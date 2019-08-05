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她辛苦上位，新婚之夜才得知丈夫的难言之隐······

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2019-8-5 23:24:36

我存了很多电影碟片，有些已经买了十多年了，但也没提起兴趣看。我相信我囤积的这些DVD迟早会被我看完，人的心境会变，someday我可能会兴之所至，临幸它们一下。一般经典的老片会被音像店打最低折扣，我当时照单皆收，《赤足天使》就是其中之一。


这部电影的吸引人处就在于海报了，鲍嘉和爱娃·加德纳能擦出什么样的火花呢？可惜二人没演情侣，鲍嘉演一个导演，加德纳演他的muse。虽然美艳的加德纳在片中和好几个男人有瓜葛，但鲍嘉好像一个绝缘体一直在冷眼旁观，直到美人被摧残致死。鲍嘉在片中的发挥余地很有限，他一直保持悲观的态度，当加德纳告诉他那个致命计划的时候，他并没有使劲地阻拦，让人有些丧气。


本片看起来非常冗长，基本上靠第一人称旁白推进剧情，简而言之就是野鸡飞上枝头成了凤凰，却又被人当做猎物打死的故事。艾娃扮演的西班牙乡土女郎被好莱坞大老板挖掘，经过鲍嘉的调教成了大明星。她的穷习惯不改，喜欢光脚走路；她习惯于周旋在男人中间，靠美貌才艺往上爬，终于爬到了伯爵的身边，伯爵最终决定娶她为妻。


在新婚之夜，加德纳幸福地抱住了新郎，谁知道伯爵不动声色地告诉她自己已经不是男人了，是个活太监，只是利用她做个摆设！正值盛年的少妇哪能受得了这个，她竟然自作主张找了个野男人替着传宗接代，显然她不懂贵族对名誉看得比生命还重要！最后伯爵毫不犹豫地枪杀了她和那个倒霉蛋。


剧情很耸动吧，如果换个导演或许拍能成一部很好看的melodrama，可惜导演非要用旁观角度叙事，加了很多旁白、废了很多力气，显得特别累赘。尤其是旁白者还不光是鲍嘉，还有另外两个男人接盘旁白，所以为了转场，就把雨中下葬一个单一的场景重复了很多次。


本片的剧本其实是黑色电影的路数，但50年代的导演已经动则求变，尤其是彩色片的增多，再用黑色电影那一套就过时了。最早的彩色摄影机太笨重，运镜困难，所以镜头一般都不动，看上去显得笨重也是客观原因造成的。


艾娃·加德纳在现代观众的眼里也许不算是绝世美女了。她看起来太大只，又是一副大脸盘，已经不符合当代审美了。看到她我想起香港的林黛和台湾的葛兰也是这样的形象，没有尖下巴的女人在如今是做不了主角的。另外加德纳演的还是太硬，没有芭芭拉斯坦威克、贝蒂戴维斯等处理底层交际花角色的妖媚和俗气，所以最后的结局显得非常突兀。


8.2 

赤足天使 (1954)

影评(9)

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赤足天使/The Barefoot Contessa(1954)
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