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古天乐、张家辉、吴镇宇三大影帝同台竞技，谁的演技最炸裂？

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2019-8-13 17:34:06

我总觉得，如果要谈论演员的演技，不能单纯从他对某场戏、某个情绪的把控来做判断，而应该结合其所饰演的人物特点进行分析，综合人物性格特点与演员表现来衡量演技的好或不好。

但这样的表演即使拿捏得再好，也还是不如对角色吃得很透来得好。举凡好的演员，都是会熟读剧本，会深入去了解自己所饰演的角色特点，进而形成自己的理解，通过经验、方法、体验等表演方式实现对角色的刻画。

古天乐、张家辉、吴镇宇三位都是拿过“影帝”殊荣的演员，要评出一个“演技最炸裂”的，自然也得结合他们所饰演的角色特点来展开分析（有部分剧透）。

一、古天乐：饰演“井进贤”

1、人物特点

井进贤这个角色，算得上是这部电影里经历最为痛苦、性格最为复杂的一个角色。

为什么呢？

童年时期，他是非常擅于玩魔方的天才少年，有着很灿烂的笑容。

但因为从小无父无母，被孤儿院收养，其实就已经给他的成长制造了第一重创伤。紧接着，他为搭救自己的好友阿DEE（也就是成年后张家辉饰演的程滔），被人贩集团掳走，在极为残酷的环境下经受着身心的煎熬与训练。

等到好不容易有了自己的家庭、在警察部门得到了升迁，事业生活看似都很美满时，他还不得不接受着“人贩集团”的控制，甚至眼睁睁看着最爱的人死去！最后面对情义与生死的考验，他也必须做出选择。

这样一个角色，内心其实是有很多伤口的。童年缺失家庭之爱，少年经历残酷训练，成年备受监控，整个人生可以说是灰暗的，性格上也就有着很复杂的特点。外表看似冰冷严酷，内里却还存有善良的温度。承受着失去带来的巨大痛苦，承受着无法自由的巨大压力，还得披上一副伪装，在双重身份间寻找一种平衡。很累，很苦，很难。

2、表演重点

要刻画好“井进贤”这个角色，演员需要深入了解这个人物的成长经历，要对他所承受过的那些痛苦与煎熬加以感知。最好还能代入一些自己的经历，从而加深人物内心层面的感受。

而“井进贤”这个角色的表演重点，主要集中在人物内心那种“痛苦与艰难抉择”的演绎之上，需要演员有足够好的演绎能力。

3、演员表现

古仔也不是第一次塑造“内心痛苦”、“性格复杂”的角色了，早在他一举夺得金像奖影帝的《杀破狼·贪狼》里，就曾有过类似的表演。这次在演绎“井进贤”这个角色的过程中，自然也是拿捏得很娴熟。

外在形象上，古仔以一种不苟言笑的冷面方式，塑造出了角色身份需要的”正派”、“自私“、”不近人情“，不招同事喜欢，但又让人看不透。内在心理方面，古仔通过面部表情的细微抽动、眼神的变化，勾勒出这个角色的痛苦与留存的善良。

有一场戏特别让人印象深刻。

那就是他在亲眼看着自己的妻子被集团大佬干掉时，他那个绝望、悲痛又无奈无力的样子。一个成长过程中缺乏爱的人，好不容易遇见了自己爱的人，一起组建家庭，一起有了孩子，本应体验着生活的幸福。但身不由己，当自己的孩子被绑住，自己的妻子遭受生命威胁时，他的内心是非常焦急的。而在集团大佬杀害掉自己的妻子，自己眼睁睁看着最爱的人死去时，那种痛苦，大概心如刀割。

古天乐在演绎这场戏的时候，充分调动了自己的面部表情。首先是眼神，瞳孔放大，眼光里既包含了焦急，又写满了一种无奈的绝望。其次是眉头紧锁，将内心的担忧展现出来。而最牵动人心的，是他嘴唇的颤抖以及整个面部肌肉的抽动，将角色在那个情境下的状态表现得淋漓尽致，令人动容。

这一刻的表演，古仔的情绪拿捏得很好，足以令观众为这个角色产生共情。

还有那一幕他陷入自责与痛苦、差点举枪崩掉自己的短暂画面，同样展现了古仔的表演功底——这种表现角色内心备受困扰的独角戏，并不好演，但古仔却通过肢体语言完成了痛苦的流露。

可以说，“井进贤”这个角色在古天乐的演绎下，有了很浓的悲剧色彩，很有情绪感染力。

二、张家辉：饰演“程滔”

1、人物特点

相比于井进贤而言，程滔这个角色看起来要简单一些，但也没那么好处理。

他的童年也是有家庭缺失的，也经历过失去好朋友，多多少少，在其成长的过程中制造了疼痛。只是，因为他足够聪明和能干，在长大的过程中也相对走得顺一些。他有一个警察该有的正义感，也有一个朋友该有的人情味。他是上司眼中出色的干将，是同事眼中敬重师傅的好徒弟，是一名优秀的警察。

但在多年之后重新认出自己童年时期的好友时，他对兄弟情的看重，让他陷入了巨大的自责——因为他觉得井进贤的遭遇，是因为他造成的，那个被掳走的男孩，本该是他。所以，怀抱着这种自责或愧疚，他更为珍重这份兄弟情。因此，程滔这个人物的主要特点，就是正直、善良、有勇有谋、重情重义。

2、表演重点

要把“程滔”这个角色演好，其实也是有难度的。

他这个角色刻画的重点在于：你不能只是把那股善良正义的警察表面给演绎出来，还得把他重情重义的那种内心情感给传递出来。特别是在处理兄弟情这一点上，需要演员有足够细腻的拿捏。

