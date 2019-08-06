这部电影是美国队长是演完复仇者联盟4，最新拍的电影吧！可以这么说，这完全是一部美国的主旋律电影。这部电影名《红海潜水俱乐部》，让我第一眼看以为是喜剧片，名字特像韩剧《澡堂老板家的孩子们》，哈哈。看了才知道是历史电影。

这部电影的背景我连听说都没有听说过，原来这部电影名也是这个事件最重要的地方。这个俱乐部原来就是转移犹太黑人的地点。男主就是美队的扮演者演的，是这个行动的队长，用他自己的人格魅力和人情关系骗来了几个本领高超的同伴一起完成了任务。我认为只要是一句话能概括的电影都不会是好电影吧！

其实故事本身应该是很好的，但是电影就是好平淡，感觉这个行动不是很难就成功了。其他那几个人感觉可有可无，比如说男主招募同伴的时候，感觉让观众都没有说服力就和男主一起去完成任务。还有这些同伴貌似通过和男主的谈话和行为感觉好厉害的样子，到了真正做任务的时候感觉啥才能都没有，然后也不知道自己要干啥，所有事情都是美队说了算。除了美队以外，其他人没有性格，太过脸谱化，不知道自己的定位，这样就使电影好普通，而且最致命的是这部电影没有男二号，没有女主角，这样电影更没有亮点了。

到了吐槽电影剧情的时候了，刚才我说了既然特工小分队的成员很厉害，然后没有用武之地，我认了！但是这个任务也没有难度呀，虽然剧情来回说这个任务好难，但是完成任务又很简单，这可以说是匪夷所思。假如剧情增加任务难度，会弥补人物角色的不足。

还有对于电影时长的吐槽，两个小时的电影，一句话就可以说清。美队大哥你拍这电影拍他有啥用呢？

美队感觉他才是全世界最难转型的男演员没有之一吧，不是说他演技不好，这部电影就他演技好。可能是美国队长这个角色太深入人心了，导致我看他所有的电影都像美国队长。除非像小李子一样变成了毁容级的身材长相，神一般的演技才算转型成功吧！