众生的超市促销员，误打误撞成为了影视产业链条中最底端的小助理；中年的丧偶出租车司机，为了生计奔波劳碌；KTV的前老板娘，零经验转型经纪人，纯粹是外行。

如果邓伦和马思纯两位演员的加盟给《加油，你是最棒的》自带了一轮偶像光环的话，那么已经播出的前四集则将观众先入为主的"偶像滤镜"彻底碎裂。

真实，是这部剧唯一的"滤镜"。而真实的世界，从不为玻璃心埋单。

小人物的人生 哪有那么多"开挂"

很多人年轻的时候都做过演员梦，《加油，你是最棒的》正好讲述了一个"业余且不靠谱"的经纪团队打造演员的故事。不过，该剧的男女主角从一开始就没有任何"玛丽苏"、"杰克苏"式的开挂人生。

邓伦饰演的男主角郝泽宇是个北漂演员，选秀出身、一漂十年，"从配角到特约"，年龄在不断增长，事业资源却走得越走越差。一开场，郝泽宇拉着行李箱灰头土脸地从横店返京，顺便吐槽被安排"演狮子"的尴尬处境。而马思纯饰演的女主角福子则是个口条犀利的北京大妞，作为超市促销员的她拿着并不高的工资，平时总被经理挤兑，但也活得快快乐乐。

他们是两个平凡到不能更平凡的男女主角。一个身为演员，却只能住地下室、吃泡面、打不起车，甚至接拍广告吃狗粮；另一个也不是身材惹火人见人爱的女神，福子会用自己促销的坚果和其他促销员换零食一饱口福，也会为了仅仅500块的全勤奖而着急上火。但正如福子的那句台词所说，"你虽然是个演员，但也是个普通人。"恰恰是这样真实的小人物构成了鲜活的北京，北京不缺金字塔顶的人物将日子过得活色生香，但这座城市的基底却绝对少不了这些为了生计、梦想奔波的普通人。

平实如郝泽宇和福子，就是你我身边的同学、同事、朋友，他们的故事，怎会不动人呢？

烟火气满溢的"生活流" 有力夯实剧情逻辑

真实的人设固然是《加油，你是最棒的》的一大特色，但对生活的精准还原同样是护航剧集质感不可或缺的组成部分。比如韩童生饰演的出租车司机福方树，出场的那个长镜头不仅将他的性情脾气一网打尽，更准确呈现了他在福家的定位：略显佝偻的身影和有些泛红的眼圈，凸显了老福出车十几小时后的疲惫感；走过弯弯曲曲的胡同时，老福一边与老街坊插科打诨，顺便提醒街坊给"电动自行车充电要留神"，同时还关注到租房文艺青年的琴艺提升，一个热心的老北京大爷形象跃然屏幕。出租车司机与超市促销员这对父女档虽然收入不高，但"北京土著"的稳定生活却让他们能够脚踏实地过好自己的小日子。无论早晨的豆汁配油条开启一天忙碌生活，还是嘴馋时一碗饱满油腻的炒肝，市井的生活气息总能抚慰大城市的焦虑病，扎实的背景介绍也为老福、福子未来的故事线定调。

另一方面，作为外地人的郝泽宇却总是难掩焦躁。十年北漂似乎早就应该打磨好郝泽宇的心性，但看到他的地下室出租屋，观众就能理解郝泽宇难以安放的内心：十几平米的单身地下室出租屋，老旧的防盗门几乎一踹就开，但屋内本也没什么值钱的家具细软；厕所与厨房联通在一起，吃喝拉撒不得不凑在一起的怪异搭配凸显了租客的窘迫；由于经常要出差工作，郝泽宇家唯一能果腹的就是热量奇高且易于保存的花生酱，甚至买电都只有能力小额购买。为什么郝泽宇与老福因几十元的洗车费吵到警察局的剧情不尴尬也不突兀？环境的扎实铺垫，为夯实故事逻辑做出了有力的支援，纯粹不粉饰的"生活流"更印证了创作者的满满诚意。

拒绝套路 温暖是故事的底色

不少知名演员都曾经历过"住在地下室，没有24小时热水的家"的艰难时期，待到功成名就之时，一切吃过的苦都曾为今日成就的徽章。"你的梦想是什么"，作为一部追梦题材的都市剧，《加油，你是最棒的》同样没有忽略当下年轻人的奋斗状态。但难能可贵的是，剧集没有套路化地理解这句"灵魂拷问"，或简单地将之打造成庸碌人生中的"心灵鸡汤"。相反，《加油，你是最棒的》揭开生活的真相后，却以温暖的底色带给观众真实的触动和正能量。

不断遭遇挫折的郝泽宇觉得自己是天下最惨的人，但在与老福出夜车的过程中，看到那么多在北京艰难打拼的普通人，郝泽宇才赫然发现，哪个人的成就不是用眼泪和汗水换来的，与其抱怨，不如奋斗。就算是连超市促销员都做不好的普通女孩，福子依然希望实现自己的人生价值，尽管作为艺人助理，她很业余，牛美丽作为经纪人，同样不专业，但这个团队愿意为了郝泽宇全力以赴，也正是这个"不靠谱"的团队，陪郝泽宇走过了事业最低潮的日子。

情感，同样是《加油，你是最棒的》极为扎心的长板。老福与福子的互怼，可谓句句毒舌，但槽点背后却潜藏着中国式父女的亲情流动；前经纪人滕丹与郝泽宇的"诀别"最终以恶语相向完结，但恶言背后却藏着一个经纪人最后的善意；由于题材的特别，《加油，你是最棒的》聚焦了演员群体的真实生态，他们的职业看似与大多数人都不相同，但他们获得一个角色的过程却能让很多正在奋斗的年轻人照见自我，从"试镜、被拒、再试镜、再被拒"的屡败屡战，到"试镜，成功，拍摄、降番位，换角、戏份被剪掉"的一波三折。不面对现实，凭什么奢谈理想？无论做一个成功的演员，还是想要在职场站住脚跟的年轻人，都需要一颗抗摔打的强心脏。

在《加油，你是最棒的》中，狂拽酷炫高冷的男神演员，不存在的。颜值逆天，人见人怜的灰姑娘，不存在的。郝泽宇、福子、老福、牛美丽，他们也许低到尘埃，却从不卑微。作为一部填补当前国剧市场题材空白的作品，《加油，你是最棒的》以其故事的特殊性杀出重围，又因接地气的生活质感、创新而扎实的人物设定，积极向上的励志正能量与普罗大众产生强烈共情。

作为制片人李潇亲手打造的"先生系列"第三部作品，《加油，你是最棒的》延续了前作真实、温暖、接地气的正能量引领，更始终坚持了现实主义的创作方法。李潇本人也对年轻人的奋斗和成长有着独到的见解，在贩卖焦虑大行其道的当下，角色身上热爱生活、追求理想、不忘初心、团结相守的精神特质是这个时代应当提倡的，更是聚集希望带给观众的精神食粮。

正如剧名所说，每个人，无论是否有粉丝，都是自己生活的主角。撑不下去的时候，用这句话对着镜子打气：加油！你是最棒的！