看完这部电影实在是无感，题材是很好的，但是这个导演的能力不足，第一次拍灾难片。虽然煽情但是未免太多桥段就是故意的。一个香港导演为啥都用大陆演员呢，假如男主或者男二是一名香港男演员的话会好一些吧！

这部电影刚上映的时候豆瓣上了7分，我以为会挺好看的，过了几天现在已经6点多分了。我相信豆友的眼睛是雪亮的。我看电影发现只要是豆瓣给及格线的话就意味着能看，8分以上是好看，9分以上没准会是经典。真没准，这部电影有可能有水军。

言归正传，我们来一起看看为啥我这么说。先讲剧情，我一直认为电影最重要的是故事然后才是剧情，当然细节也很重要。其实这个故事是很好的，消防题材的电影是中国大陆谁也没有拍过的题材，但是还是浪费了好题材，这就和剧本有很大关系。感情线与主线故事来回穿插这就让人看得没意思，而且都是顺序仿佛小学生在写一部几百字的记叙文，一点没有出彩的地方。感情线我认为也没有让我感动，反而拖沓了整部电影的节奏。其实细节做的挺好的，没有明显的漏洞，但是前面说了所谓的套路太多感觉不够真诚，甚至有些感情绑架，就是煽情过多导致泛滥。让我一点感动都没有。

关于电影时长的问题，这部电影足足有两个小时，其实我认为缩短到一个半左右的话会比这样好看，尤其是是把副线故事缩短，主线故事节奏变快，会很好。

关于特效，其实讲真的还不错，没有什么大的瑕疵，但是整体来说也很平常的特效，感觉有些细节恍惚，其实完全可以请美国或者韩国的特效团队来做特效，一定比这做的好。

让人感觉最没趣的就是音效，感觉几乎都一样，一点新意都没有，让观众都没有共鸣。所谓电影不是故事完整就是好电影，而是一场光·声·影的视觉盛宴这才是一部好电影。

这部电影的台词也被熊熊烈火烧没了吗？台词仿佛消失了，还有也没有出彩的台词，让人记住的台词，假如用当下最流行的话，哪里有岁月安好，只是有人替你负重前行，这样电影一定会提升一个等级。就和写文章一样主题不明确的话就意味着很平淡。

一部好电影的关键和决定性是演员，吐槽一下男女演员，可以这么说，整部电影中就没有一个演技超级好的，尤其是男主男二的演技。男一黄晓明好多人说晓明哥在这里面演技很好，其实并没有，是因为黄晓明之前的演技太烂了，这部电影发挥一般，导致给观众的假象。还有男二杜江的演技还不如黄晓明了，尤其是他们两人在一起的对手戏让我看的出戏。还有女主谭卓在这部电影中存在感极低，还不如杨紫呢？欧豪我发现也是90后演员的通病，面瘫版的演技，自以为是的感觉，导致所有角色都一个样。反而演这个小男孩的最出彩，这是多么丢人的事情，新生代，中生代，甚至是老生代演员还不如一个七八岁从来没有学过表演的小男孩。可见这部电影的剧本出现很大问题。

结合我的亲身经历，他们是消防武警属于解放军，这个方面我还是有发言权的，毕竟我也是名退伍老兵。这样有些剧情就不符合军队的具体情况了。我来普及一下，一开始杜江饰演的排长训第二年即将退伍的老兵，这在现实中不存在的，我当时还有几个月退伍的时候早就飘了。还有关于黄晓明饰演的连长休假问题，好像连长也只能用自己年假来回家而且不是想回就回的。还有感情线，杨紫饰演的连长与欧豪饰演的三期士官的爱情，这在现实军队生活中是不可能发生的，尤其是还在一个部门，这在军队是禁止的。再说军队是很注意军衔等级的。连长一定不会找士官结婚的，尤其是女干部只会和自己同级军衔或者比她本人职位还要高的男人结婚。这毕竟是电影，可是提前把这些小细节编剧去军队消防队体验一下的话会使剧本变得真实。

我们中国电影现在是最好的时代，各种题材都出现了，只能说现在是电影大国，而距离电影强国还离得很远。这就需要我们去学习其他国家的电影精髓，这样才能真正打造出我们中国自己的灾难片，自己的英雄！