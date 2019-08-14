网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>爆笑不断！《愤怒的小鸟2》是怎么制造欢乐的？

爆笑不断！《愤怒的小鸟2》是怎么制造欢乐的？

加入收藏

2019-8-14 13:28:49

彻底服了。

谁能想到，一个玩法非常简单的游戏，竟然可以连续被改编成两部电影，并且一部比一部好？！

举凡从2009年开始有接触过手机游戏的玩家，大概不会对《愤怒的小鸟》这款游戏感到陌生。作为一个风靡全球的爆款IP，《愤怒的小鸟》原作游戏曾创下过“最快突破一亿下载量”的吉尼斯世界纪录，并且在近十年间收获了40多亿下载量，缔造了游戏界的佳绩。

游戏IP取得了巨大的成功，吸引了影视出品方的兴趣。

2016年，《愤怒的小鸟》同名电影率先在芬兰（这款游戏的制作方Rovio总部在芬兰）上映，随后在中国的表白日（5月20日）登陆各大影院，成为当时最轻松的一部电影。第一部《愤怒的小鸟》最终在全球斩获3.5亿美元的票房，豆瓣也有7.1的评分，可谓是票房与口碑双赢。

很多玩家认为游戏版《愤怒的小鸟》是一款“解压游戏”，而电影版则同样是一部能够给观众制造欢乐的“解压电影”。如今，即将上映的《愤怒的小鸟2》趣味性与娱乐性升级，已经获得了海外媒体的高度评价，口碑爆棚。在知名影评网站“烂番茄”上，《愤怒的小鸟2》一开分就获得了88%的新鲜度，暂居游戏改编电影的评分榜首！

点映场看的时候，就注意到全场观众爆笑不断，确确实实是一部笑点密集的“解压电影”。结合影片故事当中的“冰岛”元素以及全程欢笑不断的喜剧元素，真的就像海报上概括的那样，是“今年最消暑”的电影。

我在看完电影之后的交流环节着重提到了影片的“趣味性”：在我看来，《愤怒的小鸟2》之所以能让观众全程爆笑不断，靠的不单单是胖红、炸弹黑、飞镖黄、“捣蛋猪”雷纳德等角色形象的“可爱萌”，而更多是靠影片对笑点的铺陈设计与细腻表现。

其实在故事层面，《愤怒的小鸟2》所讲述的故事并不复杂，甚至对于阅片量较高的观众而言，影片的故事打从一开始就能猜到最后的剧情发展。因为它在游戏IP的基础之上，简洁高效地运用了好莱坞经典故事的模板：从“遭遇危机到携手处理危机再到最后的大团圆结局”，整个剧情线清晰而紧凑，能够带来酣畅淋漓的观感——这对于观众是极为友善的，男女老少都能轻松体会到电影的故事内容。

那么问题来了：如何在一个简单的故事基础上吸引观众并给观众带来欢乐的体验呢？

以导演图鲁普·范·奥尔曼为主的创作团队是这样做的：

一、在角色形象上做升级

很多观众之所以对《愤怒的小鸟》这个IP心生好感，很大程度上就是因为对“胖红”、“炸弹黑”、“飞镖黄”、“捣蛋猪”、“无敌神鹰”等角色形象的“眼缘”特别好。这种好的“眼缘”离不开每一个角色形象自带的“可爱”感——尤其是第一主角“胖红”那胖乎乎、毛茸茸且略显呆萌的形象，有一种“人见人爱”的魅力。

到了《愤怒的小鸟2》里，主创团队不仅在技术层面上升级了每一个角色形象的外在质感：仔细看就能发现，每一个角色的毛发细节和色彩表现都做得更好了，比如“飞镖黄”拉睫毛那一幕，就充分展现了技术上的升级；

还在人物设定层面新增了两个重要的“女性”形象——天才少女“炫舞银”和女强鹰“冰女王”。这两个角色的融入，丰富了影片的角色，更丰富了影片的情感表达，她们肩负起了通过影片传递爱情的重任。

角色形象上的升级，大大加强了《愤怒的小鸟2》整体的热闹感与丰富度，使得影片制造的欢乐氛围更加浓郁。

二、在故事设定上创新

就像前面提及的那样，片中增加了两个“女性”角色，各自承担了对两份爱情的表达重任。

“胖红”与“炫舞银”从初初见面时的“不太匹配”到经历一番协同作战之后的“牵手相爱”，完成了一条相对纯粹且甜美的爱情线。而“无敌神鹰”与“冰女王”则通过水火不容的矛盾到冰释前嫌的和解，完成了另一条相对成熟但坎坷的爱情表达。

两条爱情线的铺陈设计，令整部影片原本只是“猪鸟合璧，共同对抗外敌拯救各自岛屿”的故事设定有了更为温柔动人的特质。主创团队恰到好处地运用了这种情感表达，还与影片的喜剧元素融合在一起，使得影片在畅快欢笑之余，也有抵达观众内心的感动时刻。

