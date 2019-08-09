隔几天就要吃几片碳酸氢钠，有天按照说明吃了几片多维元素后，鼻子上起了两个大大的包。一切源于生活的压力。就像片子中穷人儿子那胸口的大石一样，终究还是砸在了自己的头颅上，血淋淋一地。还好，我不是他。还没有越界。还谈不到生死。

片中富人社长却是一个衣冠楚楚、冠冕堂皇的虚伪的人，用着双重标准，一面不让别人越过自己的“边界”，而另一面的自己却处处“越界”。嫁给他的老婆更是可怜，整个一傻白甜，啥不是，内外全休，只能依附于丈夫做一只富人圈里的“寄生虫”。她与老公之间的关系却是难以启齿的，同样遇到了见怪不怪的“中年危机”。彼此沟通不畅，感情淡漠，关系疏离。一切都是源于社会的压力，人性的悲哀——

有的傻白甜运气好，命好，不会遇到太多“天灾人祸”。可是，片中的富人老婆却没那么幸运。一个“韩国卖拐四人组”却抠开了她这个无知愚蠢的傻瓜蛋。不仅把她的家庭搞得一团遭。而且，还赔了丈夫的性命，丧失了幸福的家庭生活。本片，穷人看完，窝火生气。富人看完，更加窝火、担心，甚至恐惧。这就是荣获金棕榈大奖的韩国影片《寄生虫》。

导演选择了一个穷人家庭和一个富人家庭来进行对比说事儿。既给我们展现了韩国社会生活的风情画。又直观的告诉我们，贫富差距如此之大的社会问题。穷人只能活在地下，无论何时何地，富人都活在地上，悠哉快乐的生活。穷人怎样才能从地下来到地上？也许，这一辈子也就只能活在自己的白日梦里了——当然，结尾处，导演也是给了大众希望的，穷人儿子终于有了自己正确的“人生规划”，要浪子回头了，一切要步入正轨了。也许，有一天，儿子真的赚了大钱，买了那个豪宅大平层，父亲就真的能从“地下”来到“地上”了。可是，父亲终究还是逃不过法律的制裁的——我们也想当然的希望这一切不仅仅就是个梦！

看过奉俊昊的《杀人回忆》。很高级的一个片子，手法与《对一个不容怀疑的公民的调查》一片如出一辙。也许，正是因为《杀人回忆》的历练，才成就了他今时今日的地位。事实也证明，不论你以前拍的片子有多糟糕，坚持到底，好运就会降临到自己的头上。一部《寄生虫》便很随意的就封了神。

不是世界开始关注韩国电影。就《寄生虫》这部片子而言，已然达到了世界佳片的标准。给奥斯卡最佳外语片奖都是可以的。虽然，前一个小时的剧情铺垫有些冗长、拖沓。看着看着让你突然想离开。但是，从第二个小时开始，就把人心勾了回去，让你再也不想离开，深深的扎在了剧情里面，就像一剂猛药，直中你的要害，迷得你神魂颠倒！

下雨了，涨水了，穷人的家没了，都站在水里。而富人却住在大HOUSE里享受。这也是一种对比。“有味儿”这种看似司空见惯的事情却被导演拿来当成架构全篇重要矛盾冲突的武器实属另类。这事儿在中国导演心中是不屑于表达出来的。甚或是不愿意用这种事件来架构剧情的。这也是日韩导演与中国导演的区别之一。诸如，日韩导演喜欢表现“屁”“屎”“尿”“性变态”“乱伦”——而中国导演因为受到很多限制和自身对表现手法理解的不同，很少拿这些事情来架构剧情，说明主题。

全片深刻的揭露了当代韩国社会的种种阴暗面。涉及广泛，有政治、经济、教育、就业等方面问题。同时，在地下通道里，穷人爸爸与原女佣丈夫对话那个桥段给了三个隐喻的镜头。分别是伟人与名人的照片、避孕套、刑法丛书。这三个镜头的隐喻也强烈的说明寄生虫之所以寄生在地下通道里的原因和当寄生虫也是渴望有一天能够回到地上从而过富人生活却无能为力的悲哀。照片的镜头出现是隐喻也是反讽与暗示。同时，寄生虫无论如何也是要受到法律的制裁和接受人性摧残的悲惨命运的。全片结尾情节中，导演也批判了司法与医疗等部门的无能与玩世不恭。