3、演员表现

张家辉曾经也演绎过多个警察角色，对于这类角色可谓驾轻就熟了。

而他在本片中的表现，也的的确确有那种娴熟的质感。追车、奔牛、枪战等动作戏就不多说了，家辉哥都完成得很好，甚至有好几场戏演出了“酷帅感”——比如在西班牙某广场与反派杀手对决那场戏，家辉哥从容不迫的动作，运筹帷幄的气势，都让这个角色魅力大增。

他把“程滔”那种善良、正义且机智的感觉给演出来了，结尾与大反派通过电话做心理对决的那段戏，自信而从容，令角色本身大放异彩。

而他的表演最为值得称道的，便是他把那种重情重义的内心情感表现得恰到好处。从他得知井进贤是自己多年以前的好兄弟时，那种兴奋又自责的感觉；到最后他与井进贤面临生死决别时，那种悲伤又坚定的情绪，都很能给观众带来感动。

印象最为深刻的一场戏，是他对着井进贤说：“这么多年来，你是怎么度过的？”那场戏。

这是整个故事行将结束的一段戏，也是最能调动观众情绪的一段戏。在这段戏里，张家辉饰演的程滔与古天乐饰演的井进贤各自身受重伤，相互对视的交流，其实已是生死决别。因为知道了井进贤的经历，程滔这个角色既有自责又有关怀，他觉得是因为自己才让井进贤经历了这残酷的人生；同时他又出于兄弟之情，希望井进贤能够摆脱那些困境，重归于正常的生活。

张家辉在演绎这场戏的时候，主要还是靠眼神戏（图片无法完整体现，但电影里有几幕特写），他的眼神直视着井进贤，眼含泪水，充满情感。同时他又通过手部那种竭尽全力抓住好兄弟的肩膀这一肢体动作，诠释着内心的不舍。透过这种自责与关怀的情感表达，很好地体现了程滔这个角色的重情重义，也加重了两个角色最终结局的悲伤色彩。

三、吴镇宇：饰演“叶志帆”

1、人物特点

严格来讲，“叶志帆”这个角色不是一个很重点的角色，戏份也比前面两位要少很多，但他却是一个不可或缺的角色。

影片对他的勾勒不算多，所交代的背景也不算多，直接呈现给我们的，就是一个很信任下属、很注重情义的警司。他深处要职，可能不需要奔赴一线去拼命，却需要顾全整体局面，尤其要照顾到自己的下属。他身为上司，要有成熟的思考，有平稳的心态，也要有敢于做决定的胆量。

所以，“叶志帆”这个人物的特点大概集中在“成熟稳重”、“信任他人”、“敢于担当”、“重情重义”这几个点之上。

2、表演重点

演绎“叶志帆”的重点在于如何把那种信任下属、保护下属、注重情义的“好大哥”的感觉给表现出来。演得不好，这个角色的份量就彻底变得无足轻重；演得好，则可以成为两大男主之外的又一个叫人喜欢的角色！

3、演员表现

毫无疑问，吴镇宇在塑造“叶志帆”这个角色的过程中，真有一种“四两拨千斤”的感觉。

也许他的戏份没有那么的足，能够发挥的空间没有那么的大，但却足以令观众记住他。在演绎“叶志帆”这个角色的时候，吴镇宇既展现了他朴实可爱的一面（比如生日会上玩蛋糕那一幕），又展现了他护犊子心切的“好大哥”的一面（比如和上司争论，宁愿自己担当责任，也要信任下属的那段戏），更展现了他重情重义、触人心弦的一面（比如得知程滔失踪后问责古天乐时瞬间落泪那场戏）。

而最体现吴镇宇好演技的一幕戏，是在长沙湾熟食市场那场三人合力对抗杀手的戏。那个时刻，身为两位心爱下属上司的叶志帆，知道了真实情况，却又不得不面临拔枪相向的境地。这个角色的内心其实有震惊、有担心更有难舍的痛苦。

注意看的话，吴镇宇在刻画这一刻的角色时，眼睛是红的，里头是有泪花的，整个表情呈现出一种痛苦模样，极具感染力。

吴镇宇在描绘这个角色可以说，吴镇宇的表演完全称得上是“顺手拈来”一般，将“叶志帆”这个本来发挥空间不大的角色，愣是演成了海报的“C位”。

综上，是根据角色人物展开的对演员表演的分析（不一定全面，欢迎补充）。再来回答“古天乐张家辉吴镇宇三大影帝齐聚《使徒行者2》，谁演技最炸裂？”这个问题，答案大概是这样：

整体而言，吴镇宇的角色可发挥的空间相对没那么高，但他演得游刃有余，不愧是影帝。古仔的人物性格最为复杂，表现难度也最高，整体表现很好，但有些戏份难免有些用力过猛——比如和张家辉的几场对手戏，古仔的整个表情与形体都要收很多，仿佛处在一种绷紧的状态，显得硬一些；而张家辉则放松许多，眉眼之间更为从容，面部肌肉更为松弛，整个人的状态是娴熟自如的，就显得更自然一些。

而张家辉的角色性格就像前面提到的那样，看似简单实则也不轻松，表演难度也不低，他都拿捏得很好，将“程滔”这个角色演绎得深入人心。

所以，如果非要给一个“演技最炸裂”的选择（而“最炸裂”的意思如果是指“最好”的话），我个人会更倾向于选择张家辉。其实我们在看这部电影的时候也能很容易的感受到，张家辉的戏似乎都有一种“很自然甚至很轻松”的感觉。这，其实就是一种娴熟，一种好表演的体现。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。

标签： 古天乐(420) 张家辉(167) 使徒行者2(2)

6.9 

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