值得一提的是，影片还设置了另外一条小支线：三只小鸟宝宝为追寻蛋蛋而展开了一趟冒险之旅，最后又巧妙地融入到了故事结局时的高潮戏部分，为影片添加了最大的“萌点”——光是看她们三只小宝宝的模样，就会喜欢得不行。

三、在喜剧层面融入丰富的幽默感

毫无疑问，大量的喜剧元素与搞笑设计，是《愤怒的小鸟2》能够制造欢乐的核心原因。

其实在第一部的时候，搞笑就是影片的核心观感。而到了现在的第二部，搞笑也得到了升级，喜剧表现手法不再拘泥于桥段的设计，而是融到了更多的细节里。我个人的观感是，那些有可能一闪而过的细节设计，真的太用心了，一旦被观众注意到，真的就像挖到宝一般，能够体会到其中的乐趣。

比如雷纳德跑到胖红家，然后被胖红绑住那一瞬间，它发出的是一声猪叫，而不是配音的人类嚎叫。比如镜头划过海豹与狗狗的餐桌对坐时，还能看到一本书名叫《摘金鸟缘》（和另一处提到的”伊森“以及用绳索倒挂着潜入基地的画面，都可以理解为是对《碟中谍》与《摘金奇缘》等电影的致敬）。还有小小猪上完厕所出来那副窘迫尴尬的神情，简直妙到毫巅，令人忍俊不禁！

这种细节部分的设计与表现，是整部影片搞笑的重要基础，正是因为有了这样的细节，才让更多的喜剧对白、喜剧桥段充满了乐趣。

而影片也在设计和表现诸多搞笑的梗之余，还融入了不少对流行文化的表现：比如斗舞那段戏呈现出来的就是对霹雳舞的文化呈现，前面胖红与炫舞银的初次见面就是典型的”8分钟约会“，而影片的配乐又大量融入了摇滚歌曲与流行歌曲，使得影片不但显得更为丰富多彩，还能勾起不少观众的情怀回忆。

我个人印象最深的有两场戏：

一场是“木马鹰”小分队在洗手间偷门禁卡这一段，便将角色矛盾与喜剧冲突制造得恰到好处。那种嘘嘘时提防着别人偷看的神情，居然在一只强壮的鹰脸上展现得惟妙惟肖，令人会心一笑。而“木马鹰”小分队协同合作的动作细节，飞镖黄喷水的画面，”木马鹰“笨拙的动作等等，都大大丰富了喜剧效果，真是让人爆笑不已。

另一场就是”斗舞“了，虽然前后展现的时间并不多，但却充分调动了肢体动作的喜剧魅力，配合音乐与霹雳舞文化，这个段落呈现出来的”笑果“也是十分浓郁。看着一群鹰在那里跳舞的场面，大概都是会笑出声的。

可以说，《愤怒的小鸟2》配得上”欢乐源泉“的形容，它的笑点密集，幽默感丰富，足以让每一个观众收获欢乐轻松的观看体验。它对细节的的雕琢，是它值得被观众欢乐对待的重点原因。

《愤怒的小鸟2》这股“欢乐源泉”浇灌到我们的心田，会让我们笑出声，而它最后的情感处理，则又会让我们备受感动。

就像前面提到过的那样，整部影片不单单有搞笑和卖萌，而是融入了足以触人心弦的情感表达。”胖红“与”炫舞银“，”无敌神鹰“与”冰女王“，他们诠释了爱情的美好动人之处；而整个团队，包括三个小鸟宝宝的团队，猪鸟合璧的协作，又都展现了团队协作的力量；还有胖红本身自我认知的过程，则勾勒出了一种成长的意义。

还有啊，非常值得重点提及的是：《愤怒的小鸟2》这次的配音卡司很强大，不仅有为“胖红”配音的杰森·苏戴奇斯等原班人马，以及《权力的游戏》中的“小恶魔”彼得·丁拉基和《冰雪奇缘》中的“雪宝”乔什·盖德等前作配音继续回归，更有“麻辣鸡”妮琪·米娜的惊喜加盟！更为令人惊讶的是，片中的小鸟宝宝的配音，居然有“神奇女侠”盖尔·加朵的大女儿和妮可·基德曼的两个女儿参与其中，实在是可爱至极。

​同时，主题曲《最好的一天》则由“钱婆” Kesha演唱，这首歌动感轻快，好听到想抖腿。由此也不难看出，影片的音乐品味都和电影气质十分契合，能够带来一场特别舒适的观影感受。

总之，如果说《哪吒之魔童降世》是今夏最“燃”的一部动画电影，那《愤怒的小鸟2》就可以称得上是最“爽”的一部动画电影，完全可以为观众带来欢乐，值得一看！

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。


标签： 愤怒的小鸟2(4)

愤怒的小鸟2 (2019)

影评(6)

收藏(101)

愤怒的小鸟2/The Angry Birds Movie 2(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6246266/blog/8196513/
--------------------
对好电影保持谦卑，对烂电影坚持彪悍http://weibo.com/happymuyi

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

479268名成员9796个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 