富人的小儿子一直在画一种类似于毕加索的画。可是，只是像而已。其实，他画的是寄生在地下通道里的那个男人。是那个男人惊吓了他。所以小儿子才一直画他。可是，家人却反到荒唐的认为孩子是有画画天赋的。家人都认为小儿子变成了精神异常的孩子。根本不知道小儿子受过谁的惊吓。这也说明，一家人之间是缺乏沟通的。没有了沟通，没问清楚原为，反而认为自己的孩子得了某种精神异常疾病。这种剧情的安排就恰如其分的表现了一家人之间关系的疏离。

女儿在辅导老师的“调教”下，成为早恋的牺牲品。一切都那么平平常，一切也都那么随意。可是一切，也都是父母不知晓的情况下发生的。同时，与妈妈为了争一碗面而争吵也说明了母女之间的疏离关系。夫妻之间、父母与孩子之间、姐姐与弟弟之间都形成了不同程度的疏离，展现得非常细腻完整。节奏感很好。表达上与《美国丽人》一片很像。为批判人性的冷漠与自私进行了全方位立体式的论据说明，有血有肉。同理，穷人一家也是如此这般的展现——

所有导演都是“扒开伤口给人看”！有味儿，也就是身上的异味成了全片的噱头。也成了穷人与富人两个阶层之间矛盾冲突的导火索。正是因为富人的嫌弃，遭来了自身的杀身之祸。

穷人虽然穷，虽然做着欺诈的事情。可是，他们骨子里却有一种精神，一种骨气，一种尊严。这似乎是韩国人多少年由来已久的内心呐喊。虽然穷，可是有做人底线，有自尊。这种自尊谁都不能侮辱！也正是因为穷人一家要了这个所谓的尊严，所以才穷。

穷人要走正道赚钱，要低头，不然，如何赚钱，如何住大HOUSE？有时候就是要放弃尊严。要尊严，可是又欺诈，终究得不到真正的尊重；要尊严，不入正道，穷人一家如何能改变自身的命运？终将一辈子难以摆脱贫穷的命运！

富人虽然富。可是，富人中有太多的傻白甜式的人物，有太多自私冷酷的人物。他们对别人缺乏信任，缺乏沟通，不知道如何增进感情，维系良好的家庭关系。不知道如何处理与外人的关系。生活中遇到问题时同样手足无措，不知所已然。富人的无知与愚蠢导致了整个家庭的没落与衰败。富人富的可能仅仅是金钱而已。而富人往往缺乏的却是穷人身上拥有的博学与智慧。穷人物质上是匮乏的，精神上却是富有的。而富人却恰恰相反。这种寓意也是全片非常值得思辨的关键点。同时，穷人片刻侵占了富人的家园，最终却又失去的情节设置也有些许的“政治隐喻”——

要深刻，就得有死亡；要深刻，就得有纷争。这是亘古不变的真理。全片并没有太过华丽的手法。只不过是双时空插叙，双时空并置，梦境表达，左次三番的蒙太奇悬念设置，极具吸引力的代入感。全片在批判环节涵盖了当代韩国社会的各个领域阶层，涉及诸多人性层面。是一部全方位立体式的思辨、总结与观照的佳片。非常具有现实与教育意义。这部电影折射出来的思想内涵终将对韩国社会乃至整个人类社会造成强烈而深远的影响——

无论穷人还是富人，多一份包容与关爱，社会和谐了，人性美好了，大家才能共生共荣！

不要空做白日梦，努力规划正确的人生，从而创造幸福快乐的生活！

天若有情天亦老，人间正道是沧桑！

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金——

我们要不要学学摩斯密码？如果有一天，我们发现邻居家的某个灯在一闪一闪的时暗时亮。我们是否就可以断定那个屋子里的地底下就潜藏着某种寄生虫呢？其实，所有人都是寄生虫！请不要再啃噬我们的精神家园了！也许，只有对未来美好的憧憬才是我们共同的信仰——