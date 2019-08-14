爆笑不断！《愤怒的小鸟2》是怎么制造欢乐的？

彻底服了。

谁能想到，一个玩法非常简单的游戏，竟然可以连续被改编成两部电影，并且一部比一部好？！

举凡从2009年开始有接触过手机游戏的玩家，大概不会对《愤怒的小鸟》这款游戏感到陌生。作为一个风靡全球的爆款IP，《愤怒的小鸟》原作游戏曾创下过“最快突破一亿下载量”的吉尼斯世界纪录，并且在近十年间收获了40多亿下载量，缔造了游戏界的佳绩。

游戏IP取得了巨大的成功，吸引了影视出品方的兴趣。



2016年，《愤怒的小鸟》同名电影率先在芬兰（这款游戏的制作方Rovio总部在芬兰）上映，随后在中国的表白日（5月20日）登陆各大影院，成为当时最轻松的一部电影。第一部《愤怒的小鸟》最终在全球斩获3.5亿美元的票房，豆瓣也有7.1的评分，可谓是票房与口碑双赢。

很多玩家认为游戏版《愤怒的小鸟》是一款“解压游戏”，而电影版则同样是一部能够给观众制造欢乐的“解压电影”。如今，即将上映的《愤怒的小鸟2》趣味性与娱乐性升级，已经获得了海外媒体的高度评价，口碑爆棚。在知名影评网站“烂番茄”上，《愤怒的小鸟2》一开分就获得了88%的新鲜度，暂居游戏改编电影的评分榜首！

点映场看的时候，就注意到全场观众爆笑不断，确确实实是一部笑点密集的“解压电影”。结合影片故事当中的“冰岛”元素以及全程欢笑不断的喜剧元素，真的就像海报上概括的那样，是“今年最消暑”的电影。

我在看完电影之后的交流环节着重提到了影片的“趣味性”：在我看来，《愤怒的小鸟2》之所以能让观众全程爆笑不断，靠的不单单是胖红、炸弹黑、飞镖黄、“捣蛋猪”雷纳德等角色形象的“可爱萌”，而更多是靠影片对笑点的铺陈设计与细腻表现。



其实在故事层面，《愤怒的小鸟2》所讲述的故事并不复杂，甚至对于阅片量较高的观众而言，影片的故事打从一开始就能猜到最后的剧情发展。因为它在游戏IP的基础之上，简洁高效地运用了好莱坞经典故事的模板：从“遭遇危机到携手处理危机再到最后的大团圆结局”，整个剧情线清晰而紧凑，能够带来酣畅淋漓的观感——这对于观众是极为友善的，男女老少都能轻松体会到电影的故事内容。

那么问题来了：如何在一个简单的故事基础上吸引观众并给观众带来欢乐的体验呢？

以导演图鲁普·范·奥尔曼为主的创作团队是这样做的：



一、在角色形象上做升级



很多观众之所以对《愤怒的小鸟》这个IP心生好感，很大程度上就是因为对“胖红”、“炸弹黑”、“飞镖黄”、“捣蛋猪”、“无敌神鹰”等角色形象的“眼缘”特别好。这种好的“眼缘”离不开每一个角色形象自带的“可爱”感——尤其是第一主角“胖红”那胖乎乎、毛茸茸且略显呆萌的形象，有一种“人见人爱”的魅力。

到了《愤怒的小鸟2》里，主创团队不仅在技术层面上升级了每一个角色形象的外在质感：仔细看就能发现，每一个角色的毛发细节和色彩表现都做得更好了，比如“飞镖黄”拉睫毛那一幕，就充分展现了技术上的升级；

还在人物设定层面新增了两个重要的“女性”形象——天才少女“炫舞银”和女强鹰“冰女王”。这两个角色的融入，丰富了影片的角色，更丰富了影片的情感表达，她们肩负起了通过影片传递爱情的重任。

角色形象上的升级，大大加强了《愤怒的小鸟2》整体的热闹感与丰富度，使得影片制造的欢乐氛围更加浓郁。

二、在故事设定上创新



就像前面提及的那样，片中增加了两个“女性”角色，各自承担了对两份爱情的表达重任。



“胖红”与“炫舞银”从初初见面时的“不太匹配”到经历一番协同作战之后的“牵手相爱”，完成了一条相对纯粹且甜美的爱情线。而“无敌神鹰”与“冰女王”则通过水火不容的矛盾到冰释前嫌的和解，完成了另一条相对成熟但坎坷的爱情表达。

两条爱情线的铺陈设计，令整部影片原本只是“猪鸟合璧，共同对抗外敌拯救各自岛屿”的故事设定有了更为温柔动人的特质。主创团队恰到好处地运用了这种情感表达，还与影片的喜剧元素融合在一起，使得影片在畅快欢笑之余，也有抵达观众内心的感动时刻。

