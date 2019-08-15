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《加油，你是最棒的》又笑又虐 真实生活感看哭网友

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2019-8-15 23:25:31

 

　　全民加油能量剧《加油，你是最棒的》正在湖南卫视热播，早前剧情轻松励志、富有生活烟火气，得到一致好评。本以为是个可以轻松消暑的剧，没想到不按套路出牌，剧情突然严肃伤感起来，带动网友跟着剧中人物又哭又笑。#加油你是最棒的又笑又虐#也登上热搜，网友甚至喊话要“小加油”挺住，要继续乐观，继续折腾。

 

　　热度爆了！ 杠精男主带出“史上最话痨观众”

 

 

　　《加油，你是最棒的》收视成绩十分亮眼，开播以来收视保持领跑、持续破一，8月12日CSM59城收视达1.29%。网络平台讨论量持续增长，腾讯视频播放量突破3亿。

 

　　更难得的是，《加油，你是最棒的》能引来网友真情实感得讨论。微博话题#电视剧加油你是最棒的#阅读量突破30亿，三个主话题累计阅读量超55亿，讨论量近600万，是同档期剧集的4倍；豆瓣评论人数3.7万，短评破万，被指“这部剧总能在某个地方让你有突然感慨”。

 

 

　　《加油，你是最棒的》虽然讲的是演艺圈的追梦故事，但却是实实在在的生活剧。郝泽宇（邓伦饰）是演员，也有着普通人的小毛病。比如关心身边的人却不知如何表达，甚至越亲近，越是嘴上不饶人，说福子（马思纯饰）“只有重，没有要”，说福子爸（韩童生饰）“行走的大罐心灵鸡汤”。甚至网友在弹幕中自嘲，“大概是被郝泽宇这种杠精男主带偏了，这一届观众也都是话痨。”

 

 

　　真实哭了！如何才能学会与重要的人告别

 

　　滕丹是剧情推进的重要线索，滕丹的死也是剧情由笑到虐的关键转折。尽管此前郝泽宇不理解为什么滕丹突然与他解约，但作为曾陪伴郝泽宇十年的人，见证了他的高光时刻和人生低谷，内心地位不言而喻。

 

　　眼看生活即将走向正轨，生活却反手将郝泽宇再次推入谷底，他无法面对滕丹的死，滕丹留给他的遗书也没有拆开扔在一旁，躲进衣柜借酒浇愁。更令福子担心的是，郝泽宇参加滕丹葬礼取下遗照微笑的照片被网友解读为“是郝泽宇逼死了滕丹”，负面声音铺天盖地，甚至被人肉搜索。看到郝泽宇这般消沉，不禁让人有点想念过去那个见谁怼谁的杠精男主。

 

　　住进福子家的郝泽宇，突然失踪，最终在滕丹的公墓被找到，福子声泪俱下地要跟郝泽宇掷硬币，要么回家，要么再也不管郝泽宇，任他自由。而在福子的温暖下，郝泽宇也拆开了滕丹的遗书，放声痛哭，学会与生命中重要的人告别，就要活出她期待的样子。邓伦的这一场哭戏也演技爆发，感染追剧粉丝真实落泪。

 

　　《加油，你是最棒的》敢于在轻松励志的基调中铺陈“死亡”议题，不是为虐而虐，而是希望给观众一个换位思考的机会。人生旅程中，要如何珍惜身边人才能不留遗憾，要如何学会告别面对新的人生，这是追求梦想以外的另一层社会意义。

 

　　播出过半，《加油，你是最棒的》让人猜得到开头，猜不到结尾，愈发上头。之后的剧情中，学会告别的郝泽宇是否可以因祸得福，顺利迎来事业的翻红？而“草台班子”又是否能拿出“经纪人的自我修养”，打好接下来的仗？“郝有福气感情戏”又会在何时更进一步？持续锁定湖南卫视金鹰独播剧场，静待“起风了”。

 

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