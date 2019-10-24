《苏黎世情缘》：你是如何理解恋人未满的长存友情关系？

关注《苏黎世情缘》这部电影缘于一位文艺女青年的推荐，理由并不因好看，而是想让我谈谈对影片的感想。

我从百度百科获知，苏黎世是瑞士联邦最大的城市，也是欧洲最富有的城市之一，影片里那清爽干净的景物衬托，无疑是浪漫邂逅之地。“情缘”二字在观影后回味一番，才意识到仅表达了“爱的缘分”。

男主角丹尼尔告别西班牙老家，独自来到苏黎世的豪华餐厅当西餐厨师，老板托马斯安排了热菜主厨雨果作为指导，另遇见了迷人的侍酒女汉娜，丹尼尔不自觉地若有所思，汉娜是单身的吗？稍作试探后，汉娜竟然主动给丹尼尔刷上火花，爱情就这样开始了？……很遗憾，他们最终没有在一次，甚至连“情侣”关系也搭不上。

丹尼尔只是这场“情缘”里的一男性视点，中心是围绕着女主角汉娜展开的。

同处工作场所，汉娜与身边三个男人都发生了故事：成为店老板托马斯的情人（小三），与年轻帅气的主厨雨果保持着肉体关系，直至丹尼尔的出现，与之开了一段暧昧情缘。初感悟，就能粗暴地给出一个形容：女主“婊”，男主“备胎”。

但如果只得出这结论，恐怕影片是白看了，这个关键点需要理解：他们为何会在一起，却又为何不能在一起？

丹尼尔是个有实力的好厨子，人设上应该不算很帅，身高也劣势。他到访苏黎世之前，与女友伊娃的关系不太稳（冷静期），在他迷茫的时候，打电话找伊娃聊天，却被对方婉拒。伴随与汉娜深入交流接触，明确自己心意，才直白与伊娃正式分手。

在我看来，比较同类影片的男主角，丹尼尔的耐性强些了：他能果敢大胆表白爱。

丹尼尔与汉娜相识不久，很快培养出默契，互相谈心取暖，场景温馨写意。尤其一幕：在幽静的凌晨街道上，他边走边打电话给卧床的汉娜口述了一道温暖又寂静的风景画面，深深触动了汉娜，那是只有“同频”才会体会的欣喜吧，他俩性格非常般配，本该成一对的。

面对不寻常的异性突然从你生活中冒出，并且占满了你的内心，你会是丹尼尔这种状态吗：愉悦，乐滋滋，但又困惑，因为汉娜属于非单身状态。

托马斯的存在，是丹尼尔与汉娜之间的最大隔阂。

那么，丹尼尔与汉娜是真心相爱的吗？我天真地以为该“肯定”回答，然而，汉娜的告白很决断地“否定”了。

汉娜是主动放弃了丹尼尔，她的话语里表达出：就时间原则上，是对托马斯先付出了爱，所以不能接受丹尼尔，即使对丹尼尔有触动，但仍然坚持继续当托马斯的情人，这是非常无理又任性的抉择。

作为观众的我，直面汉娜对托马斯的不伦爱恋，我真的很想替丹尼尔蹦一句：“你到底喜欢他的什么？”但如果问出这种直男语录，貌似必定“自杀式出局”。

汉娜对托马斯的爱近乎执念，或从两位厨师身份侧视，托马斯事业有成、性格凌厉、对餐饮要求标准，能受业界认可，但婚姻不和谐。相比下，丹尼尔各方面还是像个“小男孩”。

爱情，很难理性地解释通透，有人喜欢舒心随心，也有人经常摇摆不定，每两者之间都能产生多种摩擦与变化，除了迁就，结果往往难以美满。

汉娜的回绝，让丹尼尔就这样活生生地被降格成为“好朋友”了。

当一个男人爱情失意，如果能在职场或兴趣上全力爆发是非常有魔力的情节，丹尼尔全程投入了他的厨艺工作并得到了认可，也不经意间与放荡不羁的雨果发生争执，闹翻了。

雨果这个角色很微妙，我不清楚丹尼尔是如何看待与汉娜有染的雨果，但雨果对丹尼尔的友情是很实感的。

有一种比“放弃”更难学会的心态叫作“释怀”，从丹尼尔再次与雨果一个拥抱，我认为：丹尼尔做到了。

汉娜怀孕的消息，是与丹尼尔关系的一个重要转折点。如果这是汉娜忠于自已想法，保留与托马斯的爱情结晶，也就明确了不能伤害丹尼尔，由此划清界线。

丹尼尔有想过挽留这段感情吗？那一段奋发的时刻里，他心绪一定非常混乱，所以，才跑去慕尼黑要见汉娜一面，并且带上富有深厚感情的“礼物”，一个结束的信号。

影片尾声，二人各种回归自己的世界，彼此书信往来，不完美的结局并没有使我惊讶。倒是丹尼尔收到一份最长情的友情“回礼”，让故事变得让人沉醉。守候这份“恋人未满”的好友感情该有多难呢，珍重与释怀吧。