值得一提的是，影片还设置了另外一条小支线：三只小鸟宝宝为追寻蛋蛋而展开了一趟冒险之旅，最后又巧妙地融入到了故事结局时的高潮戏部分，为影片添加了最大的“萌点”——光是看她们三只小宝宝的模样，就会喜欢得不行。

三、在喜剧层面融入丰富的幽默感

毫无疑问，大量的喜剧元素与搞笑设计，是《愤怒的小鸟2》能够制造欢乐的核心原因。



其实在第一部的时候，搞笑就是影片的核心观感。而到了现在的第二部，搞笑也得到了升级，喜剧表现手法不再拘泥于桥段的设计，而是融到了更多的细节里。我个人的观感是，那些有可能一闪而过的细节设计，真的太用心了，一旦被观众注意到，真的就像挖到宝一般，能够体会到其中的乐趣。



比如雷纳德跑到胖红家，然后被胖红绑住那一瞬间，它发出的是一声猪叫，而不是配音的人类嚎叫。比如镜头划过海豹与狗狗的餐桌对坐时，还能看到一本书名叫《摘金鸟缘》（和另一处提到的”伊森“以及用绳索倒挂着潜入基地的画面，都可以理解为是对《碟中谍》与《摘金奇缘》等电影的致敬）。还有小小猪上完厕所出来那副窘迫尴尬的神情，简直妙到毫巅，令人忍俊不禁！

这种细节部分的设计与表现，是整部影片搞笑的重要基础，正是因为有了这样的细节，才让更多的喜剧对白、喜剧桥段充满了乐趣。

而影片也在设计和表现诸多搞笑的梗之余，还融入了不少对流行文化的表现：比如斗舞那段戏呈现出来的就是对霹雳舞的文化呈现，前面胖红与炫舞银的初次见面就是典型的”8分钟约会“，而影片的配乐又大量融入了摇滚歌曲与流行歌曲，使得影片不但显得更为丰富多彩，还能勾起不少观众的情怀回忆。

我个人印象最深的有两场戏：



一场是“木马鹰”小分队在洗手间偷门禁卡这一段，便将角色矛盾与喜剧冲突制造得恰到好处。那种嘘嘘时提防着别人偷看的神情，居然在一只强壮的鹰脸上展现得惟妙惟肖，令人会心一笑。而“木马鹰”小分队协同合作的动作细节，飞镖黄喷水的画面，”木马鹰“笨拙的动作等等，都大大丰富了喜剧效果，真是让人爆笑不已。

另一场就是”斗舞“了，虽然前后展现的时间并不多，但却充分调动了肢体动作的喜剧魅力，配合音乐与霹雳舞文化，这个段落呈现出来的”笑果“也是十分浓郁。看着一群鹰在那里跳舞的场面，大概都是会笑出声的。

可以说，《愤怒的小鸟2》配得上”欢乐源泉“的形容，它的笑点密集，幽默感丰富，足以让每一个观众收获欢乐轻松的观看体验。它对细节的的雕琢，是它值得被观众欢乐对待的重点原因。

《愤怒的小鸟2》这股“欢乐源泉”浇灌到我们的心田，会让我们笑出声，而它最后的情感处理，则又会让我们备受感动。



就像前面提到过的那样，整部影片不单单有搞笑和卖萌，而是融入了足以触人心弦的情感表达。”胖红“与”炫舞银“，”无敌神鹰“与”冰女王“，他们诠释了爱情的美好动人之处；而整个团队，包括三个小鸟宝宝的团队，猪鸟合璧的协作，又都展现了团队协作的力量；还有胖红本身自我认知的过程，则勾勒出了一种成长的意义。

还有啊，非常值得重点提及的是：《愤怒的小鸟2》这次的配音卡司很强大，不仅有为“胖红”配音的杰森·苏戴奇斯等原班人马，以及《权力的游戏》中的“小恶魔”彼得·丁拉基和《冰雪奇缘》中的“雪宝”乔什·盖德等前作配音继续回归，更有“麻辣鸡”妮琪·米娜的惊喜加盟！更为令人惊讶的是，片中的小鸟宝宝的配音，居然有“神奇女侠”盖尔·加朵的大女儿和妮可·基德曼的两个女儿参与其中，实在是可爱至极。

​同时，主题曲《最好的一天》则由“钱婆” Kesha演唱，这首歌动感轻快，好听到想抖腿。由此也不难看出，影片的音乐品味都和电影气质十分契合，能够带来一场特别舒适的观影感受。

总之，如果说《哪吒之魔童降世》是今夏最“燃”的一部动画电影，那《愤怒的小鸟2》就可以称得上是最“爽”的一部动画电影，完全可以为观众带来欢乐，值得一看！



PS：文字为作者原创，图片均源于网络。



